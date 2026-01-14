Ключевые моменты:

Во время войны тревожность у детей может проявляться через молчание, резкую смену поведения, чрезмерную послушность.

Эмоциональное состояние родителей напрямую влияет на ребенка: спокойный и последовательный взрослый помогает снизить уровень тревоги.

У подростков тревожность часто связана с самооценкой и страхом «не вписаться», и такие сигналы важно не обесценивать.

Если изменения в поведении настораживают или усиливаются, обращение за профессиональной помощью — это не преувеличение, а форма заботы о ребенке.

Война меняет не только быт и планы, но и эмоциональное состояние детей и подростков. К привычным возрастным трудностям добавляются новые источники напряжения — воздушные тревоги, переезды, неопределенность, страх за близких. По результатам исследований, проведенных при участии UNICEF, уровень стресса среди украинских детей за последние годы заметно вырос, и эта тенденция сохраняется.

О том, как именно война влияет на детскую и подростковую психику, какие изменения в поведении могут быть сигналами тревоги и почему для ребенка критически важно видеть рядом «стабильного взрослого», «Одесская жизнь» поговорила с Ольгой Амплеевой — кандидатом психологических наук, доцентом кафедры социальной психологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, членом Украинского союза психотерапевтов.

Этот материал носит информационный характер и не заменяет индивидуальной консультации специалиста по ментальному здоровью. Мы собрали разговор с психологом в формате пояснений и практических ориентиров для родителей — без упрощений, без запугивания и с учетом того, насколько уязвимы дети во время войны.

«Стабильный взрослый»: почему состояние родителей важнее слов

В условиях войны уровень тревожности детей и подростков растет. К традиционным детским вызовам добавляются новые триггеры. Родители — первые советчики для ребенка, который испытывает дополнительную эмоциональную и психологическую нагрузку.

Так, Rating Group и UNICEF установили, что в 2024 году 27% украинских детей имели высокий уровень стресса. В октябре 2025-го эта доля составляла уже 37%. Особенно стресс вырос у девочек в возрасте 10–13 лет — они испытывают сильную тревогу и усталость.

Пани Ольга объясняет, что стресс — это нормальная реакция на нетипичные обстоятельства, которая помогает сохранить жизнь. Однако иногда страх, вызванный стрессом, может быть паническим. Первое и главное, что помогает ребенку, — понимание того, что рядом есть «стабильный взрослый». Взрослый, который ведет себя спокойно, уверен в себе, не паникует, знает, что нужно делать, и делает это.

— В начале войны в моей практике были истории, когда дети, которых вывезли за границу после полномасштабного вторжения, продолжали реагировать паническими атаками на типичные стрессовые ситуации, хотя уже около полугода находились в безопасных условиях, — рассказывает психолог. — Когда мы начали с этим работать, выяснилось, что мама ребенка, находясь в Украине, сильно испугалась: кричала, паниковала, растерялась. Ребенок получил сигнал, что ему некому помочь, потому что рядом с ним нестабильный взрослый.

Поэтому главная рекомендация взрослым — хотя бы рядом с ребенком держать себя в руках, быть спокойными и последовательными. Это сложно, но необходимо. Если взрослые не справляются со своей реакцией, стоит искать способы вернуть себя в состояние равновесия: обратиться за помощью к специалистам, усилить стрессоустойчивость физическими нагрузками, релаксационными и дыхательными упражнениями. Вы, наверняка, слышали правило: когда что-то происходит в самолете, кислородную маску сначала надевает взрослый, чтобы потом спасти ребенка. Это правило должно действовать всегда.

Когда страх скрывается за послушностью: тревожность у детей 6–10 лет

— Если говорить о детях среднего возраста (6–10 лет), то у них страх и тревожность чаще всего связаны с учебой. Это так называемая школьная тревожность: оценки, отношения с одноклассниками и учителями, проявления буллинга, оценочные суждения других. Стоит обратить особое внимание, если:

ребенок стал чрезмерно послушным;

появляются первые проявления бунта (еще не связанные с гормональными изменениями): «а почему я должен это делать»;

обостряются проблемы с физическим здоровьем без очевидных причин (психосоматика): «я не пойду в школу, потому что болит голова, живот, спина…». Это сигнал, что у ребенка есть проблемы в школе и он не хочет туда идти.

В каждом из этих случаев необходимо постоянно разговаривать с ребенком и поддерживать его. В этом возрасте, как правило, достучаться до ребенка легче, чем до подростка. Главное — найти причину.

