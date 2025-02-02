Воробьи пропали!

О некоторых людях у нас говорят, что он за 10 гривен воробья в степи насмерть загоняет. Не буду утверждать, что кто-то конкретный виновен в случившемся, но произошло то, что произошло: воробьев у нас таки угробили. Где — у нас? Ну для начала там, где я уже третий год живу надеждой на изгнание ордынцев, осадивших мой родной Херсон, т.е. в Одессе.

Иду недавно по улицам, раздраженно обходя стаи кормящихся жирных голубей, обнаглевших до полного игнорирования не только прохожего люда, но даже и представителей кошачьего племени. И вдруг подумалось: а где же воробьи, всегда делившие трапезу с голубями?!

Воробьиная проблема

Ни одного! Прошелся взглядом по голым веткам деревьев — ни одного! За несколько дней наблюдений я сделал почти шекспировский вывод «Не всё спокойно в Датском (воробьином) королевстве». Нырнул в Интернет и ужаснулся: оказывается, воробьиное семейство погибает не только в Одессе, не только в городах по всей Украине, но и в масштабах Европы!

«24канал» сообщил, что это подтверждают исследования международной организации защиты птиц BirdLife International и Чешского общества орнитологии. Орнитология — это такая наука о пернатых.

Ученые выяснили, что в странах ЕС и Великобритании в период с 1980 по 2017 год исчезло около 227 миллионов особей домашнего воробья. Оказывается, минувший, 2024-й год, орнитологи объявили Годом воробья, но воробьям от этого не полегчало.

Названо несколько причин происходящей трагедии. Да, полагаю, что это не драматическая, а именно трагическая ситуация, и она нам, людям, ещё о себе больно напомнит.

Мал воробей, да дорог

Воробьи играют важнейшую роль в экосистеме, а их исчезновение будет иметь крайне неприятные последствия. Начнут гибнуть деревья, ведь будут размножаться вредители. По подсчетам ученых, за период вскармливания одного выводка воробьи уничтожают около 30 тысяч насекомых.

Как следствие отсутствия этих «истребителей» – деревья в парках и скверах будут засыхать. В частности, из-за исчезновения воробьев будет быстро размножаться каштановая моль. Это приведет к тому, что на кустах и деревьях сначала будут появляться рыжие пятна, а после – растение погибнет.

А ещё есть реальный, причем совсем исторически недавний пример того, что исчезновение воробьев вызвало… голод. Это ситуация в Китае в конце 1950-х годов. Тогда коммунистическому властителю Мао Цзэдуну стукнуло в голову бороться с воробьями: мол, их стало очень много.

Китайцы против воробьев

Агитаторы объясняли, что воробьи поедают урожай зерновых, принося народному хозяйству большой убыток — по подсчётам китайского НИИ зоологии, воробьи за год съедали столько зерна, что его бы хватило, чтобы прокормить 35 миллионов человек.

План был разработан в 1958 году. И население вышло на тропу войны с пернатыми расхитителями. Миллионы сельчан, а также привлечённые к кампании школьники и горожане по всей стране должны были истерично кричать, бить в тазы, барабаны и т.д. и т.п., размахивать шестами и тряпками, стоя на крышах домов — чтобы напугать воробьёв и не дать им укрытия.

Пульс у этой птички в полете — до 1000 ударов в минуту, вдвое больше, чем в покое. Минут 5 — 10 — и утомлённые птицы падали на землю замертво, чего и добивались участники экзекуции. Лишь за первые несколько дней в крупных городах (Пекин, Шанхай) были уничтожены сотни тысяч птиц. А всего счет шел на миллионы!

Но природа жестоко отомстила китайцам. Да, кампания по уничтожению воробьев дала результат: урожай зерна действительно увеличился, так как птицы перестали его поедать. Однако вскоре люди столкнулись с неожиданными и фатальными последствиями.

Без воробьев, которые поедали гусениц, саранчу и других насекомых-вредителей, эти популяции стали массово размножаться. В результате гусеницы и саранча уничтожили урожай гораздо быстрее и в больших объемах, чем это делали воробьи.

В стране начался массовый голод, и в период с 1959 по 1961 годы в КНР, только по официальным данным, погибло около 15 миллионов человек. Академические источники по-разному оценивают число жертв голода — от 16,5 до 45 млн человек. Власти «мудро» признали ошибку и начали восстановление популяции воробьев, закупая их в соседних странах.

Воробьев надо спасать

Но вернемся же к видению специалистами причин нынешней ситуации уже у нас.

Уже который год идет война… Постоянные взрывы пугают воробьев, и они вынуждены искать убежища в других местах. Уменьшается количество частных домов, под крышами которых воробьи любят гнездиться. Исчезло немало элеваторов, где рассыпАлось значительное количество зерна. Бытовые отходы пищи мы стали выбрасывать в полиэтиленовых пакетах, так что она воробьям недоступна.

Ещё одну вероятную причину озвучили на канале ТСН в октябре 2024 года: ученые из Киева подсчитали, что популяция воробьев в столице за пару лет уменьшилась в 50 раз. Они акцентировали внимание на постоянном выкашивании травы в городах и чрезмерной обрезке деревьев. Птенцы питаются насекомыми, а из-за чрезмерных покоса газонов и обрезки ветвей насекомые почти исчезли – соответственно, исчезли и воробьи.

Ученые подсчитали, что с 1500 года на Земле прекратили свое существование 73 различных вида животных. Среди них, кстати, странствующий голубь: от 3 до 5 миллиардов(!) его особей насчитывалось на территории Северной Америки. У уничтожившего их homo sapiens (человек разумный) хватило разума лишь на то, чтобы зафиксировать две даты: в природе этот вид вымер в 1907 году, а последний голубь умер в зоологическом саду г. Цинциннати (штат Огайо) в 1914 году. Кто на очереди? Неужто наш воробышек?! Птичку жалко!

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