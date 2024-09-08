Война, день 928: как противостоять российским дронам?

Минус 15 «шахедов» и одна ракета Х-59

В ночь на 8 сентября 2024 года оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области рф и 23 ударными дронами (БпЛА) типа «Shahed» (районы пусков: Курск и мыс Чауда, Крым).

По информации Воздушных сил, нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БпЛА.

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны (вероятно, упали под влиянием средств РЭБ). Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, этой ночью враг нанес удар по Сумам. По информации местной ОВА, погибли два человека и еще четыре человека ранены, в том числе двое детей.

Также повреждены частные дома, автомобили.

Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы.

Самые горячие направления фронта – Покровское и Кураховское

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 183 боевых столкновения. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими.

В субботу, 7 сентября, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 93 авиационных удара (в том числе задействовал 128 КАБ) и 1548 ударов дронами-камикадзе, осуществил 4579 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов из РСЗО.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления, средству ракетных войск и артиллерии (РВиА) и десяти районам сосредоточения личного состава врага.

Так, наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу.

Украина развивает свои средства радиоэлектронной борьбы

По данным американского Института изучения войны (ISW), Украина продолжает активно и успешно развивать свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия российским дронам.

Это позволяет украинским военным использовать системы низшего класса для противодействия российскому давлению на ограниченную систему противовоздушной обороны Украины. Наши РЭБы научились выводить из строя «шахеды» и заставляют дроны менять курс и падать после того, как заканчивается топливо.

Потери врага на утро 8 сентября 2024

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1270 оккупантов, информирует Генштаб ВСУ. В технике за минувшие сутки у врага потери следующие: