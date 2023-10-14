У одесской мэрии – очередная акция протеста против несвоевременных тендеров (фоторепортаж)

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Люди выступают против многомиллионных закупок местных властей, считая их несвоевременными в дни войны. Одесситы уверены: ремонты и озеленение (самые нашумевшие тендеры) могут подождать, тогда как средства необходимо направить на помощь ВСУ.

На мероприятии присутствует корреспондент «Одесской жизни».

Вот как выглядит сейчас Думская площадь:

Уже по сложившейся традиции акция началась с минуты молчания – одесситы преклонили колени в память о павших защитниках Украины:

«Нет бессмысленным тендерам – все для Победы», – призывают протестующие:

Напомним, ранее подобная акция протеста у одесской мэрии состоялась в прошедшую субботу, 7 октября.

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Фото Юлии Сущенко