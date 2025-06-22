Ключевые моменты:

Одесский бар «Гамбринус»: место истории и легенд;

Почему «Гамбринус» стал таким популярным;

Как выглядит легендарный одесский бюар сейчас;

Меню, которое хочется читать: что предлагает посетителям бар «Гамбринус»;

Общие впечатления от заведения и от блюд.

Место истории и легенд

Подсчитать официальный возраст бара просто – на входе значится 1883 год. Итак, «Гамбринусу» исполнилось 142 года. Но одесские краеведы нашли в одесской печати более давние упоминания о «Гамбринусе», относящиеся к 1867 году, правда, отмечается, что это был другой бар. Дело в том, что те времена отмечены реформой продажи алкогольных напитков, в том числе пива, и массовым открытием пивных залов так называемых «биргалле». Со временем часть из них исчезла, часть – переехала. А «Гамбринус» был и остается популярным названием для пивбара. До сих пор в европейских городах можно увидеть разнообразные «Гамбринусы».

О легендарной закусочной «На семи ветрах» можно почитать в нашем прошлом обзоре.

Первый одесский «Гамбринус» находился в доме, который сейчас известен как «бывший ресторан Киев» или современный банк. К 1870-му упоминания об этом заведении исчезают. Впрочем, через десяток лет происходит второе явление «Гамбринуса» на улице Преображенской на углу Дерибасовской. Именно эта дата считается началом «Гамбринуса» нынешнего. В том подвальчике он просуществовал до конца 40-х годов ХХ века. Об этом месте можно много почитать в рассказах Куприна, воспоминаниях Паустовского, работах Александра Розенбойма.

В 1962 году «Гамбринус» открывается на новом месте – на углу переулка Вице-адмирала Жукова (ныне Ивана Луценко) и Дерибасовской. С этого времени начинается новая, современная история заведения.

Недавно мы рассказывали о том, кто такой Иван Луценко и почему переулок переименовали в его честь

Почему «Гамбринус» стал таким популярным? Старожилы вспоминают, что только здесь и еще буквально в нескольких одесских пивных барах было в продаже чешское пиво, а в бар всегда стояли очереди из-за того, что туда не пускали посетителей, если внутри не было свободных мест. Также вспоминают, что пиво здесь разбавляли водой больше, чем в других заведениях, да и с закусками было по-разному в разные годы: от бутербродов с красной икрой, которую набирали из бочки, до ржавой сельди на хлебе. В то же время все отмечают, что атмосфера в «Гамбринусе» всегда была особенной, какие бы времена ни были. А еще здесь всегда играла музыка.

Больше интересного о «Гамбринусе» рассказал в видео мой коллега Александр Отдельнов:

Пивная с шикарным видом и музеем внутри

Чтобы узнать, как выглядит «Гамбринус» сейчас, я решила зайти туда в один из будних дней. С началом лета здесь, почти на Дерибасовской, разместилась летняя площадка. Ее пытались сделать уютной – близлежащий забор обтянули тематическим баннером, повесили фонари, под большие зонты, дающие тень, поставили удобные столы и кресла. Теперь пить пиво можно удобно устроившись и с шикарным видом на Горсад.

Если на улице все же жарко, всегда можно спуститься в прохладный зал. Кстати, знаю, что во время тревог здесь часто прячутся и туристы, и местные.

Внутри «Гамбринус» выглядит как музей пива: на стенах бесконечное количество старых фотографий, артефактов, работает сувенирная лавка, где можно купить тематические магниты, пивные кружки и т.д. Кстати, сувенирная продукция от Гамбринуса была известна еще с советских времен. О старых временах напоминают столы-бочки.

Внутри есть еще одна достопримечательность – мини-скульптура солдата Швейка. Она была установлена в 2016 году, сначала на улице перед входом в бар. Инициатором установления был друг города, представитель чешского общества Ярослава Гашека Камил Хайнц. Но потом ее перенесли в зал, ведь было много желающих забрать с собой скульптурку в качестве сувенира.

Реклама на входе утверждает, что вечером здесь играет живая музыка: с понедельника по среду на сцене акустический дуэт, а с четверга по воскресенье – группа «Контрабанда».

Меню, которое хочется читать: «Галя молодая» и «Пляжная Фифа»

Меню заведения большое и разнообразное. Теперь это не просто пивная, где подают закуски к напиткам. Сейчас здесь можно не только плотно поесть с первыми и вторыми блюдами, но и накрыть настоящий пир. Соответственно и цены здесь не как в забегаловке, а как в приличном ресторане с соответствующим обслуживанием, комфортом и качеством.

