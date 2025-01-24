Привоз 23 января 2025: цены на яйца

Сколько до Пасхи?

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– Нет, ну ты посмотри: что, снова яйца подорожали? Вот только собираюсь яйца купить, они всегда дорожают!

– Да это, наверное, нас с теми ценами на яйца к Пасхе готовят.

– Так до Пасхи еще жить и жить! При чем здесь цена на яйца в январе?

– А это тебе только так кажется. Время летит, как бешеное… Вот только, кажется, к Новому году готовились. Теперь готовься к подорожанию на продукты к Пасхе…

Кстати, а что с ценами на яйца и все остальное?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 35-45 грн;
  • лук – 20-35 грн;
  • помидоры – 60-100 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-100 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
Сколько стоят овощи на Привозе
Картошка на Привозе
На Привозе: картошка и другие овощи
Картошка, морковь на одесском Привозе
Зелень на Привозе
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  • капуста – 45-60 грн;
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 60-90 грн;
  • апельсины – 60-90 грн.
На Привозе, январь 2025 г.
Фрукты на Привозе
На Привозе в Одессе: фрукты
Одесский Привоз в январе
Покупатели на одесском Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 45-90 грн;
  • брынза – 190-250 грн;
  • творог – 90-140 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.
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Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Сало на Привозе
Мясо на Привозе
В мясном корпусе одесского Привоза, январь 2025 г.
Привоз 23 января 2025: цены на яйца
На Привозе: брынза и творог

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

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