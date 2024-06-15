На трассе Киев – Одесса нашли труп женщины: что известно

На трассе Киев – Одесса нашли труп женщины: что известно

В Одесской области расследуют обстоятельства смерти женщины, чье тело обнаружили на днях на трассе Киев – Одесса.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Сообщается, что труп женщины нашли на 425 километре трассы возле отстойника для фур.

Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Начато досудебное расследование по признакам ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство).

Продолжается следствие.

Напомним, сегодня ночью в Подольском районе Одесской области водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, врезался в электроопору. В результате двое его пассажиров погибли, а сам молодой человек был госпитализирован.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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