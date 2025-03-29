Болгары: как и когда праздновали «Конскую пасху»?

— Первого марта все женщины обязательно подметали двор, — рассказывает жительница Рени Нина Иванова, — и непременно выносили из дома хоть одну красную вещь — одеяло или коврик, вывешивая их на забор. Этим самым они показывали сварливой Бабе Марте, что в доме живут добрые люди, и просили здоровья для всех домочадцев.

Болгарская легенда рассказывает о том, что Баба Марта со своими братьями Январем и Лютым осенью вместе делали вино. Братья за зиму свою долю успевали выпить, а у Бабы Марты вино оставалось, поскольку она была хорошей хозяйкой. Братья начинали тайком цедить вино из бочки сестры, и она очень злилась. Именно поэтому Баба Марта имеет такой непредсказуемый характер — мы видим, какая переменчивая погода в марте.

Во время Великого поста, в первую его субботу, болгары отмечают Тодоров день, который в народе называют «Конская пасха».

Святого Тодора, которого нередко изображают верхом на белом коне, считают покровителем лошадей. Поэтому в этот день устраивали гонки на лошадях и чествовали хозяев, у которых наиболее ухоженные лошади.

На Благовещение у болгар было правило вынести из дома все ненужные вещи, которые не используются, мешают. Их хозяева сжигали во дворе.

До Пасхи нужно было сделать капитальную уборку в доме, постирать и выгладить все вещи. Считалось, что на Пасху Господь Бог должен зайти в чистый дом.

Белорусы: почему у бабушки не было сил рассказать сказку?

— У нас многонациональная семья, моя бабушка была белоруской, — рассказывает жительница Рени Ирина Дергачева, — Я хорошо помню, что делала бабушка во время Великого поста. В их селе было принято обязательно «белить потолки». Но побелкой работа не ограничивалась. Это была настоящая церемония. Собирались несколько женщин и по очереди мыли каждый дом, предварительно вытащив из комнат все, что можно. Разводили хозяйственное мыло в воде, брали мочалки и драили все деревянные конструкции — стены, балки, двери и полы. Дерево вымывали до такого состояния, что оно становилось светлым. На второй день тщательно мыли окна и вывешивали белые крахмальные занавески, а над образами — вышитые полотенца. И так женщины по очереди приводили в порядок каждый дом.

В чистый четверг все домочадцы обязательно мылись в бане и застилали постель свежим бельем.

Я помню такие дни: я лежала с бабушкой Марией Кузьминой на сбитой перине и просила рассказать сказку. Очень уставшая бабушка начинала рассказывать, но почти сразу засыпала. Я лежала рядом и слушала, как тикают ходики.

С тех пор прошло много лет. А в моей квартире в каждой комнате есть часы — люблю слушать, как они тикают: значит, все хорошо, все идет своим чередом.

Украинцы: чем пахло в домах после Пасхи?

— Я родом из Шаргородского района Винницкой области, — рассказывает жительница города Рени Любовь Хлипавка, — В нашем селе перед Пасхой у хозяек было много работы. Они белили все комнаты, а дом снаружи освежали уже летом. Мыли окна и вывешивали выстиранные занавески.

Мама и сестра накануне Пасхи пекли не только куличи, но и пирожки, пряники. Работы у них было на целый день: топили большую печь и делали две-три закладки теста.

После этого в доме еще несколько недель стоял теплый запах сдобного теста.

Обязательно перед праздником все исповедовались и причащались.

Молдаване: почему хозяйка трижды просила мужа пустить в дом?

— У молдаван есть обряд, который проводят с 28 февраля на 1 марта, — рассказывает жительница Ренийской общины Мария Черня, — Хозяйка выходит из дома, а муж остается в комнате. Женщина стучит в дверь.

— Кто там? — спрашивает хозяин.

— Март в дом идет, — отвечает хозяйка.

— Март — в дом, злой дух — на улицу! — отвечает муж.

Этот диалог следует повторить три раза, и только после этого муж открывает жене дверь.

Если говорить о традициях во время Великого поста, то накануне Пасхи в Вербное воскресенье в нашем селе проводится обряд «Лазарелу». Девушки ходят по домам, колядуют, их одаривают мукой и яйцами. Собранные продукты потом используют для выпекания куличей. На следующий день проводится обряд «Сурателе»: девушки плетут венки, идут к реке и пускают их на воду. Чей венок поплывет первым, та будет на Пасху «нашу», то есть главной. К этой девушке все идут в гости, она их встречает и угощает.

Румыны: что должно быть на Пасху у каждого домочадца?

— К Пасхе мама и бабушка белили все комнаты в доме, — рассказывает житель Ренийской общины Иван Строя, — Хозяевам надо было все посадить на огороде, обработать виноградники и деревья. Придут гости — во дворе должен быть идеальный порядок.

Было принято, чтобы на Пасху каждый член семьи надел что-то новое.

В годы моего детства одежду шили своими руками: женщины пряли, вязали, ткали, вышивали.

Запомнил на всю жизнь: мама накануне Пасхи отправила меня с дедом на базар, чтобы купить новые ботинки. Вы не представляете, какое было счастье, какая гордость пойти на Пасху в церковь в новых ботинках! Ведь как тогда было принято: я донашивал вещи и обувь, из которых вырос старший брат. Потом вещи переходили младшему брату. Это было нормой жизни.

Мы не голодали, но и не роскошествовали. Мама раз в неделю резала курицу. Ели то, что сами вырастили — картошку, фасоль, капусту. Это потом уже начали что-то покупать на рынке. Когда я об этом рассказываю своим внукам, они не верят и даже смеются.

Да, наше поколение умеет выживать в самые тяжелые времена. После войны Украину, наверное, ждут тяжелые испытания: мы, старшее поколение, научены выживать, а как преодолеют послевоенное время наши внуки?

Очень важно, чтобы все мы, представители разных национальностей, сохранили свою культуру, традиции, в которые наши предки вложили всю свою душу.

Старинный рецепт старообрядцев

Перефразировав известную пословицу, можно сказать, что каждая хозяйка свои куличи хвалит.

Мы предлагаем попробовать приготовить куличи по рецепту старообрядцев, которым с нами в свое время поделилась жительница села Муравлевка Измаильского района Анна Исаева.

Тетя Анюта делала большой замес, чтобы хватило на большую семью, но его можно сократить пропорционально.

Ингредиенты:

вода — 1 литр,

дрожжи — 250 г,

яичные желтки — 40 шт,

сахар — 3 кг,

сметана — 1 литр,

топленое молоко — 1 литр,

маргарин — 1 кг,

ваниль,

цедра 1 апельсина,

1 мускатный орех.

Приготовление:

В теплую кипяченую воду добавить дрожжи, немного муки и дать распуститься опаре. Трижды ее «опускать» (перемешивать).

Затем добавить все ингредиенты, предварительно подержав в теплом месте, кроме специй.

Муки добавить столько, чтобы тесто не было очень крутым.

Тесто трижды должно подойти (периодически перемешивается), после чего добавить специи. Месить долго, 1-2 часа.

Формы смазать жиром и разложить тесто. После того как оно подойдет, поставить в печь.

Готовые куличи украсить белками, растертыми с сахаром, или любым другим образом.

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