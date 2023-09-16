Сладкий вкус Херсона в Одессе: они потеряли все и начали с нуля в нашем городе

2022-2023 годы были трудными для многих сфер бизнеса. Сфера гостеприимства, кафе и ресторанов одна из тех, которая понесла чрезвычайные потери. Впрочем, в Одессе живут херсонцы, которые не побоялись, начали все заново и продолжить то дело, которым они занимались дома. Они открыли новые кафе, пекарни, кафе во всех районах города. Мы приглашаем поддержать малый херсонский бизнес в Одессе и заглянуть на кофе или за вкусным пирожным к херсонцам.

Perfetto

Адрес: Аркадийская аллея

Здесь можно полакомиться крафтовым мороженым с самыми разными вкусами (более двадцати) и нестандартными десертами. Более того, именно в этом месте продается вкусная визитка Херсона – торт «Херсон». Его создала владелица кафе и его главный кондитер Анна Воскобойник еще в 2020 году. Тогда она решила поучаствовать в конкурсе на сладкий логотип города, который проводила местная туристическая ассоциация. В его основе – сушеные абрикосы, шоколад, безе, а еще он без глютена и муки. По результатам профессиональных дегустаций Анна победила среди 41 участника. После начала войны Анна вместе с мужем покинула город. Кафе в Аркадии они открыли еще до войны, а херсонское заведение переехало в Винницу.

Hi, sisters!

Адрес: Троицкая, 34

Не совсем обычный формат заведения для нашего города: салон красоты-кафе. Заведение рассчитано на девушек, которые ходят в салон, а после наведения красоты хотят перекусить не только вкусно, но и так, чтобы не испортить фигуру. Прекрасное место для девичника.

Godshot

Адрес: Бунина, 18

Херсонцы хорошо знают и ценят это кафе-кондитерскую, которое было основано в 2016 году. В 2021 году Godshot получили ресторанную премию «Соль», став лучшим кафе Украины. Летом 2023-го кафе переоткрылось в Одессе. Здесь огромный выбор пирожных, много людей. В ассортименте в основном муссовые изделия. Много внимания уделяется дизайну. Глаза хочется съесть все! Фишка заведения – Херсонский арбуз. Внутри мусса содержится лаймово-арбузное пюре, все это покрыто слоем цветного шоколада и украшено арбузными цукатами. Но если вам не хочется сладкого, то сможете позавтракать или перекусить. Отдельно хочется поблагодарить владельцев за уважительное отношение к старому одесскому зданию, где находится кафе, а именно за отсутствие огромной вывески, обычно портящие исторические фасады города.

«Базилика»

Адрес: Екатерининская, 58

За красной дверью на улице Екатерининской находится целый мир вкусностей и кофе. Молодая пара Лика и Слава учредили кафе в Херсоне 10 лет назад. В начале 2023 они вместе переехали в Одессу и продолжили, вернее, начали все заново. Что осталось неизменным — это красота и качество их изделий. Фишка заведения – торты-скульптуры. В кафе проходят мастер-классы и дегустации. Так что следите за анонсами.

Dolcecoffee

Адреса: Фонтанская дорога, 20 и Радужный, 24

Девиз этих кафе: «Маленькая кофейня с большой душой». Ассортимент состоит не только из кофе, но и интересных десертов: круассанов, тортов, азиатских моти и мороженого. Первое кафе открылось в августе 2022 года, дело пошло, и уже через полгода владельцы открыли второе.

«Медак», магазин-кофейня

Адрес: Екатерининская, 76

Из названия можно понять, что будет сладко. Но здесь не просто сладко – здесь огромный ассортимент медовых вин, закарпатское пиво из Квасов и квас из Львова. Открыли заведение переселенцы из Херсона совсем недавно, в июле. У них дома был магазин с посудой для ресторанов и кафе. Был. В Одессе начали все с нуля и в новом направлении, но немного хорошей посуды у них есть. А еще здесь варят кофе с добавлением секретных ингредиентов.

«Министерство кофе и круассанов»

Адрес: Нежинская, 54

Это кафе находится в тихом центре, на улице Нежинской. Состоит из двух точек – подвальчика и будочки рядом. Летом, конечно, больше людей у будочки на улице. Заведение открыла семья из Херсона, и они пока осваиваются на новом месте. Есть выбор круассанов, пирогов и макарун, мороженого. Длинными осенними вечерами будет приятно проводить время внутри, в уютном и безопасном подвальчике.

Аtelier des macarons

Алина Шаповал семь лет занималась в родном городе кондитерским делом. Вместе с мужем они специализировались на изготовлении макарун, и незадолго до вторжения открыли небольшое собственное кафе. Семья уехала из Херсона еще во время оккупации. Из оборудования удалось вывезти только ручной миксер. В Одессе кондитер пока еще не может открыть собственную локацию, но свои макарун они отправляют во многие одесские кафе. Кроме того, наборы макарун разных вкусов можно приобрести непосредственно из первых рук.