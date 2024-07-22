Одесская область экспортирует кулинарный деликатес

В мире ежегодно потребляют около 140 тысяч тонн съедобных улиток, и спрос на них растет. Это идеальный продукт для здорового питания: содержание белка выше, чем в курятине, на 30 процентов, отсутствуют жир и холестерин.

На сегодня ареал выращивания улиток в Одесской области представлен в нескольких районах. Об этом сообщает Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

На севере — в с.Арчепитовка Любашевской территориальной громады пятый год подряд на берегу р.Кодима функционирует ферма площадью 10 соток, которая специализируется на выращивании и экспорте двух видов улиток: Helix Aspersa Müller и Helix Aspersa Maxima.

Здесь выращивают 2-3 тонны улиток в год, продукцию потребляют местные жители и экспортируют в Барселону.

В Бессарабии на берегу озера села Сафьяны в низовьях Дуная расположена экоферма «Улитки Бессарабии», которая специализируется на производстве мяса наиболее популярной в Европе средиземноморской породы улиток Helix aspersa Muller. Улиток выращивают по европейской технологии, только на натуральном прикорме, без всякой химии.

С начала войны ферма превратилась в место реабилитации, которое все чаще посещают переселенцы, ветераны, участники боевых действий и т.д. Здесь можно отдохнуть на берегу озера с дегустацией блюд из улиток.

Популярным в Одесской области стало и выращивание улиток, которых в дальнейшем доставляют в рестораны. В частности, ФЛП Волчанов Геннадий Степанович специализируется на приготовлении улиток по-дижонски, в соусе дорблю, по-бургундски, в трюфельном соусе.

Мощное улиточное предприятие «Family Snail Farm», которое на период войны приостановило работу, есть и в селе Елизаветовка Раздельнянского района. Здесь занимались выращиванием маточного стада, ежегодно увеличивая свои объемы, а также обучали всех желающих улиточничеству. После завершения войны владельцы планируют развивать еще одно направление — реализация фаршированных улиток в соусах.

Сейчас в Белгород-Днестровском районе в с. Плахтиевка реализуется новый проект по созданию улиточной фермы. В планах — строительство перерабатывающего предприятия с последующей реализацией улиток за границу.

Отметим, за первые 5 месяцев 2024 года Украина экспортировала 447 тонн моллюсков, что на 56% больше аналогичного периода за 2023 год.