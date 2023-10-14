У одесской мэрии – очередная акция протеста против несвоевременных тендеров (фоторепортаж)

Сегодня, 14 октября 2023 года, одесситы снова собрались у здания мэрии на Думской площади на акцию протеста. Эти акции продолжаются уже больше месяца, и, судя по всему, нынешняя суббота не стала исключением.
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Люди выступают против многомиллионных закупок местных властей, считая их несвоевременными в дни войны. Одесситы уверены: ремонты и озеленение (самые нашумевшие тендеры) могут подождать, тогда как средства необходимо направить на помощь ВСУ.
На мероприятии присутствует корреспондент «Одесской жизни».
Вот как выглядит сейчас Думская площадь:
Уже по сложившейся традиции акция началась с минуты молчания – одесситы преклонили колени в память о павших защитниках Украины:
«Нет бессмысленным тендерам – все для Победы», – призывают протестующие:
Напомним, ранее подобная акция протеста у одесской мэрии состоялась в прошедшую субботу, 7 октября.
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Фото Юлии Сущенко