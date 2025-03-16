Супруги купили квартиру три года назад. До этого они жили в частном доме. На участке у них было более шестидесяти кустов роз, а также множество других цветов.

Сделав ремонт в квартире, Мария и Сергей просто не могли смотреть на то, что творится под окнами – там была яма со строительным мусором, заросшая сорняками. И это в центре города.

Супруги решили сделать клумбу, причем такую, чтобы цветы радовали всех с весны до поздней осени.

Начав работу, Сергей ловил на себе удивленные взгляды. Знакомые интересовались – что он делает? Он шутил: «Отрабатываю пятнадцать суток».

Однажды за работой супругов заметил полицейский офицер общины Григорий Лунгу. Новоселы рассказали ему о своих планах и поделились сомнениями, приживутся ли цветы на такой земле.

– Вскоре нам привезли прицеп земли, – рассказывает Мария. – Муж ее перебрал, разровнял, и мы высадили цветы. Первые семь кустов элитных роз заказали в Молдове. К сожалению, весной четыре из них украли. Мы с мужем решили огородить участок декоративным забором – это обошлось нам в 10 тысяч гривен. Потом еще добавили металлические подпорки для роз. Но это лишь частично решило проблему. Очень обидно, когда прохожие срывают цветок и почти сразу выбрасывают его.

Но семью Гуцан ничто не останавливает. Часть цветов они даже привезли из-за границы – из Бельгии и Греции, когда ездили в гости к детям.

– Там люди высаживают очень много цветов, они повсюду – на улицах, в подъездах, на балконах, – рассказывает Мария. – Каждый понимает, насколько непросто ухаживать за цветами, поэтому ценят труд других.

– Мы считаем, что озеленение города – это не только забота горсовета и коммунальной службы, но и всех жителей, – говорит Сергей. – Правда, вода для полива обходится недешево, хотя я и смонтировал капельное орошение. Но в качестве компенсации мы получаем улыбки прохожих. Люди даже останавливаются и фотографируются здесь.

А еще супруги заметили, что некоторые соседи тоже начали расчищать участки под своими окнами и высаживать цветы.

На фото: цветы, которые вырастили супруги Гуцан в прошлом году