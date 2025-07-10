Станислав: «Это вообще неуместно в такие времена, потому что что будет завтра — мы не имеем даже представления. Поэтому я считаю, что деньги надо немного придержать».

Юрий: «Гражданскую совесть надо иметь. В Украине война, надо с этой сволочью как-то бороться, а не думать о своем что-то личное. Нужно отдать все ради Победы».

Ирен: «Кто как тратит деньги, его личное дело. Самое главное понимать, что мы сейчас проходим очень тяжелое время, должно быть единство, крепость духа. Надо поддерживать друг друга и вдохновлять».

Совет: «Мне уместнее пойти в приют для животных, как-то им помочь, корма купить. Если для себя, то как-то себя поддерживаю, особенно после обстрелов. Например, с подружкой договариваюсь, идем на массаж. У каждого свое мнение. У меня брат на войне и я девушка военного, поэтому себя поддерживаю как могу физически, морально, но, конечно, доначу на две бригады сейчас, и так вся моя семья и близкий круг общения».

Катерина: «Я бы лучше задонатила».

Тарас: «Конечно, донаты и помощь приютам — это должно быть, но я считаю, что в любое время люди должны жить. Отдых, развлечения, те же концерты — это жизнь, люди должны чувствовать все наслаждение, ради этого наши военные в целом стараются».

Лилия: «Я думаю, донатить, чтобы поскорее все это закончилось».

Кирилл: «Зависит от человека, его желания. Если хочется сделать что-то хорошее, то на благотворительность без проблем, если развлекаться, то пусть человек развлекается. Все разные, выбирают, как захотят».

Дмитрий: «Для меня это не до конца целесообразно. Для кого-то — пусть. Я просто с этим смирился, я участник боевых действий, приехал из-за границы и мне трудно на это смотреть».

Карина: «Иногда, конечно, непонятно, что люди тратят деньги на все это. Но если не сейчас, то когда жить? Поймите, я считаю, что нужно развлекаться всё равно».

Валентина: «Не только на развлечения, не нужно тратить на какие-то ремонты, которые не ко времени. Лучше помогать воинам нашим. Какие-то может тротуары, дороги немного бы подождали».

Юлия: «Очень большие, смотря какие большие. Надо все равно расслабляться, отдыхать».

Снежана: «Это показное, конечно, оно раздражает. Я считаю, что вся страна должна быть как единый организм, все на дронах».

Елена: «Если мы хотим Победы, то развлекаться не время. Надо, чтобы все воевали, знаете, как во Вторую мировую. Так должно быть, а если одни развлекаются — ванны с шампанским, а другие на протезы не могут собрать, то разве так должно быть? Нет!».

Рональд: «Действительно большие — неуместно, а маленькие — да».

Сергей: «Лучше на благотворительность, я так считаю. Потому что развлечения развлечениями, а у нас война и надо много средств, поэтому я считаю, что лучше львиную долю тратить на ребят, на армию».

Виктор: «Вы в Аркадии были, видели, сколько там глупых денег на развлечения тратят, люди живут одним днем: сегодня прекрасно, сегодня все хорошо, а завтра россиянин зайдет и будут у россиян на коленях стоять».

Татьяна: «Мое мнение — спонсировать войну не нужно, и любые взносы в войну — это спонсирование и продолжение войны. — То есть лучше на развлечения? — Лучше на то, что человеку необходимо для развития, для поддержания его жизнестойкости и для помощи ближнему».

Татьяна: «Только на благотворительность, потому что на фронте гибнут дети. И когда я вижу, как в Аркадии люди тратят баснословные деньги, я бываю там часто, просто для того, чтобы посидеть в ресторане, это просто аморально. Это дико, потому что нормальные люди так себя не ведут, даже богатые».

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