«Я не такой, как все»: как проявляется тревожность у подростков

Что касается подросткового возраста (11–18 лет), здесь все гораздо сложнее, и универсальных решений нет. В этом возрасте школьная тревожность перерастает в социальную — как меня воспринимает и оценивает коллектив (друзья, одноклассники). У подростков ярко проявляются страхи: «я не вписываюсь в коллектив», «я не такой», «у меня не те волосы, вес, рост, достаток» и так далее. В зависимости от слов и действий окружающих могут появляться:

резкие перепады настроения (не забываем и о гормональных бурях в этом возрасте);

проявления самоизоляции (подростки замыкаются в себе, становятся немногословными, избегают общения);

наиболее опасны депрессивные проявления, поскольку это рискованный возраст с точки зрения суицидов.

О чем ребенок может говорить намеками — и почему это нельзя игнорировать

Если подросток начинает демонстративно говорить на эту тему или интересоваться соответствующей информацией, это крик о помощи. Таким поведением ребенок говорит: обратите на меня внимание, мне очень плохо. В таких случаях обязательно привлекайте психологов, психотерапевтов или даже психиатров.

Даже если у своего ребенка вы не замечаете подобных признаков, об этом все равно необходимо говорить. Если ребенок замечает тревожные мысли (жизнь не имеет смысла, мы все равно все умрем, я никому не нужен и так далее) у друзей и сообщает об этом взрослым — это крайне важно.

В целом стоит обращать внимание на любые ощутимые изменения в поведении ребенка и стараться понять, что их вызвало.

К кому обращаться, если вы заметили тревожные изменения

До сих пор многие взрослые с осторожностью относятся даже к психологам, не говоря уже о психиатрах. Здесь выбор за родителями — государственные или частные специалисты. Главное — решиться.

К кому обращаться:

школьный психолог;

государственные центры социальных служб для детей и молодежи;

семейный врач;

различные фонды (сейчас в городе работают бесплатные);

специализированная медицинская помощь.

Важный момент: если по каким-либо причинам вы чувствуете, что это «не ваш» специалист, поблагодарите — и ищите другого.

Ребенок не хочет идти к психологу: когда помощь начинается с родителей

Безусловно, силой вести ребенка нельзя. В таких случаях в первую очередь стоит прийти родителям, ведь проблемы ребенка — это почти всегда отражение внутренней семейной системы. Важно помнить, что психика ребенка, несмотря на внешние признаки взрослости, остается детской. Поэтому работа начинается со взрослых — с психоэдюкации, то есть предоставления знаний о психическом здоровье, реакциях и способах справляться со стрессом.

Пока ребенок или родители «созревают» для обращения к специалистам по поддержке ментального здоровья, взрослые могут воспользоваться следующими рекомендациями:

помните, что психика ребенка незрелая, не ждите от него полноценной «взрослой» реакции и поступков;

ты взрослый? — давайте подтверждать это поступками: помощью по дому, заботой о домашних питомцах, младших (обязательно проговаривая конкретные действия и объясняя, почему это важно);

избегайте чрезмерного давления (оно дает обратный эффект);

следите за своими эмоциями — обидные слова, поступки и повышенный тон взрослыми забываются быстро, а в детской памяти остаются надолго;

выполняйте свои обещания, храните детские тайны, проводите больше времени с ребенком;

интересуйтесь тем, какую музыку ребенок слушает, в какие игры играет, какие фильмы смотрит. Даже если вы не разделяете эти интересы, внимание к ним добавит вам «баллов» в глазах ребенка;

уважайте личное пространство ребенка: не заходите в его комнату без стука, не берите без разрешения личные вещи (телефоны, блокноты и т. п.);

будьте терпеливы, особенно с подростками: перед разговором продумывайте аргументы и возможные ответы на вопросы;

помните — когда взрослым тяжело и тревожно, детям еще труднее;

и главное — разговаривайте, любите, хвалите и поддерживайте. Никто не сделает этого лучше вас. Родители — самое надежное укрытие для ребенка.

Справка «ОЖ»

Амплеева Ольга Михайловна — доцент кафедры социальной психологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, кандидат психологических наук, член Украинского союза психотерапевтов, автор многочисленных научных работ, психолог БФ БО «Горение», коуч и тренер НЛП (нейролингвистического программирования).

Ранее «Одесская жизнь» сообщала где получить бесплатную психологическую помощь в Одессе.

Также кризисный психолог Людмила Комашко на примере собственной практики рассказывала нашему изданию как поддержать ребенка, который потерял отца на фронте.