В Украине уже работают ресторанные эксперты Michelin. Об этом стало известно на форуме «Украина 30. Имидж Украины». Эксперты были в Одессе, Киеве и других городах. По словам украинского посла во Франции Вадима Омельченко, они очень заинтересованы в сотрудничестве.

Давайте посмотрим, что может ожидать украинские рестораны, если Мишлен действительно к нам придут.

Что такое рейтинг Мишлен?

Гид Мишлен — это книжка-путеводитель, в которой печатают не только удобные карты дорог, но и отзывы о ресторанах и отелях. Путеводитель издают с 1900 года. Его основали братья Мишлен, те самые, что наладили производство автомобильных покрышек во Франции.

Со временем в книжке появилась система звездочек, сохранившаяся по сей день:

одна звезда – очень хороший ресторан

две звезды – рекомендуется изменить маршрут следования для посещения этого ресторана

три звезды – заслуживает специального путешествия ради посещения этого ресторана

Гид выходит ежегодно, его появления многие заведения ожидают с особым трепетом. Ведь «мишленовские звездочки» могут не только сделать ресторан знаменитым, но и разрушить репутацию.

Сейчас Мишлен не просто занимается раздачей звездочек. Компания диктует тенденции в гастрономии и делает шеф-поваров мировыми знаменитостями. Кстати, согласно правилам, рестораны не должны раскрывать информацию о количестве своих звезд. На дверях заведения вы их не увидите — они есть в путеводителе и на сайте компании. Такова маркетинговая стратегия.

Получается, рейтинг Мишлен самый престижный?

Он раскрученный и у всех на слуху. Снято много фильмов про шеф-поваров и их борьбу за заветную звездочку. Многие рестораны мечтают попасть на страницы этого издания.

Но шеф-повар Евгений Клопотенко считает, что рейтинг 50 лучших ресторанов мира (The World’s 50 Best Restaurants) лучше, чем Мишлен. «Если ты делаешь крутые вещи, они реально вкусные, то тебя в этот список внесут. А если ты в этом списке, то значит что ты лучший ресторан в мире», — считает Евгений. А у Мишлен свои условия, свои правила.

Почему в Украине нет ресторанов со звездами Мишлен?

Потому что у нас в стране проблема с дорогами, уверен украинский ресторатор Дима Борисов. Путеводитель Мишлен придумали сто лет назад, чтобы продавать автомобильные покрышки. Ведь чем больше люди колесят по дорогам, тем быстрее изнашиваются шины. В итоге, все остаются довольны — Michelin продает людям новую резину, а владельцы ресторанов и отелей развивают свой бизнес.

Однако сейчас эта история разрослась по всему миру и приносит прибыль не шинам, а скорее самолетам, считает председатель жюри рейтинга 50 лучших ресторанов мира Екатерина Пугачева. Гастрономический туризм все больше набирает обороты, люди знакомятся с новыми странами через национальную кухню. И чтобы Мишлен пришел в страну, недостаточно быть просто крутым рестораном. Нужно иметь общий уровень качества, нужны рестораны, которым можно дать хотя бы одну звезду. Кроме того, Мишлен берет официальную плату за свой приход: эксперты говорят о сумме в 1.5 миллиона долларов. Все-таки это коммерческий проект, а не просто рейтинг хорошей кухни.

Как оценивают рестораны?

Это коммерческая тайна. Инспекторы Мишлен приходят инкогнито, их никогда не отправляют в один и тот же ресторан. Что касается критериев оценки, то здесь можно только догадываться. Судя по тому, какие заведения получают признание, эксперты выделяют несколько моментов: качество, концепция и личность шеф-повара.

Инспекторы ожидают увидеть оригинальное меню, которое отражает не только философию заведения, но и страсть шеф-повара. Как правило, звезды от Мишлен получают те рестораны, где личность повара известна хотя бы на местном уровне.

Что этот рейтинг даст Украине?

Мировое признание и новых туристов. В том числе, толчок к внутреннему туризму. «Украинцы скоро станут более европейскими – полюбят национальные заведения. Как испанцы ходят в испанские рестораны, французы – во французские брассерии, так и украинцы выйдут из пиццерий и суши-баров – и начнут любить и ценить свое», — резюмирует ресторатор Дима Борисов.

Мы уже рассказывали о том, есть ли у одесских ресторанов шанс попасть в гид Мишлен. Об этом и многом другом вы узнаете из интервью известного одесского шеф-повара.

Фото: Freepik