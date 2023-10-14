Килия: самый древний город Украины в Одесской области отмечает 2705 лет

Амулет в форме кувшина

Знаете, мне кажется, город Килия – век за веком, со всем его многоголосием и яркими красками – живет в одном человеке: когда Олег Курносов рассказывает о родной Килии, будто смотришь многосерийный фильм. Краевед «смонтировал» его из многих находок, подаренных ему землей.

Олег говорит, что увлекся археологией еще будучи школьником, когда с ребятами вместе занимались исследованиями.

В Килии где не копни – всюду находки. Надо только уметь определить их происхождение, предназначение и воспроизвести историю, которую они рассказывают.

— На окраине города я нашел камень, оказавшийся зернотеркой времен неолита, ему как минимум 8 тысяч лет! – рассказывает сын Буджака. – Вот еще на днях повезло – вытащил амулет в виде кувшина из комка во вспаханном поле. Когда-то он принадлежал восточной красавице времен Крымского ханства, из поселения, которого уже давно не существует.

«Ловили осетров по 300-500 килограммов»

Сегодня Олег Курносов – владелец кафе Black&White в центре Килии, где главным блюдом меню является история. Предприниматель с удовольствием проводит экскурсии для всех, кто хочет узнать, какие тайны хранят тихие килейские улочки.

Начинается экскурсия обычно с кофе, который здесь варят в джезвах по старому османскому рецепту, а к нему подают рахат-лукум и финики.

Олег рассказывает, что первые кафе на территории современной Украины появились именно в Килии.

— Вы, наверное, знаете о великом османском путешественнике, географе, писателе Эвлие Челебе (1611 г.р.), который сорок лет путешествовал по странам Азии, Африки и Европы, исследовал Северный Кавказ, Крым, ходил по Волге и Дону, — начинает рассказ Олег . — В конце жизни он обработал свои дневники, карты и заметки, которые вошли в десятитомную «Книгу путешествий». Так вот, великий путешественник, остановившийся в Килии в 1657 году, пишет, как с высокой крепостной башни увидел барашки морских волн: Черное море тогда было близко. Челеби описывает, как здесь, на берегах Дуная, ловили осетров по триста — пятьсот килограммов рыбина, а то и больше. В дно реки вбивались просмоленные сваи (свой — деревянный, металлический или железобетонный стержень), которые переплетались лозой – так создавались «карманы», ловушки для крупной рыбы. Чтобы вытащить ее, подходили на галерах, их было около двухсот – это было крупное рыбодобывающее предприятие. Осетров поставляли в Крым, Силистрию.

Как кофе из Килии во Львов попал

На сваях, прямо над водой, пишет Челеби, была построена кофейня. Путешественнику можно верить: как известно, в 16 веке Османская империя начала возить кофе из Эфиопии в Константинополь, а дальше вдоль побережья Черного моря через порты Килия, Аккерман, Кафа. Однажды, еще в начале 17 века, львовские купцы, приезжавшие в Килию за вином из Крита, попробовали удивительный напиток в одном из кафе города. Он очень понравился, поэтому купили один мешок зерен и привезли первый кофе во Львов – на пробу в местные магазины и кабаки. Напиток пришелся по вкусу горожанам, и с тех пор начали снабжение. Кофейные зерна перевозили из Константинополя в Килию и Каффу кораблями, а затем вместе с другим товаром перегружали на арбы — тащили в Польшу и дальше на север Европы. Во Львове первые кофейни появились уже в конце 18 века, через 150 лет.

Торговали и… продавали рабынь

А пока гости пьют кофе, Олег переносит их в еще более давние времена, когда Килия была большим портом.

— Интересные свидетельства мы находим в описаниях торговых коммерческих сделок в Килии XIV века. В то время Килию и Аккерман посещали с торговыми целями Крымские армяне. В генуэзских актах 1340-х и 1360-х годов много историй. Когда Килия была генуэзской факторией, здесь был невольничий рынок.

Из документов

*17 апреля 1344 года в Килии Андреоли де Вендури продал армянскому купцу ходже Амиру родом из Тифлиса, горожанину Кафы, русскую рабыню и ее двухлетнего сына — за 4150 аспров.

