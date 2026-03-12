Ключевые моменты:

  • В Одессе начали плановое обновление дорожной разметки после улучшения погоды.
  • Работы выполняют специалисты коммунального учреждения «СМЭП».
  • Новую разметку уже нанесли на ряде перекрестков в центре города и на улице Довженко.
  • Коммунальщики призывают участников движения быть внимательными на дорогах.

Как сообщили в коммунальном предприятии, работы направлены на повышение безопасности дорожного движения и восстановление элементов дорожной инфраструктуры после зимнего периода.

На сегодняшний день работы уже завершены на следующих перекрестках:

  • ул. Святослава Караванского – Европейская;
  • ул. Новосельского – Преображенская;
  • ул. Нины Строкатой – Канатная;
  • ул. Мечникова – Кутузакия;
  • ул. Мечникова – Академика Ясиновского;
  • ул. Мечникова – Пастера;
  • ул. Старопортофранковская – Пастера;
  • ул. Новосельского – Пастера;
  • ул. Новосельского – Маркевича;
  • ул. Мечникова – Торговая (Морской университет);
  • вдоль ул. Довженко – от Французского бульвара до проспекта Шевченко.

Напомним, в Одессе временно ограничили движение транспорта на улице Каменщиков

В коммунальном учреждении отмечают, что работы продолжатся и на других магистралях города. Водителей просят учитывать, что свежая краска на асфальте требует повышенного внимания, и призывают к взаимной вежливости на дорогах.

