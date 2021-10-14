Одесские истории: как украинские казаки Одессу строили?

К Дню украинского казачества, который мы отмечаем 14 октября, «Одесская жизнь» рассказывает о забытом факте истории казачества.

О том, что украинские казаки под началом атаманов Антона Головатого и Захария Чепеги принимали участие во взятии турецких крепостей на территории нынешней Одесской области, в том числе Хаджибея и Измаила, знают многие. Куда менее известный факт — участие казаков непосредственно в строительстве Одессы.

После того как Хаджибей был взят, многие казаки не знали, чем себя занять. Есаул Федор Черненко жаловался вице-адмиралу Иосипу де Рибасу, что «казаки шатаются праздно», а некоторые от безделья даже нанимаются на службу к вчерашним противникам — туркам. Тогда де Рибас добился разрешения использовать казаков «при произведении водяных работ во вновь назначенной при Хаджибее гавани».

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Руководителем проекта де Рибас назначил есаула Черненко. До конца августа 1794 года под его началом собралось 434 «лица казачьего звания». Из них была создана отдельная команда, принимавшая самое активное участие в строительстве города.

Для казаков-строителей специально спроектировали кварталы на Пересыпи и они весьма неплохо обустроились в городе: уже через несколько лет многие из них «завели в Одессе хозяйство и домостроительство». А сам Федор Черненко основал хутор в районе села Дальник. Позже эту местность еще долгое время называли урочищем Черненко.

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