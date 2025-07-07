Ключевые моменты:

7 июля 1880 года — дата запуска первой линии конного трамвая в Одессе.

Линия проходила от Ришельевской и Почтовой до Ланжерона через Александровский парк.

24 сентября 1910 года — открытие первой электрической линии трамвая в Александровском парке (ныне — парк Шевченко)

Трамвай — самый популярный вид транспорта в Одессе.

История первого трамвая в Одессе

27 августа 1879 г. был заключен договор между Одесской Городской Думой и французским подданным Петром Бонни на создание в Одессе конного трамвая.

От Одессы договор подписал исполняющий обязанности Одесского городского головы, действительный статский советник Валериан Лигин. Но уже в апреле 1880 года при посредничестве одесского нотариуса Рынцкого состоялась передача концессии на одесский трамвай уполномоченному парижского банкира Эдуарда Отле, бельгийскому подданному Эмилю Камбье.

Таким образом 7 июля 1880 года состоялось открытие первой линии конного трамвая в нашем городе. Эта линия начиналась на углу Ришельевской и Почтовой улиц, проходила по Почтовой до Канатной, Сабанскому переулку и Александровскому парку (нынешний парк Шевченко) до Ланжерона.

Позже, и следующей была открыта линия до Железнодорожного вокзала.

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Сегодня трамвай остается самым популярным видом общественного транспорта в Одессе, который перевозит наибольшее количество пассажиров. Недавно «Одесгорэлектротранс» презентовал первый в истории города трехсекционный трамвай собственного производства Odissey MAX.

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