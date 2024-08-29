Новости Одессы и Одесской области

Грузинские традиции и украинские вкусы: что предлагает кафе «Кавказ» на Французском бульваре

Грузинские традиции и украинские вкусы: что предлагает кафе «Кавказ» на Французском бульваре

По просьбе наших читателей мы приглашаем вас не в модное или пафосное вкусное место. Сегодня мы заглянем в легендарное кафе «Кавказ», которое работает с восьмидесятых. Узнаем, что вкусного предлагают здесь посетителям, и сколько стоит обед.

Место, где просыпается ностальгия

Это кафе я помню с конца восьмидесятых. Тогда я с родителями жила на поселке Котовского, но иногда мы приезжали по делам на Французский бульвар и обязательно посещали это кафе, ведь такого больше в городе не было. Почему? Ну, во-первых, там можно было насладиться грузинскими блюдами, которые готовили именно грузины. Именно здесь готовили баранину, которая тогда была не очень популярной. Во-вторых, в те времена, сам формат «семейного кафе» — когда вкусно, как в ресторане, но со значительно более дешевыми ценами был редкостью. В-третьих, и главное, это было очень вкусно. Обычно я ела чанахи или люля кебаб с лавашем и еще обязательно брали еду с собой.

кафе Кавказ

Потом, в Кавказ я заходила, когда начала учиться в одесском университете несколько раз я также туда заходила, но в то время уже появились другие кафе, где обычно собирались студенты.

кафе Кавказ

Недавно я оказалась в этом районе и была очень поражена, что кафе все существует. Конечно, я решила зайти и проверить как там сейчас.

кафе Кавказ

За эти несколько десятков лет здесь мало что изменилось, хотя интерьер, конечно, обновлялся, но остался таким же простым. На улице появилась небольшая площадка, где могут разместиться несколько столиков.

Грузинские блюда с украинским акцентом

А вот меню Кавказа, кажется стало больше. Грузинские блюда разбавили украинский борщ, жареная картошка, пирожки и еще несколько вторых блюд.

А что в меню

  • сСалат из овощей — 35 грн
  • Харчо — 70 грн
  • Дарницкая котлета — 90 грн
  • Хачапури по-имеретински — 50 грн
  • Цыпленок табака — 90 грн

Само меню — это заламинированная страница с фотографиями блюд. Заказ надо делать у барной стойки придерживаясь очереди. Все посетители, которые были возле меня — постоянные посетители заведения, поэтому заодно в очереди можно расспросить, что больше нравится. Так по совету «местных» я заказала солянку по-грузински с говядиной — 80 грн, полпорции люля кебаба — 45 грн, компот — 20 грн.

Кстати, заведение можно забронировать под банкет. Для этого здесь предлагают специальное меню в котором есть и Цезарь с Шубой и Оливье и фаршированная рыба и другие вкусности.

Блюда принесли очень быстро, еду подали в ностальгической коричневой стеклянной посуде, которая когда-то была почти в каждом доме.

кафе Кавказ

Грузинская солянка была очень похожа на харчо, но без риса. Также я там не нашла маслин и лимона. Однако говядина была невероятно вкусной и нежной. Люля кебаб подали с тонко нарезанным луком, листьями кинзы и базилика. Порция состоит из двух больших люля. Поэтому я заказала половину и ее хватило. По вкусу не скажу, чтобы это было ярко или особо запомнилось. Но за такую цену, конечно, трудно чего-то требовать неординарного.

кафе Кавказ

Общее впечатление

кафе Кавказ

Мой чек составил 145 гривен. Если бы я добавила еще салат и лаваш — 200 гривен.

Кафе Кавказ — безусловно заслуживает внимания, ведь в нашем городе так мало мест, которые могут похвастаться почти сорокалетней историей существования. Да, здесь менялись хозяева, но профиль, атмосферу и даже сотрудников и постоянных клиентов чудом удалось сохранить. Также здесь понравится тем, кто хочет простой непритязательной еды за небольшие деньги и душевных разговоров с незнакомыми людьми.

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • «Секретное место» на Французском бульваре: очень вкусное кафе в уюте и тени
    «Секретное место» на Французском бульваре: очень вкусное кафе в уюте и тени

    Французский бульвар — несмотря на близость к морю и новых жилых комплексов здесь не так много мест, где можно вкусно поесть в уюте и тени. Особенно сейчас, когда кафе и бары большую часть рабочего времени работают на шумных генераторах. Впрочем, нам было интересно посетить заведение, которое позиционирует себя как «тайное место». Расскажем, как его найти и что там можно попробовать.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Где и как в Одессе поесть у моря и без риска для нервной системы
    Где и как в Одессе поесть у моря и без риска для нервной системы

    Одесса, лето, море… Как же хочется после жаркого дня провести вечер у воды, ожидая спасительного бриза!.. В поисках идеального варианта «Одесская жизнь» отправилась на прогулку вдоль Трассы Здоровья. Там находится большинство летних заведений с видом на море.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Охлаждающая радость: где в Одессе поесть настоящее мороженое
    Охлаждающая радость: где в Одессе поесть настоящее мороженое

    Чего человеку больше всего хочется в жару? Правильно, прохлады. Именно поэтому, мы отправляемся в кафе, где царствует только одно главное блюдо — мороженое. Первая точка Icetory — открылась в Одессе лет семь назад. Это был небольшой лоток с мороженым на Fresh Market. Сейчас это два кафе в самом центре города — на улице Садовой и Дерибасовской.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Плацинды, курбан, мамалыга и не только: 8 заведений в Одессе, где можно отведать блюда бессарабской кухни
    Плацинды, курбан, мамалыга и не только: 8 заведений в Одессе, где можно отведать блюда бессарабской кухни

    Мы продолжаем тему бессарабской кухни в Одессе. К сожалению, из-за военного положения туристические путешествия в Украинскую Бессарабию сейчас на паузе. И даже фестиваль «Віделкаfest» в этом году переезжает из города Вилково в Черноморск. Поэтому мы решили найти в нашем городе места, где можно хотя бы на час почувствовать себя в этом солнечном, щедром и вкусном краю. Если вы можете дополнить этот перечень заведениями, которые мы забыли упомянуть, пишите в комментариях.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Татар Бунар: вкусное путешествие в Бессарабию возле театра Музкомедии
    Татар Бунар: вкусное путешествие в Бессарабию возле театра Музкомедии

    Похоже, в Одессе начался бум на бессарабскую кухню. После многолетнего «молчания» в некоторых ресторанах проходят дни молдавской, болгарской кухонь, и буквально через несколько месяцев появились новые заведения, где предлагают попробовать очень близкие нам блюда.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua