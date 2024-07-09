Хлеб вопреки войне: аграрии Одесской области не сдаются и собирают урожай

Сеют и собирают урожай, несмотря на войну

Почти миллион гектаров нужно собрать земледельцам области.

Наибольшие площади под ранние зерновые и зернобобовые отвели хозяйства следующих районов:

Белгород-Днестровского — 180,1 тысячи гектаров;

Подольского — 155,9 тысячи гектаров;

Болградского — 144,4 тысячи гектаров;

Березовского районов — 124,8 тысячи гектаров.

Кроме того, 135,3 тысячи гектаров засеяно озимым и яровым рапсом.

Планируется, что в закрома, как и в прошлом году, будет засыпано не менее четырех миллионов тонн зерновых при средней урожайности 34-35 центнеров с гектара пашни.

Это предварительный прогноз, потому что фактический результат зависит от погоды.

Несмотря на войну и проблемы с реализацией выращенного, земледельцы с большой ответственностью заботятся о продовольственной безопасности Украины и мира: сеют и собирают урожай.

Правда, в 2024-м рентабельность масличных культур будет выше, чем прогнозировалось ранее, однако производство зерновых и в дальнейшем будет убыточным.

На жатвенном поле жарко

Традиционно комбайнеры начинали сенокос сельхозкультур в порядке их вызревания: ячмень — рапс — горох.

Но в этом году все созрело почти одновременно, а у некоторых фермеров еще и пшеница подоспела. Руководитель фермерского хозяйства «Элит» Любашевской громады Григорий Тулба уже завершил покос гороха. Рассказал, что отдает предпочтение озимым сортам, поэтому и урожай порадовал — 27 центнеров с гектара. Ведь эта культура холода не боится — семена начинают прорастать уже при температуре +1°С. А из посевных площадей рапса до жатвы «дожили» всего 60 процентов. Причина — осеннее бездождье.

— Из-за стремительных изменений климата, под влиянием которых вегетация посевов зернобобовых ускорилась, мы начали жатву аномально рано. Надеюсь, будет успешно реализован горох, который значительно вырос в цене из-за снятия Индией пошлины на импорт, — рассказал опытный аграрий. — Также собираем пшеницу. Надеюсь, соберем не меньше чем в прошлом году, а цена на зерно будет удерживаться на уровне восемь тысяч гривен за тонну.

Аномальные погодные условия заставляют пересмотреть структуры посевов и введение в севооборот новых сортов культур, адаптированных к современным климатическим условиям. Также планируем отказаться от традиционной обработки почвы и полностью применять технологии ноу-тил (нулевая обработка), что значительно уменьшит экономические и погодные риски производства сельхозпродукции. Уже дополнительно приобрели необходимые посевные агрегаты.

В обществе «Агро-Ритм» (руководитель Виктор Стоцкий), которое ведет хозяйство на землях Любашевской и Зеленогорской громад, под зерновые отведены две с половиной тысячи гектаров. В хозяйстве нивы засевают высокопродуктивными сортами зерновых, адаптированных к климатическим условиям. Поэтому на отдельных площадях намолоты ячменя достигают 55-80 центнеров с гектара, а пшеницы — 45-75.

— В прошлом году ячменные сорта «Луран», «Валькирия» и «Снежная королева» в среднем уродили по 70 центнеров. Ожидаем, что и нынешний год окажется ячменным, — рассказал коммерческий директор Вадим Стоцкий, — Наравне с аграрными хлопотами, за собственные средства в очередной раз выполнили ямочный ремонт стратегической 12-километровой автотрассы Зеленогорское — Любашевка, по которой фурами доставляется выращенное зерно в порты.

Активно собирают урожай в хозяйстве «Гранат» Зеленогорской громады.

— Современная техника позволяет максимально сократить использование количества горючего, ремонтов и закупки запчастей, достичь качественной обработки и покоса пшеничных, ячменных, кукурузных, подсолнечных полей, — отметил руководитель хозяйства Анатолий Артеменко. — Однако в нынешних экономических условиях нелегко удерживаться на уровне рентабельности, тем более, что цена на выращенное не очень и радует.

В последние годы пшеница почти неприбыльная. Закупочная цена на зерно должна быть такой, чтобы спасти сельхозпроизводителей от кризиса. По понятным причинам наблюдается и кадровый «голод».

Новация, введенная на наших полях, — выращивание риса на капельном орошении. Этот метод позволяет эффективно использовать воду, что экономически выгодно и экологически безопасно. Также вводим капельное и дождевое орошение в агропроизводство кукурузы и овощей.

В целом земледельцы крепко держат аграрный, а еще волонтерский фронт и совместными усилиями приближают долгожданную Победу.