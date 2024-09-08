Хлеб из Одесщины в США: чем украинцы удивляют американцев

Душа болит за Родину

— Когда началось полномасштабное вторжение, мой брат, который живет в США, начал звать нас к себе. И убедил в необходимости переехать в Америку. Так мы оказались здесь, — рассказывает Валентина.

Читайте также: Одесская область экспортирует кулинарный деликатес

Семья быстро адаптировалась за границей. Может потому, что здесь было родное плечо, а может благодаря характеру и привычке работать и добиваться успеха. Младшие учатся, старшие работают. Как говорит Валентина, не сидят на дотациях от государства. Уже сами являются налогоплательщиками.

Дети имеют друзей, в совершенстве владеют английским. Валентина призналась, что ей язык дается немного труднее, потому что в школе и институте учила немецкий. Но убеждена, что языковой барьер со временем будет преодолен. Женщина говорит, что местные очень хорошо относятся к украинцам. Все хорошо, однако душа болит за Украину, за село. И неудивительно, что наш разговор 28 августа, когда село Нестоита отмечало свой храмовый праздник, навеял воспоминания.

Традиции храмового праздника

— В этот день наше село становилось особенным. Я этот праздник очень любила и ждала, — вспоминает Валентина, — К нему тщательно готовились. Начиналась подготовка, наверное, за месяц, а то и больше. Начинали с дома, его нужно было выкрасить, выбелить, переклеить обои, где было нужно. Чтобы все сияло. На окнах чистые и новые занавески. Заборы на доме и шуба — окрашены синей краской. Обмостка окрашена сажей, растворенной в воде с известью. Когда дом и двор причесаны, начиналось приготовление пищи.

Накрывали стол и ждали гостей

Готовили много, потому что никто не знал, сколько гостей будет на Пречистую. А в село ехали все, кто имел там родственников, родителей, кумовьев.

— К этому дню гнали много водки — сливовой, абрикосовой. К празднику обязательно нужно заколоть кабана, наделать колбас и копченого мяса. Напечь печь хлеба, еще печь пряников с маком и вареньем. Наварить холодца из петуха. Нажарить котел котлет и сырников из соленого сыра. Натушить мяса, накрутить голубцов казан. Сделать бабку в печи, испечь торт, сварить кисель из молока и вишен.

А еще обязательно — бигус (блюдо из капусты, перца, моркови, лука и помидоров). Баклажаны, перец, фаршированный морковью. Кровяная колбаса, мясная колбаса. Стол ломился. И еще квас домашний, холодный, из погреба. Накрывали стол и ждали гостей, — рассказывает женщина.

«Я расскажу вам о хлебе!»

Когда я попросила госпожу Валентину поделиться рецептом традиционного нестоитского блюда, она сказала: «Я расскажу вам о хлебе, который является главным на празднике».

— Мама всегда говорила, если удастся хлеб на праздник, то удастся все. Потому что никакое блюдо на праздничном столе не могло превзойти вкус хлеба из печи. На стол его ставили в специальные высокие вазы.

Для хлеба нужна была качественная мука с местной мельницы. Отец был мельником и знал, из какой муки получается самый вкусный хлеб. Поэтому мука готовилась заранее. Нужны также качественные домашние дрожжи — фрикацеии. Мама очень придирчиво к этому относилась, — вспоминает Валентина.

Обнимаю мыслями своих земляков

В эти дни из далекой Америки Валентина шлет приветствие землякам. В Нестоите она прожила сорок пять лет, из которых двадцать два работала учительницей.

— Наша Нестоита — единственная на всей планете — колоритная и неповторимая. Только наше село делится на Крепаки и Молдованы, Цараны и Нахаловку. Только наши люди и поссорятся, но и помогут. Такие мы.

Хочу сказать, что война это не только о территории, которую хочет захватить враг. Это о нашей идентичности: о нашем языке, о нашей вере. Если мы сохранимся, сохранится Украина

Нестоитский Хлеб

Пекли хлеб обычно в четверг или субботу. Накануне вечером в дом из кладовой заносилось большое деревянное корыто. В него мама просеивала муку и накрывала одеялом. Были два специальных одеяла, которые использовали только для хлеба и хранили отдельно.

Мама с вечера замачивала дрожжи с сахаром, мукой и теплой водой, укутывала и ставила в теплое место. Как только они подходили, начинался процесс замешивания. На плите было горячее молоко, которое мама лила в муку, делала как бы заварное тесто. Тогда добавляла разведенные дрожжи, соль, масло, могла еще добавить сыворотку, оставшуюся после процеживания мягкого творога. И начинала вымешивать до тех пор, пока корыто не оставалось чистым — чтобы к нему ничего не приставало. Тесто она укутывала и оставляла.

Ночью вставала дважды, чтобы перемешать его и проверить, не остыло ли. Вечером папа приносил дрова, которые тоже тщательно отбирались, — должны были быть сухие, дубовые, потому что дадут лучший жар.

Читайте также: Как появилась башня с курантами в старинном селе Нестоита

В пять утра хлеб переминался еще раз, и мама начинала готовить противни: смазывала их маслом и раскладывала на краю печи, чтобы они тоже были теплые. Затем начинала производить хлеб и раскладывать его по противням.

В доме царила тишина, только в печи потрескивали дрова. Коцюбой дрова постоянно переворачивали, чтобы печь прогрелась равномерно, черинь звенела, а кирпич становился светлым. Тогда печь считалась готовой к выпеканию. Изготовив хлеб, всегда оставляли небольшой кусочек теста для парпалака — это раскатанный кусок теста, который выпекался непосредственно перед огнем в печи, он был подзьобаний вилкой и мы его ели еще горячим с солью и маслом.

Затем жар выворачивался на край печи и специальной хлебной лопатой хлеб садился в печь. За один раз выпекали не менее двенадцати хлебов. Закрывали печь заслонкой и начинали убирать в доме.

Через полтора часа хлеб доставали из печи. Первый хлеб мама передавала отцу, он его целовал и клал на специально подготовленное застеленное место на бок, чтобы остыл. Обязательно накрывали «хлебным» одеялом. Когда полностью остыл, его выносили в большой дом, где он хранился неделю, а то и больше. Еще была такая традиция: одалживать хлеб соседям. А когда они пекли, то отдавали свежий. Вот такой он, Нестоитский Хлеб!

Читайте также: