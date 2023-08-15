Сегодня — День Археолога: что это за профессия такая

Археология — это прежде всего про ранний подъем, легкий завтрак, путь «по холодку» на раскоп, напряженная и кропотливая работа до наступления невыносимой обеденной жары. Потом обед, отдых, общение, лекции и работа в базовом лагере экспедиции.

Заканчивается день ужином, где обычно следуют посиделки с гитарой у костра — так выглядит обычный день участника археологической экспедиции.

Чем занимается археология

Археология — это наука, изучающая историческое прошлое человечества. Ведь письменность появилась «всего» около 5 тысяч лет назад, и то лишь в отдельных регионах. А археология позволила расширить обозримую историю человечества до трех миллионов лет (хотя об этой дате и спорят специалисты). Эта наука изучает орудия производства и все, что создано с их помощью: постройки, оружие, украшения, посуду, произведения искусства.

Археология помогает искать ответы на вопросы — как появлялись и исчезали культуры и цивилизации.

В «связке» с археологией работает целый ряд научных дисциплин: палеонтология, нумизматика, трасология и другие. Есть полевая (подводная — ее часть) и теоретическая археология: первая находит предметы быта и изделия (артефакты), вторая — объясняет их значение и роль в исторических процессах.

Археологические памятники очень разнообразны: от курганов и древних поселений до затонувших кораблей и кладов.

Кто в Одессе занимается раскопками

— Одесские археологи хорошо известны даже за пределами Украины, — говорит Алла Главенчук, заведующая библиотекой Одесского археологического музея. — Наши ученые сделали очень многое для изучения доисторической эпохи, полисов Северо-западного Причерноморья древнегреческого периода, укреплений Римской империи, степных курганов, средневековых крепостей, казачьих поселений.

В нашем городе археологией занимаются сотрудники Одесского археологического музея Национальной Академии наук Украины (НАНУ), Одесского отдела археологии Северо-Западного Причерноморья Института археологии НАНУ, а также ученые и студенты-историки Одесского Национального университета им. И.И. Мечникова и Южноукраинского национального педагогического университета имени К.Д. Ушинского. Правда, в последние годы указанные вузы не ведут раскопок самостоятельно, а отправляют группы студентов во главе с преподавателями на археологическую практику при экспедициях.

Среди наиболее почитаемых одесских археологов — профессора Петр Карышковский, Владимир Станко, доцент Анатолий Загинайло.

Также следует отметить таких ученых, как Александр Дзиговский, Игорь Бруяко, Александра Гудкова, Татьяна Самойлова, Анатолий Островерхов, Игорь Пиструил, Игорь Сапожников, Светлана Иванова, Алла Главенчук, Исаак Клейман, Елена Смынтына, Сергей Охотников, Владимир Ванчугов, Римма Бондарь, Наталья Секерская, Владислав Петренко, Евгения Редина, Александр Малюкевич, Андрей Добролюбский и многие другие.

От палеолита до Средневековья

Ученые исследуют археологические памятники, оставленные людьми разных исторических эпох и периодов, от палеолита (каменного века) до средних веков.

Автор книги «Одесская археология», заместитель директора по научной работе Одесского археологического музея, кандидат исторических наук Сергей Охотников перечисляет наиболее важные археологические памятники Одесской области разных эпох:

Тира (Белгород-Днестровский) — античное и римское поселение;

Алиобрикс (с. Орловка, Ренийский район), — римская крепость;

Никоний (с. Роксоланы, Овидиопольский район) античное и римское поселение;

Святилище Ахилла на острове Змеином — античный период;

Кошары (Коминтерновский район) — античный период;

Усатово (Беляевский район) — бронзовый век;

Надлиманское городище (Овидиопольский район) — античность, скифы, фракийцы;

Курганы в междуречье Днестра и Дуная — скифско-сарматский период.

Памятники вне пределов Одесской области, на которых наиболее активно работали одесские археологи:

Ольвия (село Парутино и остров Березань, Николаевская область) — античность, скифы;

памятник у села Анетовка (Николаевская область) — палеолит.

Копают также на территории крепостей — Белгород-Днестровской, Измаильской. Даже в Одессе есть ряд археологических памятников, о чем «Одесская жизнь» писала ранее.

Черные археологи: бизнес на истории

Кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ОНУ им. И.И. Мечникова Игорь Пиструил:

— Черные археологи — как местные жители районов раскопок, так и те, кто целенаправленно приезжает из других регионов Украины. Они ищут разные древности, начиная естественно, от золота, и заканчивая каменными изделиями. Их интересует все подряд: энеолит (посуда в хорошем состоянии), бронзовый период (металлические изделия), античный период (керамика, особенно живописная). Ищут наконечники, каменные топоры, все что угодно. В последние 15-20 лет активно выкапывают предметы периода Великой Отечественной. Покупают это все как отечественные, так и зарубежные коллекционеры. Насколько известно, идет утечка находок за рубеж. Кроме того, разрушают памятники руководители предприятий и организаций, хозяева полей. Они раскапывают курганы, роют котлованы под строительные работы (так, кстати, и сегодня разрушается античное поселение на Жеваховой горе в Одессе — С.М.).

Есть сведения, что черные археологи уже считают Никоний своей собственностью. В 2010-м они даже… нападали на сотрудников университета и гостей из Польши.

Легенда о празднике

У всех археологов, в том числе одесских, очень богатый фольклор. Даже День археолога — результат творчества. Как гласит главная легенда об этом празднике (а их несколько), возник он так.

«Когда-то, лет 70 назад, ещё перед войной, велись в Новгороде раскопки. Ребятам-археологам захотелось праздника, пришли они к руководителю экспедиции Арциховскому и говорят: «Сегодня большой праздник, надо бы отметить». — «А какой?» — «Да день рождения Буцефала, коня Александра Македонского!» Ну и отметили, как полагается. А потом повод забылся, и стал День рождения Буцефала Днём археолога».

Это вариант легенды, рассказанный в Википедии. Однако когда ваш корреспондент проходил археологическую практику в 1994 году, опытные археологи рассказывали ту же историю, только в ней вместо профессора Артемия Арциховского фигурировал профессор Владимир Никифорович Станко, а вместо Новгорода — Анетовка (Николаевская область), где и проходила наша практика.

Как развивается наука археологии

Как сообщил Сергей Охотников, сейчас готовится к печати большая книга, в которой будут обобщены материалы за все годы раскопок в Северо-западном Причерноморье, в том числе и в Одесской области, — по всем историческим периодам, от палеолита до средних веков. Издание готовит коллектив авторов, это итог многолетней работы. Выйдет книга до конца этого года.

— Работа, конечно, никогда не останавливается, но мешает недостаток финансирования и, что еще хуже, черные археологи, — рассказывает доктор исторических наук, директор Одесского археологического музея НАНУ Игорь Бруяко. — Это две главные проблемы не только одесской, но и всей украинской археологии. Черная археология — это бизнес, добыча и продажа археологических материалов с целью наживы.

Есть ли в Одесской области неисследованные потенциально интересные памятники?

— Да, и их немало, — говорит ученый. — Упомяну трипольские поселения на севере области — в Савранском, Кодымском районах; античные поселения на побережье Днестровского лимана; курганы — повсеместно, их сотни.

Работы одесским археологам хватит надолго. Поздравим их с праздником, и пожелаем интересных находок, новых открытий и, конечно, достойного финансирования научной работы!

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