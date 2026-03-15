Ключевые моменты:

Архитекторы считают, что нынешний вокзал создает транспортные проблемы и блокирует развитие большой территории в центре Одессы.

Среди возможных решений — перенос вокзала на Пересыпь, строительство нового транзитного вокзала или прокладка железной дороги под землей.

Эксперты предупреждают: такие проекты стоят миллиарды долларов, поэтому их реализация может затянуться на десятилетия.

Железнодорожный вокзал Одессы: почему его считают «тромбом»

В Одессе снова обсуждают судьбу железнодорожного вокзала «Одесса-Главная», который расположен практически в центре города. По словам специалистов, его тупиковая система давно вызывает проблемы для развития городской инфраструктуры.

Архитектор Александр Овсянкин объясняет, что железнодорожный вокзал изначально строился как объект на окраине города. Со временем город разросся, и теперь вокзал оказался почти в самом центре.

Из-за тупиковой системы поезда вынуждены выполнять дополнительные маневры, что замедляет движение и усложняет работу железной дороги. Кроме того, вокруг путей сформировались большие изолированные территории — более 330 гектаров, которые фактически не используются и остаются депрессивными зонами.

Архитектор Владимир Мещеряков отмечает, что обсуждать перенос вокзала или строительство тоннелей можно долго, но реализовать такие масштабные проекты в ближайшее время вряд ли получится из-за их высокой стоимости.

По его словам, на подобные проекты может не хватить средств еще много лет. Однако сами идеи полезны, поскольку со временем их можно учесть при корректировке Генерального плана города.

Какие варианты решения предлагают архитекторы

Специалисты обсуждают несколько возможных вариантов решения проблемы.

Один из них — перенос вокзала в район Пересыпи, возле Одесской ТЭЦ. По словам архитекторов, эта территория имеет выгодное расположение: она находится почти в географическом центре города, рядом с историческим центром и при этом там меньше плотной застройки.

Еще одна идея — строительство транзитного вокзала. Такой вариант уже предусмотрен в действующем Генеральном плане Одессы. Согласно документу, новый вокзал могут построить в районе улиц Химической и Столбовой, чтобы увеличить пропускную способность железной дороги.

Председатель транспортной комиссии городского совета Петр Обухов считает этот вариант вполне логичным. В то же время он отмечает, что создание транспортного хаба на Пересыпи может быть даже более перспективным, поскольку улучшит транспортную доступность для жителей Слободки, поселка Котовского и Молдаванки.

Сколько может стоить тоннель под железной дорогой

Еще один вариант — оставить вокзал на прежнем месте, но спрятать железнодорожные пути под землю.

По словам Обухова, на границе города железная дорога могла бы уходить в тоннель и дальше проходить под землей до Привокзальной площади. Подобные решения уже используются в крупных европейских городах, например в Варшаве или Берлине.

Однако стоимость такого проекта огромна. По предварительным оценкам, один километр тоннеля может стоить около 100 миллионов долларов, что сопоставимо со строительством метро.

Транспортная система Одессы требует комплексного решения

Архитекторы отмечают, что проблема железнодорожного вокзала — лишь часть более широкой транспортной проблемы города.

Сегодня транспортные узлы Одессы работают разрозненно. Центральный автовокзал расположен не в самом удобном месте для пассажиров, аэропорт имеет слабое сообщение с общественным транспортом, а морской вокзал, который раньше принимал пассажирские рейсы, почти утратил свою роль.

По мнению экспертов, для улучшения транспортной системы Одессы необходимо комплексное решение, которое объединит железнодорожный, автомобильный, морской и авиационный транспорт.

