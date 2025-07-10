Ключевые моменты:

Исторический дом на Конной, 12, украшенный скульптурой орла, привлекает взгляды прохожих;

Недавно здесь отреставрировали оригинальные дубовые двери 1912 года;

Одесский «дом с орлом» окутан тайнами: путаются даты и имена владельцев, но архитектурная красота и дух Одессы остались нетронутыми.

Орел-оберег

На улице Конной, под номером 12, возвышается четырехэтажный архитектурный шедевр, известный как «дом с орлом» или «дом с орлом-гигантом». Этот памятник архитектуры привлекает взгляды и заставляет остановиться, чтобы разгадать его тайны.

В феврале 2021 года «Одесская жизнь» рассказывала об этом доме.

Фронтон здания украшает огромный орел с расправленными крыльями – охранный символ, что, кажется, оберегает дом от невзгод. И, похоже, он действительно выполняет свою миссию! Хотя стены нуждаются в реставрации, фасад чудом сохранился в отличном состоянии, что для Одессы, где время не всегда милосердно, особенно во время полномасштабного вторжения, является настоящим чудом.

Двери с изысканной резьбой

Лепнина на стенах манит взгляд, словно приглашая «прочитать» историю каждой детали. Но настоящим открытием стали отреставрированные двери, над которыми потрудились мастера команды «Тысячи дверей Одессы». Как рассказывают реставраторы, эти двери, созданные для дома Ламзаки, вернули смысл простым вещам: входу, фасаду, уважению к прошлому. Кто-то фотографирует их изысканную резьбу, дети заглядывают сквозь стекло в подъезд, а те, кто не видит, могут ощутить орнамент руками – прикосновением к истории.

Отреставрированные двери, выполненные в стиле модерн архитектором Александром Гольцвурмом в 1912 году из оригинального дуба, вновь служат жителям каждый день. Их очистили от слоев краски, выровняли геометрию, укрепили конструкцию и восстановили утраченные элементы: каблуки, притворные планки и капитель перемычки. Решетки почистили, стекло заменили на новое, и теперь свет вновь проникает в подъезд, возвращая ему глубину, как сто лет назад. Двери мягко закрываются. Фиксация шпингалетами, замок и латунные накладки внизу облегчают их использование с сумками или колясками. Тишина, тепло, порядок – все держится на этих деталях, а безопасность подъезда обеспечивает электромагнитный замок.

Тайны, тайны…

История дома окутана загадками. Официальная табличка датирует его 1910 годом, называя бывшим доходным домом господина Стамерова – присяжного поверенного, выкупившего Театр Сибирякова (ныне Украинский театр) после пожара. Однако табличка указывает 1913 год, а ресурсы «PhotoBuildings» и «Тысячи дверей Одессы» опровергают это, называя данные ошибочными. Вместо этого упоминается Ламзаки как владелец. Внимательно присмотритесь: рядом с современной охранной табличкой сохранилась еще одна, старая. На ней указано: «Домъ М.П. Крiунъ». Таким образом, мы получаем еще одну информацию… Архитектором мог быть Гольцвурм или Линецкий: кажется, эта «путаница» лишь добавляет шарма. …А вот разглядеть орла в деталях с улицы непросто: он возвышается слишком высоко, а ветви деревьев создают завесу.

Внутри дом не менее впечатляющий – элегантные лестницы и атмосфера прошлого ждут любознательных. Насыщайтесь видом орла-охранителя и почувствуйте, как отреставрированные двери возвращают жизнь этому историческому сердцу Одессы. Дом прекрасен и внутри – загляните, не пожалеете!

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