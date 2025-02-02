— Веник сделан из пластиковых бутылок, которые режут на полоски, напоминающие прутья, из них вяжут веник, — рассказывает дворник Ренийской ЖКС Ольга Зозуля. — Он очень удобен в работе: хорошо подметает даже песок. Этот веник невозможно «убить», в отличие от обычных метел, которые мы каждый сезон заготавливаем.

Традиционно дворники города Рени осенью уделяют немало времени заготовке сырья на орудия труда. Каждую осень они бригадой отправляются на пустыри «охотиться» на высокие травы. Собирают, грузят на трактор с прицепом, развозят домой каждому.

Дворникам на собственных дворах необходимо выделить место для хранения сухой растительности. Ее порционно привязывают к черешкам — и на работу. Но такой конструкции хватает всего дня на два.

— Столько мучений с этими вениками, поэтому я решила за свои деньги приобрести «неубиваемый», — рассказывает Ольга, — Отдала за него четыреста гривен, для меня это большая сумма, но новый инструмент стоит того, я очень довольна. Слышала, что в нашей громаде есть мастер, который начал вязать такие веники. Говорят, к нему уже выстраивается очередь.

Учитывая положительный опыт, было бы логичным наладить производство веников для бригад коммунальщиков. В сырье нет недостатка — дворники на своих участках собирают достаточное количество пластиковых бутылок. Еще можно собрать и за городом — и в окружающей среде будет чисто.

Ольга Зозуля с «вечным» веником

Кстати, в интернете уже есть куча видеоуроков, как сделать такой эковеник. Надо выбрать вариант, когда нарезанные полоски бутылок греют термофеном или иным способом: от высокой температуры полоска скручивается трубочкой, превращаясь в упругий прутик.

Возможно, кто-то сделает бизнес на изготовлении «бутылочных» веников? А что? Спрос есть. Экологично, практично и вечно!

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