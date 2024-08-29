Грузинские традиции и украинские вкусы: что предлагает кафе «Кавказ» на Французском бульваре

Место, где просыпается ностальгия

Это кафе я помню с конца восьмидесятых. Тогда я с родителями жила на поселке Котовского, но иногда мы приезжали по делам на Французский бульвар и обязательно посещали это кафе, ведь такого больше в городе не было. Почему? Ну, во-первых, там можно было насладиться грузинскими блюдами, которые готовили именно грузины. Именно здесь готовили баранину, которая тогда была не очень популярной. Во-вторых, в те времена, сам формат «семейного кафе» — когда вкусно, как в ресторане, но со значительно более дешевыми ценами был редкостью. В-третьих, и главное, это было очень вкусно. Обычно я ела чанахи или люля кебаб с лавашем и еще обязательно брали еду с собой.

Потом, в Кавказ я заходила, когда начала учиться в одесском университете несколько раз я также туда заходила, но в то время уже появились другие кафе, где обычно собирались студенты.

Недавно я оказалась в этом районе и была очень поражена, что кафе все существует. Конечно, я решила зайти и проверить как там сейчас.

За эти несколько десятков лет здесь мало что изменилось, хотя интерьер, конечно, обновлялся, но остался таким же простым. На улице появилась небольшая площадка, где могут разместиться несколько столиков.

Грузинские блюда с украинским акцентом

А вот меню Кавказа, кажется стало больше. Грузинские блюда разбавили украинский борщ, жареная картошка, пирожки и еще несколько вторых блюд.

А что в меню

сСалат из овощей — 35 грн

Харчо — 70 грн

Дарницкая котлета — 90 грн

Хачапури по-имеретински — 50 грн

Цыпленок табака — 90 грн

Само меню — это заламинированная страница с фотографиями блюд. Заказ надо делать у барной стойки придерживаясь очереди. Все посетители, которые были возле меня — постоянные посетители заведения, поэтому заодно в очереди можно расспросить, что больше нравится. Так по совету «местных» я заказала солянку по-грузински с говядиной — 80 грн, полпорции люля кебаба — 45 грн, компот — 20 грн.

Кстати, заведение можно забронировать под банкет. Для этого здесь предлагают специальное меню в котором есть и Цезарь с Шубой и Оливье и фаршированная рыба и другие вкусности.

Блюда принесли очень быстро, еду подали в ностальгической коричневой стеклянной посуде, которая когда-то была почти в каждом доме.

Грузинская солянка была очень похожа на харчо, но без риса. Также я там не нашла маслин и лимона. Однако говядина была невероятно вкусной и нежной. Люля кебаб подали с тонко нарезанным луком, листьями кинзы и базилика. Порция состоит из двух больших люля. Поэтому я заказала половину и ее хватило. По вкусу не скажу, чтобы это было ярко или особо запомнилось. Но за такую цену, конечно, трудно чего-то требовать неординарного.

Общее впечатление

Мой чек составил 145 гривен. Если бы я добавила еще салат и лаваш — 200 гривен.

Кафе Кавказ — безусловно заслуживает внимания, ведь в нашем городе так мало мест, которые могут похвастаться почти сорокалетней историей существования. Да, здесь менялись хозяева, но профиль, атмосферу и даже сотрудников и постоянных клиентов чудом удалось сохранить. Также здесь понравится тем, кто хочет простой непритязательной еды за небольшие деньги и душевных разговоров с незнакомыми людьми.