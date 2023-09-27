Где отдохнуть в Украине: подборка красивейших мест на территории нашей страны

Отдых требуется всем. Он помогает сохранить психическое и физическое здоровье, особенно во время войны — сурового испытания для всех украинцев. И, наверное, лучшее время для этого — бархатный сезон, мягкий переход от знойного лета к золотой осени. Отдых за границей во время войны, к сожалению, могут позволить себе далеко не все украинцы. Но получить незабываемые впечатления можно и путешествуя по родной стране. К тому же и обойдется такой вояж намного дешевле.

Поплавать на лодке по каньонам

Ценителей природы, безусловно, привлекут горы и каньоны, озера и водопады. Самые красивые каньоны в Украине расположены в Киевской, Житомирской и Черкасской областях: Богуславский, Коростышевский и Букский. Здесь можно ловить рыбу, кататься на лодках, лазить по скалам. Если любите активный отдых, возьмите с собой все необходимое для похода. И в первую очередь — удобную обувь, которая не будет скользить по мокрым камням.

Стоимость туров: до 2000 гривен.

Окунуться в озера

Прекрасны и украинские озера. Самое чистое из них — Синевир — находится в высокогорье Карпат. Вокруг озера — хвойные леса с уникальной флорой и фауной. Красивые кристально чистые озера есть и на Волыни. Это самое глубокое в Украине озеро Свитязь и Шацкие озера. Все они имеют ледниковое происхождение и расположены рядом — целый комплекс из более чем 20 водоемов. Находится он на территории Шацкого природного парка. Здесь можно собирать ягоды и грибы. Зона Шацких озер окружена базами отдыха и оздоровительными комплексами. В Хмельницкой области расположено озеро Бакота. В ХIII веке здесь находился важный административный центр Галицко-Волынского княжества. При строительстве Новоднестровской ГЭС Бакота была затоплена. На ее месте возник величественный залив, образованный водами Днестра. Есть здесь и целебные источники. А неподалеку от Бакоты находится один из старейших мужских монастырей Украины, вырубленный в толще горы.

Стоимость туров на украинские озера: от 800 до 12000 гривен.

Погулять по средневековым крепостям

Любителей исторической романтики привлекут украинские крепости. Хотинская крепость в Черновицкой области признана одним из семи чудес Украины. Когда-то она была одной из самых мощных в Восточной Европе. Еще одно чудо Украины — Каменец-Подольская крепость. Входит она и в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Построен замок на скалистом полуострове в каньоне реки Смотрич. Наскальный город-крепость Тустань во Львовской области вмещает в себя средневековый оборонный комплекс, град и таможню. Некоторые артефакты хранятся в интерактивном музее, расположенном рядом со скалами.

Стоимость туров: от 3500 гривен.

Послушать шум от водопадов

Полюбоваться в Украине можно и на водопады. Шипот считается одним из семи природных чудес Украины. Это самый величественный водопад Закарпатья. С подземного источника на горе Большой Верх с высоты 1598 метров начинает свой путь вниз по ущелью небольшой ручеек Плошанка. Падая живописными каскадами с 14-метровой высоты, кристально чистая вода разбивается о камни, образуя мириады капель. Один из самых высоких в Карпатах Манявский водопад расположен в Ивано-Франковской области. Он находится в горном ущелье массива Горганы, окруженном гранитными скалами. У подножия водопада образовался небольшой водоем с чистой горной водой, где можно искупаться.

Стоимость туров: от 4000 гривен.

Порыбачить в одесских Маяках

В Затоке, Сергеевке, Грибовке отдыхать будем после нашей победы. А вот попутешествовать по рекам и озерам Одесской области — вполне реально. Условия для туристических маршрутов на водоемах Одесчины определены командованием Оперативной группировки войск «Дунай» и руководством Одесской военной районной администрации.

Согласно правилам, лодки могут двигаться по четко определенным маршрутам с 8:00 до 20:00. При этом количество маломерных судов ограничено до 10.

Определены и рекреационно-туристические маршруты. В пределах Днестра: вниз по течению от впадения реки Турунчук в Днестр — до 300-метровой зоны перед автомобильным мостовым переходом Маяк. В пределах Турунчука: от впадения реки Стоящий Турунчук до впадения в Днестр. Этот маршрут также включает в себя озеро Белое и рукав Турунчука, который к нему ведет. Так что можно отправляться на рыбалку.

В лес, на Днестр, в бессарабское село

Любители экотуризма могут посетить Нижнеднестровский национальный природный парк. Здесь можно путешествовать на катерах экологическими маршрутами, увидеть краснокнижных птиц и редкие растения. А можно отправиться в ландшафтный заказник Савранский лес. В начале осени здесь особенно красиво: среди многолетних дубов и сосен царит аромат опавших листьев и грибов. Правда, собирать грибы, ягоды и травы, а также охотиться, в лесу запрещено. Зато можно искупаться — вблизи протекает Южный Буг.

В Одесской области отдохнуть на природе можно и в музее под открытым небом. Находится он в Тарутинском районе — бессарабское село Фрумушика-Нова. Расположился здесь целый туристический комплекс — этнодеревня, краеведческий музей, зоопарк, корчма, мини-гостиница. Туристы могут познакомиться с традиционной культурой бессарабского села и приобщиться к сельскохозяйственному труду.

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Мы рассказали всего о нескольких достопримечательностях Украины и Одесской области. Хотя даже в нашем регионе множество замечательных мест: от Шабо — столицы украинской винной культуры — до загадочного Курисова. Так что открывать для себя родную землю не менее увлекательно, чем путешествовать за рубежом.

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