Папы-ангелы и дети, которые всегда их ждут

За каждым не вернувшимся военным стоит история. И часто – маленькая рука, ожидающая прикосновения, которого уже не будет.

Папа Киры – военный журналист Дмитрий Лабуткин. Он погиб вместе с побратимами вблизи Дебальцево 16 февраля 2015 года. Девочка была еще совсем маленькой, но именно она первой почувствовала, что папа не вернется с очередного задания.

– Нам рассказывали, что перед Дебальцевым Дима говорил, что никогда не будет сдаваться в плен, не станет перед сепаратистами на колени – лучше уж смерть… Так случилось, что перед ним его побратимы и командиры стали на колени, – смахивая слезу, говорит мать героя.

А сама Кира с мамой уже в 2022 году, в очередной раз убегая от войны, переехали из Украины в Великобританию.

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Виктор Соловей был тем, о ком говорят: излучает добро. Всегда готов поддержать, помочь, в руках его «горела» любая работа. В семье трое детей: средний сын встал на защиту Родины в 2023 году. А уже через несколько месяцев мобилизовали и папу. В 2024 году Виктора Николаевича признают без вести пропавшим на Восточном направлении. А еще через полгода – погибшим.

Самым младшим ребенком является дочь Илона. К моменту гибели папы ей было 12 лет.

– Он не умер, просто очень далеко… Я ведь до сих пор чувствую папину любовь и тепло.

Это не бегство от реальности – это форма детской защиты

Людмила Комашко, специалист в области психологии, кризисный психолог, рассказала, что дети после потери отца на войне проходят несколько этапов своего горя.

– Процессы горевания у детей и взрослых не сильно отличаются, скорее всего, можно сказать, что у каждого человека свой путь переживания утраты. Детское горе так же, как и взрослое, проходит ряд стадий. Но эти стадии очень условны.

В первой стадии человек не верит в происходящее, отрицает это. Эта стадия проходит достаточно быстро и может иметь разные проявления: молчаливый уход, малоподвижность, заторможенность, автоматические движения, суетливая активность.

человек не верит в происходящее, отрицает это. Эта стадия проходит достаточно быстро и может иметь разные проявления: молчаливый уход, малоподвижность, заторможенность, автоматические движения, суетливая активность. Вторая стадия – человек чувствует свою вину за случившееся. Переживает, что не смог повлиять на события, что-то не успел, чего-то не сказал. Маленькие дети могут начать ломать игрушки, устраивать истерики, подросток вдруг перестает общаться с матерью, «ни за что» бьет младшего брата, грубо обращается с учителем.

– человек чувствует свою вину за случившееся. Переживает, что не смог повлиять на события, что-то не успел, чего-то не сказал. Маленькие дети могут начать ломать игрушки, устраивать истерики, подросток вдруг перестает общаться с матерью, «ни за что» бьет младшего брата, грубо обращается с учителем. Третья стадия – злость на событие, например на родителей, которые его «оставили», на Бога, который «забрал» близкого.

– злость на событие, например на родителей, которые его «оставили», на Бога, который «забрал» близкого. Четвертая стадия – принятие, осмысление произошедшего и понимание, что необходимо жить дальше.

– Насколько ребенок приспособится к новым условиям после потери – зависит от взрослых. Процесс горевания и его длительность у каждого индивидуальны и зависят от многих факторов. В норме проживание утраты длится от полугода до года. Но люди могут застрять на любой стадии и не выбраться из нее за всю жизнь. Поэтому и для взрослого, и для ребенка важен человек, который будет его поддерживать некоторое время.

Не скрывайте слез от ребенка

Главное в этом случае быть откровенными и эмоциональными. Пусть язык ваших жестов передает то, что реакция ребенка имеет для вас большое значение.

– Если ваши глаза наполнились слезами, не скрывайте этого. Покажите ребенку, что плакать не стыдно. Запрет слез неестественный для ребенка и даже опасный, но не нужно заставлять ребенка плакать, если он не хочет. Говорите с ним о своих собственных чувствах. Любые слова поддержки, которые вы использовали в общении с ребенком, будут уместны и в данной ситуации.

Как объяснить ребенку смерть отца

Кризисный психолог Людмила Комашко говорит, что сообщить ребенку о смерти близкого человека нужно умело – идеально было бы придерживаться трех этапов: подготовка к разговору, сам разговор и время после разговора.

– На первом этапе важно выбрать момент, когда и у вас, и у ребенка будет достаточно времени, чтобы побыть рядом и ответить на все вопросы. Также позаботьтесь о месте – тихом и уютном, где вас не будут отвлекать. Честность и откровенное называние вещей своими именами – лучшее решение при разговоре о смерти с ребенком.

Во время разговора старайтесь быть спокойным и отзывчивым. Для сообщения используйте простые слова в соответствии с возрастом и уровнем развития ребенка. Говорите прямо, короткими простыми предложениями и обязательно делайте паузы для того, чтобы ребенок мог отреагировать или задать вопросы.

Если ребенок помладше и не совсем понимает понятие смерти, можете добавить несколько кратких разъяснений. Здесь пригодятся книги согласно возрасту или мультфильмы.

В конце такого разговора обязательно следует максимально понятно рассказать ребенку о дальнейшем алгоритме действий. В частности, о ритуалах похорон и почтении памяти умершего. Взрослый должен помочь ребенку сделать выбор, хочет ли он участвовать в прощальных церемониях.

После разговора и церемоний прощания важно постепенно возвращаться к жизни. Посвятите близкому общению с ребенком ближайшие несколько недель после потери. Ведь подавляющее большинство людей начинает спрашивать и больше горевать через некоторое время после потери.

В 70% случаев детям и взрослым может помочь погружение в нормальную социальную среду. Поэтому детям, пережившим утрату, важно участвовать в школьной жизни, помогающей поддерживать рутину и стабильность.

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Нужна ли ребенку профессиональная психологическая помощь?

В некоторых случаях опыт переживания потери может быть особенно сложным, болезненным, и может быть недостаточно ресурсов поддержки, чтобы справиться с этим опытом. Если вы видите, что этот опыт особенно сложен для вас и для ребенка, если, несмотря на время, он имеет устойчивый эмоциональный дистресс, есть значительные нарушения поведения, функционирования ребенка в основных сферах жизни – важно вовремя обратиться за профессиональной психотерапевтической и социальной помощью.

Поведение детей после потери может измениться: особенности в зависимости от возраста

Одним из признаков, что ребенок потерял кого-то из близких, является резкое изменение его поведения. Характерные черты того или иного возрастного периода рассмотрим на примере смерти родителей.

В возрасте до двух лет

ребенок еще не может понять смерть родителей, но замечает их отсутствие и эмоциональные изменения в тех, кто о нем заботится. Даже маленький ребенок может стать раздражительным, более крикливым;

могут измениться привычки питания, возможны расстройства кишечника или мочеиспускания;

в возрасте около двух лет дети знают, что если людей нет в поле зрения, их можно позвать или найти. Поэтому поиски умершего – типичное выражение горя в этой возрастной группе. Может потребоваться время для того, чтобы ребенок осознал, что папа не возвращается. Эти дети нуждаются в надежном, стабильном окружении, поддержании заведенного порядка питания и сна.

В возрасте от трех до пяти лет

детям этой возрастной группы нужно знать, что смерть не является сном. Им нужно мягко объяснить, что папа (мама) умер и никогда не вернется;

ребенок может вдруг начать бояться тьмы, ощущать периоды печали, гнева, тревоги;

возможны проблемы с кишечником и мочевым пузырем, боли в животе, головные боли, плохое настроение, возвращение к прошлым привычкам (сосание пальца и т.п.);

с этого возраста дети могут также думать, что кое-что из того, что они сделали или не сделали, могло стать причиной смерти (например, если не дал родителям игрушку); их нужно уверить, что это не так;

полезно вспоминать с детьми некоторые положительные или особенные вещи, которые родители делали с ними, например общие игры, праздники.

В возрасте от шести до восьми лет

Дети все еще испытывают трудности в понимании реальности смерти, неопределенности и ненадежности:

могут вести себя в классе несвойственным своему характеру образом, проявлять гнев в адрес учителей;

их желательно подготовить к вопросам со стороны других людей, посоветовать им говорить просто: «Мой папа (или другой близкий) умер». Но ребенок должен сам решить, кому он хочет открыться.

В возрасте от девяти до двенадцати лет

Переживание потери приводит к чувству беспомощности, поэтому у детей могут развиваться проблемы, связанные с идентичностью:

они могут скрывать свои эмоции, но обижаться на замечания в школе, плохо учиться, драться, бунтовать против авторитетов;

могут пытаться взять на себя роль матери или отца. Это не должно поощряться;

скучающим детям нужно дать понять, что быть все-таки счастливым и радоваться текущим событиям – это естественно и не оскорбляет память умершего.

Переходный возраст (13-15 лет)

Самый сложный период для переживания горя:

подростки часто ищут помощи вне дома, чувствуют себя в изоляции, чувствуют, что друзья избегают их или не знают, что сказать;

могут чувствовать депрессию, бежать из дома, менять друзей, употреблять наркотики, становиться сексуально развращенными или даже иметь суицидальные наклонности;

могут пытаться защитить оставшегося родителя, сохраняя молчание о своих чувствах.

