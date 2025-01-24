Сколько до Пасхи?
– Нет, ну ты посмотри: что, снова яйца подорожали? Вот только собираюсь яйца купить, они всегда дорожают!
– Да это, наверное, нас с теми ценами на яйца к Пасхе готовят.
– Так до Пасхи еще жить и жить! При чем здесь цена на яйца в январе?
– А это тебе только так кажется. Время летит, как бешеное… Вот только, кажется, к Новому году готовились. Теперь готовься к подорожанию на продукты к Пасхе…
Кстати, а что с ценами на яйца и все остальное?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-45 грн;
- лук – 20-35 грн;
- помидоры – 60-100 грн;
- свекла – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 90-130 грн;
- сладкий перец – 60-100 грн;
- баклажаны – 50-80 грн;
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- капуста – 45-60 грн;
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 60-90 грн;
- апельсины – 60-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 45-90 грн;
- брынза – 190-250 грн;
- творог – 90-140 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
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Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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