В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов приглашает на прогулку в настоящий оазис Черемушек — парк Марка Твена, который ранее назывался Горьким. Это единственный в Одессе парк, который был спланирован до застройки спального микрорайона и создан в его центре.

Из этого видео вы узнаете:

Почему парк раньше назывался в честь Горького?

Что больше всего понравилось Сэми Клеменсу в Одессе?

Куда нужно прийти, чтобы ваша мечта сбылась?

Где в парке Твена ждут Трампа?

С чего начинался парк

Трудно поверить, но когда-то территория, на которой сегодня раскинулся уютный парк, находилась далеко за пределами города и служила военным полигоном под названием «Стрелковое поле». После начала строительства одесских Черемушек здесь расположилась огромная строительно-промышленная база. Когда же возведение района подходило к концу, базу перенесли, а на ее месте, среди оставленного строительного хлама, начали создавать зеленую зону.

К благоустройству будущего парка активно привлекали студентов-комсомольцев из близлежащих общежитий, в «честь» чего парк и получил свое первое название — имени Ленинского комсомола. В те времена здесь были лишь огромный пруд, летний кинотеатр, сарай и шашлычная «Свисток».

Хотите узнать, как выглядел парк в первые годы своего существования и какие грандиозные планы так и не успел реализовать Хрущев на Черемушках? Все подробности — в нашем новом видео!

Парк в советскую эпоху и его упадок 90-х

В начале 70-х годов из писателя Максима Горького начали активно создавать пропагандистский миф, и парк получил его имя. Более 20 лет главными его украшениями были кинотеатр (сегодня «Синема сити») и настоящий самолет. На углу улиц Космонавтов и Генерала Петрова установили настоящий ТУ-104, внутри которого обустроили маленькое кафе «Полет». Самолет очень нравился детям, ведь все детали можно было потрогать руками.

Парк стал любимым местом отдыха жителей Черемушек, особенно молодых мам с малышами. Однако в советские времена развлечений здесь было немного. В девяностых парк начал откровенно приходить в упадок: внезапно сгорел самолет, закрылся кинотеатр, в кустах поселились бездомные, а на уцелевших скамейках любители водки устраивали свои «фуршеты». О тех временах хорошо рассказывает анекдот: Стив Джобс начал свой бизнес, когда у него были только собственный гараж и паяльник. В Одессе тоже многие начинали свое дело с гаража и паяльника…

Как именно выглядел легендарный самолет-кафе и какие еще развлечения были в парке в советское время? Окунитесь в атмосферу прошлого — смотрите полный выпуск на нашем канале!

Возрождение парка сегодня

В начале 2000-х дела парка пошли вверх. Власти начали реконструкцию, а затем передали территорию в аренду частной фирме. Сегодня парк Марка Твена — это настоящий образец садово-паркового искусства. На площади в 19 гектаров удобно разместились игровые локации, зоны активного отдыха и уютные аллеи. Центром композиции стал великолепный фонтан с компьютерным управлением.

Здесь работает детско-юношеская школа «Черноморца», куда записывают будущих звезд футбола с 4 лет. Кстати, один из трех украинских обладателей «Золотого мяча» Игорь Беланов начинал свой путь именно здесь! Также на территории есть теннисный корт, множество современных детских аттракционов, поля для минигольфа, кафе и ресторанчики. Парк работает круглый год: зимой здесь украшают елки и устраивают большой каток.

А еще существует поверье: если у вас есть важная мечта, следует прийти ко входу в парк со стороны улицы Варненской, неспешно обойти его, все время думая о своей мечте. Когда вы вернетесь ко входу, то поймете, действительно ли она для вас важна. И если вы не откажетесь от нее, смело рассчитывайте на ее осуществление, потому что Одесса — это город, где мечты сбываются!

Чтобы увидеть парк во всей его красе, узнать еще больше интересных историй и проверить магическую силу этого места, не пропустите наш новый выпуск на YouTube! Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, о каких еще тайнах Одессы вы хотели бы узнать!

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