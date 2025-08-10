Одесская Греческая площадь летом

Ключевые моменты:

  • В Одессе 11 августа – переменная облачность, без существенных осадков. Дневная температура: 30-32°C;
  • По области местами кратковременные дожди и грозы (ночью);
  • Температура морской воды: 23-24°C;
  • На дорогах области – хорошая видимость.

Прогноз погоды в Одессе на 11 августа

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, днем переходящий в северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем 30-32°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 11 августа

По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

