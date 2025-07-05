Ключевые моменты:

От роскошного ресторана до столовой: история здания в Аркадии;

Ресторан «Южная Пальмира»: пальмы в кадках, черная икра и крабы в меню и музыканты на сцене;

Последние несколько лет в здании бывшего шикарного ресторана размещается City Buffet;

Сетевое заведение City Buffet: меню и цены;

Обед в City Buffet: наши впечатления;

Интерьер заведения вызывает настоящий восторг;

Общие впечатления от посещения City Buffet.

От роскошного ресторана до столовой

Это здание имеет давнюю и славную историю. В 1902 году в Аркадии, только начинавшей развиваться как развлекательная одесская локация, был открыт зимний ресторан. Он принадлежал известному купцу первой гильдии Ушеру Сигалу. По информации краеведов Евы Красновой и Анатолия Дроздовского, далее рестораном владел ресторатор Коровин и первое одесское общество ресторанного дела.

А Александр Отдельнов, автор «Одесской жизни», подробно рассказывает о становлении Аркадии в своем видео:

Автор здания – выдающийся архитектор, уроженец поселения Нейбург (ныне поселок Новоградовка) Либентальского округа Христиан Бейтельсбахер, был выпускником Дрезденской королевской академии. Здания его авторства до сих пор украшают наш город. Их можно найти на Европейской улице, 2, Ришельевской, 26, Итальянской, 32, Ольгиевской, 8, Греческой, Дерибасовской.

Кстати, недавно мы рассказывали об истории самой известной улицы Одессы.

Итак, в начале 20 века здесь находился роскошный зимний ресторан. Известно, что в 1938 году он уже принадлежал к тресту столовых как ресторан №7, а перед войной стал курзалом. Во время Второй мировой он снова стал рестораном, и оставался таким до конца пятидесятых. После того как был построен санаторий «Молдова» и до девяностого года здание относилось к санаторию. А в 90-е после реставрации здесь открывается «Южная Пальмира» – шикарное место с пальмами в кадках, черной икрой и крабами в меню и музыкантами на сцене. Но со временем формат «место отдыха малиновых пиджаков» становится все менее актуальным, и заведение закрывается. В 2012 году в одесских СМИ появилась информация о выкупе здания у облсовета за один миллион долларов. А в 2018 году там открывается «Портер паб». Интернет сохранил рекламу того времени: «Пять лет оно пустовало и открылось этим летом под новым именем. Конечно, от прежней роскоши остались только остатки. И в такой атмосфере здесь подают девять видов пива. Хорошо подойдет для посиделок с друзьями на море. Правда, изысканная мебель пока плохо вписывается в паб…».

В 2019 году ресторан снова был выставлен на продажу. Последние несколько лет в здании размещается City Buffet. Но работает он только летом. Туда мы и заглянем.

А что в меню?

Сетевое заведение City Buffet находится в самых проходных местах города, а летом его филиалы открываются на пляжах Одессы и в Черноморске. В конце июня City Buffet есть теперь и во Львове. По своей сути это современная столовая, где посетители не только сами наливают и накладывают себе блюда, но и греют их в случае необходимости.

«Аркадийский филиал» – не исключение.

Здесь предлагают несколько видов первых, вторых блюд, пиццу, множество гарниров и салатов, собственную выпечку, все виды напитков и даже алкоголь. На сайте сети в меню представлено двадцать два первых блюда. На стенде – меню у входа – девять. В наличии в заведении были: окрошка, зеленый борщ, овощной суп, грибной крем-суп, рассольник. Стоимость за маленький объем (280 мл) – 50-84 гривны. Можно взять и большую порцию, но цена будет выше.

Салаты, мясные блюда, гарниры стоят по 55 гривен за 100 граммов. Впрочем, среди вторых блюд есть и такие, стоимость которых указана за порцию. Внимательно смотрите на ценники, когда будете выбирать. Кукуруза, например, стоит 110 гривен за кочан.

Также обратила внимание не то, что здесь самая низкая стоимость воды в бутылках – 24 гривны за 0,5 л, а также выбор пива и недорогих сухих вин как на разлив, так и в бутылках. Бросается в глаза, что среди салатов большое количество заправлено майонезными соусами: оливье, сельдь под шубой и т.д., хотя есть салат из капусты и просто нарезанные овощи – помидоры, огурцы, болгарский перец, рядом с ними – первые малосольные огурцы. Салаты разложены в специальные охлаждающие емкости, супы – тоже, хлеб – в специальных хлебницах, а вот пицца стоит на открытом пространстве, что, на мой взгляд, не очень хорошо.

