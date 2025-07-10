Ключевые моменты:

11–13 июля 2025 года гастроли Национального театра им. Франко. Три спектакля везут из столицы в Одессу труппа Национального драматического театра.

12 июля Харьковский театр кукол в Одессе: спектакли «Дюймовочка» для детей и «Параджанов. Балкон детства» для взрослых.

12 июля Музыкальный вечер в Ботаническом саду, посвященнный Дням Франции в Одессе.

12 июля концерт «Ляпис Трубецкой»: прозвучат хиты «Воины света», «Капитал», «Андердог»

13 июля концерт DREVO — финалиста Нацотбора на «Евровидение-2024».

Лето в Одессе обещает вам больше, чем просто солнце и море. Оно дарит встречу с искусством, лечащим израненные войной души.

На сценах города — легендарный Национальный театр им. Франко со спектаклями, которые заставляют затаить дыхание. Среди них — режиссерские работы Ивана Урывского. А «Люкс для иностранцев» с Натальей Сумской — это взрыв юмора и щемящей ностальгии одновременно.

Также к нам приедет коллектив несокрушимого Харьковского театра кукол, который в условиях войны не прекращает творить. Они привезли трогательную «Дюймовочку» для детей и философскую притчу «Параджанов. Балкон детства» для взрослых.

В воскресенье нас ждет виртуальное путешествие во Францию в Ботаническом саду. Музыка, как влюбленный взгляд, и ароматы лета, шепчущие «Je t’aime…»

Рок-н-ролльную волну поднимут концерты «Ляпис Трубецкого» и DREVO. Хиты, которые заряжают светом и верой, — музыка, которая не оставляет равнодушных.

Это больше, чем события. Это — маленькая жизнь, которую не стоит откладывать на потом. Приглашаем!

11 — 13 июля, 18:00. Гастроли Национального театра Франко. В помещении Театра музкомедии

Три спектакля везут из столицы в Одессу труппа Национального драматического театра. Среди них, два — режиссера Ивана Урывского, который начинал свой творческий путь в нашем городе.



Еще один спектакль «Люкс для иностранцев» — феерическая комедия с участием Натальи Сумской и других прекрасных артистов театра Франко.



Режиссер-постановщик Анатолий Хостикоев за яркостью откровенно театрального действа, которое насыщено эффектными музыкальными номерами, почувствовал и воплотил в спектакле щемящую ноту ностальгии по настоящей реальной жизни, которая существует за пределами карнавальной стихии. После праздника наступает утро, а с ним и понимание истинного смысла жизни, которую невозможно начать заново.



12 июля, 12:00, 17:00. Гастроли. Харьковский театр кукол. В помещении Театра юного зрителя.

Впервые в Одессу приезжает на гастроли театр кукол из города Харьков. Наши зрители смогут увидеть два спектакля: «Дюймовочку» для детей и «Параджанов. Балкон детства» для взрослых.

Театры Харькова не работают в своих помещениях с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022. Город ежедневно подвергается обстрелам российскими дронами и ракетами, поэтому театральные представления в таких условиях происходить не могут. Поэтому харьковские театры сейчас работают как передвижные. Призываем поддержать несокрушимых артистов и подарить им теплый прием и бурные аплодисменты.



12 июля, 18:00. Концерт. LIVE AT BOTANIC: Bonjour, France! Ботанический сад.

Дни Франции в Одессе. Представьте себе: летний вечер. Одесса. Ботанический сад, залитый золотым светом, шелестит зеленью и цветами. Где-то рядом звучит знакомая мелодия. Любовь — не сюжет, а состояние души. И кто-то шепчет: «Je t’aime…»

И все это — под открытым небом, со вкусом игристого, в аромате того, что именно сейчас расцветает.

Это — аромат лета по-французски, вплетенный в звуки. Это вечер, где виолончель шепчет о любви, фортепиано вспоминает Париж на закате, флейта — легкая, как дыхание, несется в небе, а голос касается сердца, как поцелуй в старом кино.



12 июля, 19:00. Концерт «Ляпис Трубецкой». ITAKA

Ляпис Трубецкой в полном составе приглашают всех на большой концерт, где прозвучат именно те хиты, без которых вы себя просто не представляете! В марте 2022 года, после восьмилетней паузы, группа объявила о своем возвращении на сцену и начала масштабный благотворительный тур по странам мира.

Все собранные средства были направлены на поддержку ВСУ и гуманитарные нужды украинцев. Осенью 2024 года коллектив отправился в тур по Украине под названием «Воинам света». Его целью был сбор средств для подразделения особого назначения «Г.Р.И.М.», где с первых дней полномасштабного вторжения служит брат жены фронтмена группы Сергея Михалка. Сегодня музыканты продолжают свою благотворительную деятельность.

Значительная часть песенного репертуара группы Ляпис Трубецкой за последние годы получила новое звучание. Многие хиты были адаптированы на украинском и белорусском языках. Среди них — «Воины света», «Яблони», «Африка», „Капитал“, «Андердог» и другие.



13 июля, 19:00. Концерт. DREVO. ITAKA

Максим Деревянчук, более известный как DREVO — украинский певец, автор и исполнитель собственных песен. Он был финалистом Нацотбора на «Евровидение-2024». Трек «Смарагдове небо» стал началом новой эпохи в его карьере. Впрочем, певец предупреждает, что в дальнейшем от него можно ожидать только большего. DREVO — это будущее украинской музыки.

