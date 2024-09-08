Ушел из жизни заслуженный артист и режиссер Валерий Бассель

Об этом сообщили сегодня на странице Одесского театра кукол в Facebook.

«С глубокой грустью сообщаем, что сегодня ушел из жизни Валерий Михайлович Бассель, заслуженный артист Украины, актер, режиссер, педагог, неповторимая творческая личность, гуру нашего театра. Это огромный урон для театральной Одессы. Соболезнование всем близким и поклонникам таланта Артиста», – говорится в сообщении.

Валерий Бассэль родился в Москве в 1939 году. В театральных постановках начал участвовать еще в школьные годы. Актерское образование получил в Новосибирском театральном училище. Потом работал в театре Новосибирска — «Красный факел», в Государственном республиканском русском драматическом театре имени М. Ю. Лермонтова (г. Алма-Ата), в Калининградском областном драматическом театре. А затем переехал в Одессу. Одесситы полюбили Валерия Бассэля за блистательные работы в спектаклях Одесского русского драматического театра им. А. Иванова.

Параллельно с театральной жизнью Бассель снялся в 50 фильмах, в том числе в таких, как «Место встречи изменить нельзя», «Волшебный голос Джельсомино», «Зеленый фургон», «Гамбринус», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и многих других.

В 90-е и 2000-е годы Бассэль трудился на одесском телевидении, сотрудничал с Театром поэзии и драмы Аркадия Словесника, а также основал свой собственный театр «Суета сует», где ярко проявился его режиссерский талант.

С 2012 года Валерий Михайлович служит в Одесском академическом театре кукол на должности помощника художественного руководителя.

Как сообщалось, 4 августа на 86 году жизни ушел из жизни народный артист Украины Михаил Бакальчук.

17 июня в Одессе на 89-м году жизни скончалась Ирина Кузнецова, которая долгое время возглавляла Одесский дом актеров.