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Каковы частые ошибки взрослых, которые пытаются помочь ребенку в горе?

Не говорят честно о смерти, а придумывают истории о командировках, переездах, других причинах отсутствия, где умерший якобы еще жив.

Чем это чревато? Во-первых, ложь обесценивает переживания ребенка, он учится сомневаться в своих чувствах, не доверять им. Во-вторых, ребенок может решить, что человек его бросил, потому что не любил его или он был плохим. Также ребенок может ждать возвращения, надеяться на встречу. И чем дольше длится ожидание, тем болезненнее происходит встреча с реальной правдой и, скорее всего, произойдет двойная травматизация – разочарование в тех, кто обманывал, потеря к ним доверия, разрушенные надежды на встречу и боль потери.

Не дают возможности проститься с умершим, особенно если ребенок хотел проститься.

Важна не сама процессия похорон, а возможность прощания с близким человеком. При принятии решения нужно учитывать возраст ребенка, степень родства и близости с умершим, а также наличие опекающих взрослых. Тело, особенно для маленького ребенка, это то, что может дать понимание того, что человека уже нет. Можно так и объяснить: «Его/ее тело не дышит, он/она не сможет говорить или играть с тобой».

Для старших детей – объяснить перед церемонией, что будет происходить, ответить на все вопросы. Если фактическое прощание не произошло, то важно хотя бы сходить на могилу уже после погребения, написать письмо, нарисовать рисунок и там оставить, возложить цветы. Для ребенка это будет важно.

Хотят остановить слезы, агрессию и грусть ребенка, слишком отвлекают на другое времяпрепровождение, не давая прожить все состояния горя (шок, отрицание, обида, агрессия, торг, печаль). Или, напротив, пугаются высказывания положительных эмоций, смеха.

Чаще это страхи самих взрослых не справиться с потоком чувств. Ребенок развивается и растет, находится в постоянном процессе перемен, он может искренне плакать, а через 5 минут так же искренне смеяться, играть, и это не умаляет его горевания. Так он проживает свою жизнь, пребывая в моменте здесь и сейчас. Ребенок чувствует эмоциональный фон, который царит в семье, и будет сдерживать свои переживания также, пытаясь помочь взрослым. И тут, опять же, может возникать недоверие к своим чувствам и чувствам других людей – когда испытывают одно, а называют противоположное. Лучше называть состояния своими именами, конечно же, не выплескивая на ребенка все переживания, но и не подавляя их. Когда взрослые говорят: «Мне больно/печально/страшно»; «Я скучаю»; «Я поплачу, мне станет легче» – они показывают пример того, что горевать можно, что естественно чувствовать себя так, когда кто-то умирает.

Переводят на ребенка роли умершего (отца/матери/брата/сестры).

Часто это сопровождается словами: «Теперь ты за старшего». Этого делать ни в коем случае нельзя, даже из лучших побуждений. Ребенок должен сохранить свою роль, быть самим собой, не возлагая на себя бремя чужой ответственности. Можно брать какие-то черты в пример, как у умершего, гордиться ими, но не сравнивать себя целиком с участием этого члена семьи, не выполнять его функции. Нужно подчеркивать индивидуальность ребенка и важность его личности, его особенностей, отличных от других, тем и ценных.

Чествование памяти погибшего может помочь ребенку пережить потерю?

Важно помочь ребенку сохранить память о своих близких. Потому продолжайте говорить о них с ребенком и обсуждайте воспоминания о них. Это помогает ребенку почувствовать, что важный для него человек может физически умереть, однако он может продолжать любить его, вспоминать и говорить с близкими о нем.

Самым трудным будет первый год после смерти человека, когда вы будете проживать «первые даты»: дни рождения, праздники или годовщины смерти. Но важно посвятить эти дни памяти об умершем: поговорить с ребенком о чувствах, восстановить приятные воспоминания или сделать что-то особенное в память об умершем.

Горевать за умершими – это нормально

Поэтому следует дать себе и детям время для естественного проживания горя.

У каждого ребенка, потерявшего папу на войне, теперь другой мир, – тише, взрослее, сложнее. Но в этом мире должно остаться место для любви, поддержки и веры в то, что жизнь продолжается. Мы не можем восполнить потерю, но можем не дать ей разрастись в пустоту.

Эти дети – не только боль нашей нации. Они – ее будущая сила.

Когда мы поддерживаем их, мы не просто заботимся об оставшихся. Мы отвечаем перед теми, кто никогда не вернется.