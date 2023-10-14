Боец из Южного погиб в бою на Луганщине

Южненская громада простится с павшим защитником Украины – жителем города Южного Одесской области, старшим солдатом ВСУ Сергеем Дмитриевым.
Печальную новость сообщили в Южненском городском совете.
Дмитриев Сергей Владимирович был наводчиком-оператором 1-го разведывательного отделения взвода разведки специального назначения. Он погиб 10 октября 2023 года во время выполнения боевого задания у населенного пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области. Бойцу было 36 лет.
Прощание с павшим воином состоится в понедельник, 16 октября 2023, в 10:00 возле памятника Защитникам Отечества на площади Победы в Южном. Этот день объявлен в громаде Днем траура.
Как сообщала «Одесская жизнь», неравнодушные одесситы планируют создать аллею зеленых насаждений в память о погибшем владельце дендрария Борисе Айзенберге.
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