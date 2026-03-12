Ключевые моменты:
- В Одессе начали плановое обновление дорожной разметки после улучшения погоды.
- Работы выполняют специалисты коммунального учреждения «СМЭП».
- Новую разметку уже нанесли на ряде перекрестков в центре города и на улице Довженко.
- Коммунальщики призывают участников движения быть внимательными на дорогах.
Как сообщили в коммунальном предприятии, работы направлены на повышение безопасности дорожного движения и восстановление элементов дорожной инфраструктуры после зимнего периода.
На сегодняшний день работы уже завершены на следующих перекрестках:
- ул. Святослава Караванского – Европейская;
- ул. Новосельского – Преображенская;
- ул. Нины Строкатой – Канатная;
- ул. Мечникова – Кутузакия;
- ул. Мечникова – Академика Ясиновского;
- ул. Мечникова – Пастера;
- ул. Старопортофранковская – Пастера;
- ул. Новосельского – Пастера;
- ул. Новосельского – Маркевича;
- ул. Мечникова – Торговая (Морской университет);
- вдоль ул. Довженко – от Французского бульвара до проспекта Шевченко.
Напомним, в Одессе временно ограничили движение транспорта на улице Каменщиков
В коммунальном учреждении отмечают, что работы продолжатся и на других магистралях города. Водителей просят учитывать, что свежая краска на асфальте требует повышенного внимания, и призывают к взаимной вежливости на дорогах.
Ранее в Одессе выбрали подрядчиков для текущего ремонта городских дорог.
