Праздник «Чистых колодцев»: как в Загниткове всем селом борются за чистоту и вкус воды

Сейчас даже в самых отдаленных селах есть водосеть, и многие частные усадьбы имеют водопроводную воду. Однако уважительное отношение ко всему сущему, что испокон веков присуще украинскому народу, остается.

Колодец копать — счастье призывать

То ли природная красота края, то ли множество целебных источников со старинными легендами, а может тот генетический код украинца побуждает загнитковцев копать и расчищать колодцы, ручьи, источники. А еще — видеть прекрасное и дарить свои умения всем другим.

Тон экологического воспитания, бережного отношения к природе задает старостат во главе со старостой Оксаной Ковбель и школа.

По доброй традиции здесь ежегодно проводится конкурс на лучший колодец. И у лучшего колодца проходит праздник «Чистых колодцев», на котором чествуются те односельчане, которые в образцовом состоянии держат источники.

Больших средств старостат не имеет, но новенькое ведерко или цепочку к нему, кварту всегда способен подарить. Кроме того, поздравляются победители песнями и танцами сельских любителей, награждаются Почетными грамотами, денежными премиями. Скажете, мелочи? Ошибаетесь. После таких праздников здесь еще с большим энтузиазмом лелеют колодцы. Поэтому-то их можно сравнить с произведением искусства.

Калина делает воду целебной

На территории села сегодня функционирует 75 колодцев. Есть в селе и свой колодезных дел мастер. Это Владимир Швец, который даже придумал устройство для облегчения труда. Берется он за эту почетную работу только при хорошем настроении. Ведь вода способна хранить и передавать информацию, говорит мастер.

— После того, как колодец выкопан, люди сажают возле него куст калины, чтобы вода была целебной и вкусной, или иву, потому что по поверью на иве живут добрые духи воды и опекуны человеческого рода. У нас и сейчас трижды в год у колодцев устраивают обрядовые действа. На Крещение — чтобы уничтожить злые духи, на Юрьев день — для здоровья скота, на Ивана Купала — на щедрую жатву. Большинство хозяев хотят иметь колодец возле своего двора, ведь колодец является символом здоровья и силы, плодородия и богатства, святости и чистоты, — рассказывает Владимир.

Экологическое движение села

Загнітківська школа уже давно присоединилась к экологическому движению. Ученики вместе с учителем информатики Анатолием Помагайбусом оберегают чистоту источников, ручьев, расчищают русло реки Майстрихи, убирают ветки, высаживают и ухаживают за деревьями. Так усваивается опыт бережного отношения к окружающей среде. От этого и село — словно оазис, где каждый двор имеет свою изюминку. А на улицах и за окраиной села вы не найдете ни одного мусорника.

— Жить в гармонии с природой — значит беречь окружающую среду, сажать деревья, цветы, обрабатывать землю, расчищать источники. Наши предки понимали важную роль окружающей среды. Ведь все в жизни подчинено природным ритмам, — говорит Оксана Ковбель.

Не удивительно, что в рамках программы «Зеленый туризм» и туристического маршрута «Шпаков шлях» становится все больше желающих посетить это живописное село.

— Акции «Спаси свою речушку», «Елочка», День юного натуралиста, День встречи птиц, фестивали «Экологическая ярмарка», ежегодные всеукраинские недели «Чистая планета», «К чистым источникам», «Малым рекам — большую воду» играют значительную роль в экологическом воспитании подрастающего поколения, — рассказывает начальник отдела образования Кодымской громады Николай Ревенко. — Такие мероприятия развивают у детей чувство ответственности за окружающую среду.

От чего напьешься, тем и причастишься

Но пока, к сожалению, еще встречаются в лесополосах и оврагах терриконы мусора.

Но ведь от чего напьешься, тем и причастишься, говорят в народе. Поэтому как глоток свежего воздуха воспринимаются маленькие шаги загнитковских энтузиастов в направлении возрождения и копания новых источников.

Навсегда запали в сердце те звездные колодцы моего детства, из которых мы пили воду, а вместе с тем черпали силы и здоровье. И сегодня бережное отношение своих предков к природе, к колодцам передаю в наследство внукам с верой в то, что целебные родительские источники будут плескаться сквозь века и давать животворную силу потомкам.