Вторые блюда не очень разнообразны, в основном из курятины: котлеты, отбивные, крылышки, филе. Рыба была только в виде котлет и жареного в кляре хека. Удивило, что в курортном районе, где множество туристов, нет рыбных биточков, кабачков и синеньких по-одесски, других локальных блюд.

А как по вкусу?

Для знакомства с кухней я взяла маленькую порцию зеленого борща (60 грн), немного помидоров и болгарского перца (105 граммов), мясо курицы в медовом соусе и 150 граммов молодого картофеля на гарнир. Запивала все это лимонадом.

Борщ, курицу и картошку пришлось подогревать в микроволновке, стоящей на антикварном письменном столе. Честно говоря, делать это не очень удобно, ведь рядом нет столика, где можно поставить поднос с другими блюдами. После этого я выбрала столик «с видом», чтобы лучше рассмотреть интерьер старинного зала.

К сожалению, не все блюда оказались вкусными. В зеленом борще плавали кусочки курицы, яйцо, но по вкусу он был слишком соленым – я съела только две ложки. Курица в медовом соусе была неплохой – мягкой и сочной, но я почему-то сомневаюсь, что в соусе действительно есть мед, а не сахар. Молодой картофель был недоваренным и несоленым. Может, повар дважды посолил борщ вместо картошки, не знаю. К сожалению, доедать ее я не стала. К лимонаду претензий не было.

Забегая вперед, скажу, что кофе здесь готовят из зерен робусты. Это, конечно, не криминал, но по вкусу такой кофе получается горьким, а еще, из-за большого количества кофеина, от него может резко повыситься давление. Для любителей более нейтрального вкуса и менее возбуждающего действия его лучше разбавлять молоком или сливками или добавлять сахар. Мороженое по вкусу было на любителя – слишком мягкое, словно не застывшие взбитые сливки, но хоть безо льда внутри.

Кафе-музей, бар-дискотека и экскурсия в катакомбы

Что вызывает настоящий восторг – так это интерьер заведения. Во время ремонта здесь очень бережно отнеслись к внутреннему убранству. Все окна и двери деревянные – никакого пластика. Да, двери здесь раздвижные, автоматические, но опять-таки – деревянные и выглядят как старинные. По углам большого зала сохранились четыре огромных камина, а в одной из ниш стоит огромный бильярдный стол, на котором, кстати, можно играть за отдельную плату. В одной из комнат стоит хороший обеденный семейный стол, а вокруг него расположены вещи, которые находились в одном из заведений сети на проспекте Шевченко, пострадавшем во время российской ракетной атаки. Также здесь много и других артефактов – старый патефон, фотографии, разные мелочи.

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Людей заходит много. Сюда приходят семьями и компаниями, также многие покупают блюда навынос. В зале комфортная температура, ведь работают кондиционеры.

Но подлинное удивление ждет тех, кто выходит во двор. Я взяла двойной американо (60 грн) и крафтовое мороженое (94 грн) и пошла смотреть на местную изюминку.

Дворик заведения – очень уютный и милый. Здесь много уголков, спрятанных в зелени, есть гроты. К дворику примыкает скала. Именно в ней есть несколько залов со столиками и даже большой атмосферный банкетный зал, который нужно заказывать заранее. Здесь много посетителей, которые приходят не только поесть, но и сфотографироваться и побродить в мини-катакомбах, в которых находится много старинных вещей.

Кстати, поесть здесь можно до 20:00, дальше работает только бар, а в субботу и воскресенье можно потанцевать.

Общее впечатление

Итак, вывод: дешево и вкусно здесь не выходит. Особенно если блюдо пересолено или недоготовлено и его невозможно съесть, не то, чтобы получить удовольствие. За эти деньги, даже в Аркадии, можно съесть десяток вкусных хинкали в заведении рядом. Поэтому моя рекомендация – очень осторожно выбирать блюда, предпочитая те, что трудно испортить, и не ожидать, что это будет очень дешево.

Бывали ли вы когда-нибудь в этом заведении, ранее или недавно? Будем благодарны за ваши воспоминания и впечатления.