*14 сентября 1360 года армянин Григо(рой), житель Килии, продал 20-летнюю рабыню-монголку Тойдане жителю Перы Иоанну де Монтероссо.

*30 октября 1360 г. армянин Саркис заключил в Килии договор с Ягопом из Венгрии на поставку великой партии воска на Пасху 1361 г. Под залог Ягоп покинул Саркису 13-летнюю рабыню Алекесу.

Между Молдовой и Османской империей

На этом этапе экскурса удивленные гости уже начинают понимать, что попали не в провинциальный населенный пункт, а в город, который в свое время связывал Восток и Европу. И потому было яблоком раздора.

В 14 веке серьезные амбиции имела Османская империя, ее продвижению в Европу противостоял хозяин Молдавии Штефан Великий.

— И Килия должна была стать первым форпостом на пути Османской империи, — продолжает краевед. – Поэтому Штефан Великий расширил крепость. По традиции ее обнесли рвом, который заполнили водой из Дуная. Остатки этого рва и сегодня можно увидеть в городском парке. На строительстве было задействовано 900 каменщиков и 17 тысяч работников. В тот период, кстати, была построена и Аккерманская крепость, которая, в отличие от Килийской, сохранилась до наших дней. Но Штефану впоследствии, в 1484 году, пришлось уступить Килию и Аккерману. И дальше были три столетия господства на этих землях Османской империи – здесь подпирали небо мусульманские мечети.

Есть мечта создать памятник колодцам

Олег Курносов рассказывает, что на фундаменте одной из мечетей построили Покровский собор, который в Килии называют «украинской церковью». Его кафе – как раз рядом.

— Здесь был большой рынок, – продолжает предприниматель. – Когда я копал траншею под водопровод, на глубине полметра обнаружил шикарную брусчатку. А еще здесь найден навершие колодца, вырезанного из глыбы ракушняка: судя по форме, позднего османского периода. Старые колодцы до сих пор можно увидеть в селах юга Одесщины. Знаете, у меня есть мечта – создать памятник колодцам Буджака. Я над этим уже работаю.

Уцелел фрагмент крепости

Когда началась русско-турецкая война и Русское царство при поддержке запорожского Войска одержало первую победу, в 1856-м крепость Килия была взорвана и разобрана по указанию командования армии царской России.

– А вместе с ней был уничтожен и весь город, – рассказывает Олег Курносов. – Но летом 2022 года я обнаружил уцелевший фрагмент крепостной стены. Думаю, это контрескарп – стена под большим углом, противостоящая продвижению противника, или фрагмент фундамента одной из башен. Она настолько крепка, что во время работ бульдозером ее не смогли одолеть.

Олег Курносов и его единомышленники сегодня собирают камни, которые, по их предположению, могли быть частью крепости – надеясь, когда война закончится, построить хотя бы фрагмент старой крепости.

А пока краевед занимается изготовлением сувениров — календарей, значков, кружек с изображениями старых гравюр, карт, артефактов. Часть средств от продаж – на помощь ВСУ.

Олег организует литературные чтения, проводит исторические викторины, где каждый может подержать в руках старую вещь и попытаться определить – что это и какое у нее было назначение? Первыми посетили такую ​​викторину военные, которые сегодня защищают Придунавье.

***

Олег со своей семьей живет недалеко от реки Дунай. Как и все местные жители, любит спать с открытым окном – чтобы чувствовать теплое дыхание дунайской осени и наслаждаться песней сверчков. Но бывают ночи, когда песню заглушает отвратительный звук двигателя в ночном небе – летит вдоль Дуная вражеский беспилотник. И Олег ненавидит его всем сердцем – он летит разрушать родной край, родное Украинское Придунавье.

— Я никогда в жизни не променяю Килию ни на один европейский город. Потому что самая интересная история здесь. Одесский порт появился после того, как Килию разрушили. А я мечтаю ее возродить и рассказывать туристам со всего мира о своем удивительном городе. Украина — она у нас одна, неповторимая, многонациональная, с невероятным культурным наследием.