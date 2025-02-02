Ринки, здається, створені саме для того, щоб на них або поряд відкривалися недорогі, але смачні місця. І останнім часом саме такі відкриття й відбуваються в Одесі. Я вже розповідала про кафе бессарабської кухні на Привозі та про кафе корейської кухні біля Нового ринку.

Сьогоднішній огляд нового китайського кафе на Привозі з красномовною назвою «Китайська кухня».

Китайський дух та привозні особливості

Це невеличке кафе знаходиться біля бокового входу у Фруктовий пасаж зі сторони вулиці Привозної. Біля входу стоїть мимохідь з меню, а навколо дверей – вивіски китайською. Всередині закладу все дуже лаконічно: пʼять столиків і пусті рожеві стіни. Така аскетичність, думаю, повʼязана з тим, що кафе лише обживається – заклад працює менш як місяць і у його засновника ще немає часу та фінансів на прикрашання.

На вході вас зустрічає колоритна і дуже спритна одеська жіночка, яка тут і зазивала, і адміністратор, і офіціантка. Вона прийме у вас замовлення і розкаже не лише про страви, а й про власника – Яшу. Насправді його імʼя звучить по-іншому, але тут його звуть на наш одеський манер. «Яша, номер два з телятиною», – кричить вона голосно, так, щоб він почув замовлення і нічого не переплутав у своїй відгородженій невеличкій кухні, де все кипить і шкварчить.

– Він такий роботящий, такий роботящий, – продовжує помічниця. – Уявляєте, пʼятеро дітей! Жінка ними займається, тому тут він все сам, все сам. Він постійно залишається і після закриття – заготовки робить, і встигає ще обслуговувати. І ремонт тут, все сам робив. Такий молодець! – не перестає нахвалювати Яшу.

А що в меню?

В закладі є два меню. Одне, яке я назвала для себе «бізнес-ланчі», складається з девʼяти страв, вартість кожної – 160 гривень. Тут є перші страви – домашня локшина зі свининою в бульйоні та пельмені, які можна доповнити бульйоном. Другі страви – різні варіанти локшини та рису зі свининою, яловичиною, куркою або рибою.

Друге меню більш обʼємне та різноманітне. Вартість блюд тут вища, але є можливість спробувати креветки (330 грн), качку (240 грн), баранину (290 грн), баклажани (250 грн). Зараз, правда, більшості страв у наявності немає.

Задля легкості розуміння бажань клієнта страви пронумеровані Б-1: китайська локшина, Б-2: Та Лу Мя тощо. У деяких варіантах треба уточнювати, яке мʼясо ви хочете зʼїсти.

Тест-драйв китайської класики: рис, локшина та пельмені

Для знайомства із закладом краще йти туди з друзями. Так ви зможете замовити не одну страву і спробувати різні варіанти. Тож ми замовили:

Б-1 (суп з домашньою локшиною),

Б-2 (локшина з підливою під загадковою назвою Та Лу Мя),

Б-4 (Тяоцзи, або пельмені),

Б-8 (рис з телятиною).

Вас відразу попереджають, що порції великі, але наскільки вони великі, уявити, поки ти не побачиш їх на власні очі, складно.

Наприклад, пельмені. Їх йде на порцію десять штук. Але розмір одного, як два стандартних наших або три італійські равіолі. Пельмені зі свинячим фаршем, але здається, з додаванням пекінської капусти і великої кількості цибулі. Але всі ці інгредієнти настільки дрібно нарізані, що відчути можна лише їхній смак та соковитість, а не структуру.

Локшина. Китайська цивілізація подарувала нам такі вже звичні для нас продукти та страви, як чай, імбир, квасоля, просо. Локшина (і не дай боже не вермішель, макарони або паста) теж із цього переліку. Її існує багато видів, але тут готують лише один – домашній удон – пшеничну, товсту, ситну локшину. Її додають в суп, заливають підливою, смажать. В суп із локшиною, крім удону, додають овочі, обсмажену в паніровці яєчню (до речі, яйця на Привозі знову подорожчали), доволі жирну свинину, доведену майже до шкварок. В рідині вони набухають, тож тим, хто не любить таке підварене сало краще не замовляти. Порція величезна, на око значно більше пів кіло.

Рис. Для китайців рис – це другий хліб, а з хлібом можна їсти все. Ось тому в тарілку з мʼясом та рисом вам покладуть ще обсмажене в паніровці зварене вкруту яйце та овочі. Рис тут готують на пару або обсмажують з овочами. Ми взяли паровий рис, і він був ніжним та майже прісним, допоки не перемішали його з підливою.

Та Лу Мя – страва із загадковою назвою, яку навіть Гугл не знайшов. По факту виявилось, що це відварений домашній удон, доповнений мʼясом на вибір та дрібно нарізаним огірком, який додає страві приємної свіжості та хрумкості. І знову, величезна порція, яку подали у глибокій мисці.

Окремо треба відзначити, що страви не гострі, а якщо ви полюбляєте, щоб у роті палало, то можете додати темно-бордової перцевої пасти, яка стоїть на кожному столі і яку можна взяти з собою. Запити страви можна чаєм або кавою. Алкоголю та інших напоїв тут поки що немає. Також немає солодощів.

Із безперечних плюсів – швидкість подачі: від замовлення до подачі проходить буквально не більше пʼяти хвилин. Із явних мінусів – відсутність овочевих салатів з редьки, наприклад, чи пекінської капусти. Втім, можливо, з часом тут будуть і страви зі свіжих овочів, і солодощі, і напої.

Отже, якщо ви не оминаєте Привоз, не нехтуєте простими закладами, рекомендую познайомитись із новими смаками і, можливо, ваші будні заграють новими фарбами.

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