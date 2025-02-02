Скорбную весть сообщили накануне в Телеграм-канале Раздельнянской городской территориальной громады.

«Защищая родную землю от российских захватчиков, во время выполнения боевой задачи погиб солдат Андраник Ваникович Оганесян, 16 июня 1967 года рождения, житель села Новоукраинка. Его жизнь оборвалась 25 февраля 2024 года в районе населенного пункта Орловка Покровского района Донецкой области. Мы потеряли еще одного мужественного воина, но его подвиг, жертвенность и любовь к Украине будут жить в воспоминаниях вечно», – сообщили в громаде.

Чин отпевания и похороны Героя проходят сегодня в родном селе военного Новоукраинка. Жителей громады просили отдать дать уважения павшему Защитнику, присоединившись к живому коридору почета, чтобы провести Героя в последний путь.

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