Ключевые моменты:
- В Одессе 11 августа – переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура: 30-32°C;
- По области местами кратковременные дожди и грозы (ночью);
- Температура морской воды: 23-24°C;
- На дорогах области – хорошая видимость.
Прогноз погоды в Одессе на 11 августа
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, днем переходящий в северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 августа
По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
