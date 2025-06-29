В новом выпуске на нашем Youtube-канале знаток Одессы Александр Отдельнов рассказывает, почему именно этот руководитель города навсегда остался для горожан наиболее уважаемым историческим лицом, как сложилась его бурная судьба и личная жизнь.

А еще вы узнаете:

Насколько на самом деле выросло население Одессы за 11 лет его правления?

Был ли Дюк женат, и как этот брак, заключенный в 15 лет, повлиял на всю его судьбу?

Как он подружился с будущим российским императором, и что из этого вышло для Одессы?

Почему вся Одесса провожала его со слезами на глазах?

Путь будущего Дюка

Арман Эмманюэль София-Септимани де Виньеро дю Плесси — так звучит полное имя родовитого французского дворянина, родившегося в 1766 году в Париже. Он получил блестящее образование, а его дед, знаменитый маршал Ришелье, писал о молодом Армане: «Он унаследовал все мои достоинства и ни одного недостатка». По тогдашней традиции, в возрасте 15 лет юного герцога женили. Никакой любви — только воля родителей. Всем было безразлично, что невесте, Розалии де Рошешуар, было всего 13 лет, и что она имела врожденные недостатки: два горба и ужасную гримасу на лице.

Впервые юный Ришелье увидел свою невесту только на венчании, и в тот же вечер отправился в «свадебное путешествие», но сам, без молодой жены. Их отношения всю жизнь оставались дружескими и уважительными, но они никогда не жили вместе. Впоследствии вспыхнула Французская революция, которая лишила Ришелье практически всего состояния. Сбежав в Вену, молодой герцог стремился доказать, что способен на большие дела. Вместе с друзьями, среди которых был и будущий градоначальник Одессы Ланжерон, он отправился на русско-турецкую войну.

Ключевым моментом в его жизни стал кровавый штурм Измаила. Эта ночная битва, настоящая резня, в которой Ришелье проявил выдающийся героизм и был тяжело ранен, навсегда изменила его. Он получил звание полковника, Георгиевский крест, золотую саблю и был лично представлен Екатерине II.

Как этот травматический боевой опыт и личные драмы повлияли на его характер и подготовили к управлению Одессой? Все детали его пути к нашему городу — в новом видео на нашем канале!

Одиннадцать лет, изменивших Одессу

После коронации император Александр I, с которым Ришелье успел подружиться, предложил ему на выбор высокий чин в гвардии или должность одесского градоначальника. В 1803 году Эммануил Иосифович Ришелье выбрал Одессу. На то время город выглядел плачевно: около 5 тысяч населения, проживавшего в ужасных условиях, острая нехватка пресной воды и древесины, недостроенный порт и ни одного участка обработанной земли на 170 километров вокруг.

Но Ришелье принял вызов. Поселившись в маленьком доме на Театральной улице, он с головой погрузился в дела. Благодаря дружбе с императором он получил чрезвычайные полномочия: под его руководством были таможня, войско, порт, полиция и суд. Он «выписал» со всей страны лучших врачей и инженеров, а благодаря его международным связям в Одессу начали прибывать купцы со всей Европы.

Благодаря Ришелье в Одессе появились больница, биржа, театр, гимназии. Он был открытым для общения, лично посещал самые бедные дома и интересовался жизнью горожан. Одесситы начали называть его как почтенного родственника — «Наш Дюк!». Но самым тяжелым испытанием стала эпидемия чумы 1812 года. Тогда мягкий и демократичный Ришелье ввел жестокие карантинные меры, вплоть до угрозы казни за выход из дома, и смог спасти город.

Что еще сделал Дюк для города и как ему удалось завоевать безграничную любовь свободолюбивых одесситов, которых он порой заставлял к жесткой дисциплине? Смотрите полную историю развития Одессы в нашем видео!

Прощание с Одессой и судьба во Франции

За 11 лет управления Ришелье население Одессы выросло в 7 раз! Но осенью 1814 года, после победы над Наполеоном, император Александр отправил его руководить родиной — Ришелье стал премьер-министром Франции. Говорят, что провожать Дюка вышел весь город, и плакали почти все. Он пожертвовал весь свой капитал на развитие Одессы, а впоследствии подарил городу свой дом и Дюковский сад.

К сожалению, во главе французского правительства его достижения были не такими впечатляющими. Не найдя общего языка с тогдашней элитой, он ушел из политики. Менее чем через год, в возрасте 55 лет, Ришелье умер, не оставив после себя потомков. Великий герцог, настоящий отец Одессы, похоронен в церкви Сорбонны в Париже.

Именно он открыл европейскую страницу в истории Одессы, которую она пишет до сих пор.

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