На трассе Киев – Одесса нашли труп женщины: что известно

В Одесской области расследуют обстоятельства смерти женщины, чье тело обнаружили на днях на трассе Киев – Одесса.
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Сообщается, что труп женщины нашли на 425 километре трассы возле отстойника для фур.
Для установления причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Начато досудебное расследование по признакам ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство).
Продолжается следствие.
Напомним, сегодня ночью в Подольском районе Одесской области водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, врезался в электроопору. В результате двое его пассажиров погибли, а сам молодой человек был госпитализирован.