Фишка меню – названия блюд. Каждое из них уникально, и больше нигде в Одессе вы таких не найдете. Догадаетесь ли вы, что такое «Галя молодая» или чем кормят «В гостях у тети Сони», а какие ингредиенты в салате «Пляжная Фифа»? Хорошо, что в меню есть пространное объяснение, что к чему. Кстати, для тех, кому меню очень понравилось, есть специальная опция – вы можете купить его в качестве сувенира.

Цитаты из меню:

Фонтанские теплички – салат из ассорти томатов – 240 грн;

Король в праздничном – венский шницель с картофелем фри – 320 грн;

Кольца и браслеты – кольца лука фри – 175 грн;

Еврейский быт – жареный сыр Камамбер – 295 грн;

Интеррыбочки – ассорти копченой рыбы – 490 грн;

В гостях у тети Сони – бульон с домашней курочкой – 220 грн;

Коммунальная квартира – ассорти сосисок гриль с чипсами и соусом – 695 грн;

Одесская шпана – жареные караси в сметане – 300 грн;

Бычки обычные и чрезвычайные – 480 грн (250 г).

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Конечно, в этом заведении мы не можем обойти тему пива и алкогольных напитков. Итак, здесь есть не только пиво, но и любой алкоголь, в том числе много локальных марок, но мы остановимся на фирменном пиве «Гамбринус», которое подают не только побокально, но и на разлив (160 грн за литр). Есть еще интересный формат – метр пива. Это восемь бокалов импортного пива в эффектной подаче на метровом подносе. Покупать его гораздо выгоднее, чем заказывать побокально. Есть «домашние» настойки с разными вкусами: лимон, смородина, хреновуха и другие (65 грн за 50 мл). Также вы найдете и фирменный коктейль на пиве «Гамбринус». Но он, кажется, создан для более выносливых организмов, чем мой, – ведь в его составе темное пиво, темный ром и гренадин (440 грн).

А что на вкус?

Последний раз я посещала «Гамбринус» осенью 2022-го. Именно туда захотели зайти волонтеры, впервые попавшие в Одессу и слышавшие об этом заведении. Уже трудно вспомнить, изменилось ли за это время что-то в заведении, поэтому я решила попробовать самые популярные одесские закуски: салат «Моня, шухер!» (220 грн) и «Тюлькины биточки» (240 грн) под небольшой бокал полутемного пива (60 грн).

Меня предупредили, что готовиться биточки будут минут двадцать, так что я с бокалом пива впервые за много лет просто сидела и наблюдала за жизнью на Дерибасовской глазами туристки. Кстати, за это время заметила, что в «Гамбринус» приходят не только туристы, но и одесситы на бокал-другой пива после работы.

Через минут пятнадцать, как мне и обещали, принесли блюда. Салат «Моня, шухер!» оказался салатом с приятным сюрпризом. Сейчас расскажу, в чем его фишка. Это были нарезанные настоящие летние, спелые помидоры с синим луком и красным болгарским перцем, политые душистым маслом. А теперь припомните, как вы дома едите такой салат? Я, например, жду, пока помидоры и лук пустят сок, который смешается с растительным маслом, после чего его можно будет вымакать белым или ржаным хлебом. Конечно, в «приличном месте», еще и на Дерибасовской, я бы так никогда не сделала. Но местный шеф решил, что оставить гостей без удовольствия за такие деньги не вежливо, так что в салат добавили еще кусочки подсушенного белого хлеба. Итак, пока вы едите биточки и салат, кубики хлеба напитываются этим прекрасным соком. Дальше его можно есть вместо десерта, ведь это самая вкусная часть салата.

Что касается биточков из тюльки, их подают с соусом тартар пять штук на порцию. Биточки довольно большие и очень сытные, именно такие, как готовлю их и я.

Фирменное пиво, к сожалению, не очень понравилось, ведь, по моему мнению, оно было водянистым, ему не хватало плотности и вкуса.

Общие впечатления

«Гамбринус», безусловно, стоит внимания – прежде всего как туристическая аттракция, которую нужно обязательно посетить с гостями города. Здесь можно сделать яркие фото, познакомиться с одесской кухней и фольклором, если вы, конечно, этого хотите. Что касается летней площадки, то она с одной стороны удобно расположена и оттуда можно наблюдать за интересной жизнью Дерибасовской. Но почему-то вплотную к площадке припаркованы автомобили, и это, конечно, не очень приятно – вместе с едой вдыхать выхлопные газы.

Общий счет за перекус составил 520 гривен. Как вы думаете, это мало или много для туриста?..