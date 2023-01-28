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Антон Головатый: 226 лет со дня смерти покорителя крепости Хаджибей

Антон Головатый: 226 лет со дня смерти покорителя крепости Хаджибей

28 января, 226 лет назад, умер Антон Головатый, казацкий кошевой атаман, командующий Черноморской казацкой флотилией. Его имя крепко связано с нашим городом — именно он со своим войском взял крепость Хаджибей, на месте которой выросла нынешняя Одесса.

Молодые годы Головатого

Родился Антон Головатый на Полтавщине в зажиточной казацкой семье. Это позволило ему учиться в Киевской духовной академии. Еще в 13-летнем возрасте Головатый был записан в Кущевский курень, где с 1757 учился в сечевой старшинской школе. Все науки давались ему легко, однако, что самое главное, уже в то время у него обнаружилась способности к военному делу и все задатки незаурядного военачальника. Кроме этого, Антон Головатый  писал стихи и песни, пел и хорошо играл на бандуре. Ему еще не было и двадцати, когда его избрали куренным атаманом, а чуть позже он получил ранг полкового старшины.

Командование Черноморским казацким войском

В мае 1779 года в боях с османской армией под Бендерами был тяжело ранен атаман Захар Чепига, и его место занял Антон Головатый. С этого времени он надолго стал командиром Черноморского казацкого войска, в состав которого входили пехота, конница и флотилия. Подчинялся Головатый непосредственно генералу де Рибасу. 

Штурм крепости Хаджибей

В августе 1789 года Антон Головатый получил приказ взять Хаджибей, где находилась османская крепость. В распоряжении Головатого находились три конных казачьих полка, флотилия и дополнительный батальон русской пехоты. Казацкая конница с первого же захода сумела овладеть окрестностями Хаджибея. А Антон Головатый штурмовал крепость с суши и моря, и после непродолжительного, но ожесточенного штурма крепость сдалась. Казаки сражались с такой храбростью и демонстрировали такое мужество и смекалку, что Потемкин неоднократно с восторгом докладывал об этом в столицу.

Позже Головартый принимал участие во взятии Аккерманской крепости и крепости в современных Бендерах, а его черноморская казацкая флотилия всегда находилась в авангарде и достигала успеха.

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