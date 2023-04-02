Как жители Нью-Йорка блэкаут увековечили: история одного торта

Этой зимой украинцы пережили самые тяжелые времена в современной истории страны – российская армия целенаправленно направляла ракеты на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего миллионы людей остались без света, тепла и воды. Но мы выстояли и стали еще сильнее. Подобные события когда-то пережили и американцы. И в память о тех тяжелых временах они оставили себе… торт, который стал культовым и уже восемьдесят лет любим не только нью-йоркцами.

Тьма и несокрушимость

1942 год, США, Нью-Йорк. Вторая Мировая война… Бруклин страдает от массовых блэкаутов. Комитет Общественной обороны с целью маскировки от вражеской авиации судов военного флота США, стоявших в то время в заливе, отключает от электричества огромный район.

Местные жители были расстроены и истощены. И тогда кондитеры из популярной сети кондитерских Эбингер (Ebinger), основанной в 1898 году выходцами из Германии Эдвардом и Екатериной Эбингерами, создали новый десерт. Это был невероятно вкусный торт из шоколадных коржей, пропитанный толстым слоем шоколадного крема. Его назвали «Бруклинский блекаут» и продавали в каждой кондитерской сети. Он символизировал невероятную тьму, накрывшую огромный район Нью-Йорка и несокрушимость его жителей. За следующие тридцать лет торт стал излюбленным лакомством многих поколений.

Сладкая утрата

Но несмотря на безумную популярность «Блэкаута», кондитерская Ebinger закрылась в 1972 году в результате банкротства. Без работы оказались 625 работников, около сотни из которых работали в компании несколько десятилетий. Ни один из работников не получил денежной помощи и компенсаций. Такое событие не прошло незамеченным. В газете «Нью Йорк Таймс» (New York Times) 26 августа вышла новость, в которой говорилось:

«В наше время качественный торт стал, пожалуй, роскошью, почему-то не вписывающейся в бюджет хозяек. Люди просто не покупают столько тортов, как раньше. Это экономическая неувязка. Ее бюджет настолько сильно напряжен из-за стоимости мяса, овощей и основных продуктов, что остается очень мало места для предметов роскоши, и пирожные отодвинули в класс люкс».

Следует сказать, что потерю сладостей переживали не только сотрудники компании. «Моя жизнь оборвалась, когда «Эбингер» закрылся», — сказал 52-летний физик Дик Форман, выросший у кондитерской.

Есть свидетельства, что кто-то хранил знаменитый торт в морозильнике еще год. А фанаты пекарни на полном серьезе говорили о том, что «Эбингер пал жертвой супермаркетов и подсчитывателей калорий».

Возвращение легенды

Десятки кондитеров пытались воспроизвести священные для них рецепты, но все было бесполезно. «У католиков есть папа, у эбингеристов – торт», – сказал мистер Каплан, юрист и активист движения по восстановлению знаменитого десерта.

Автор книги «Библия тортов» Роуз Леви Беранбаум по поводу маниакального желания воспроизвести торт написала:

«Десятки людей обратились ко мне. Они думают, что я помогу в их молитвах, но я так не думаю. У меня есть определенное ощущение, что в случае с этим тортом воспоминания лучше, чем когда-либо был торт».

В 1982 году Лу Герра, бруклинский пекарь, попробовал возродить марку и оригинальные рецепты. По его словам, рецепт торта ему передали родственники Эбингеров. Но очереди у его кондитерской в 7:30 утра очень скоро исчезли – сладкоежки вынесли вердикт: не то!

В 1989 году уроженец Бруклина Джон Эдвардс купил кондитерский бизнес и начал заново «раскручивать» старый бренд. Он выпекал торт небольшими партиями, упаковывал в коробки и доставлял в большие магазины. Впрочем, появились и те, кто был против появления торта в супермаркетах. Тот же активист мистер Каплан заявил: «Они пытаются коммерциализировать мое детство!» Но Джону Эдвардсу удалось покорить вкус публики и дело пошло! В конце концов, пожилые покупатели оценили его старания, ведь они не просто пробовали эти пирожные, а возвращались во времена своей молодости.

Рецепт легендарного торта

Сейчас можно найти несколько вариантов рецепта «настоящего» торта «Бруклинский блэкаут». Его продают во многих кондитерских, есть даже версия для веганов. Цена сладости колеблется от 30 до 220$.

Мы предлагаем вам адаптированную версию семьи Эбингеров из газеты New York Times. Все составляющие обычны, а выпекание не требует специальных навыков. Единственное, с чем могут возникнуть проблемы – наличие электроэнергии. Впрочем, похоже, и с этим ингредиентом в Украине сейчас нет проблем.

Для коржей:

175 г мягкого сливочного масла;

250 г коричневого сахара (можно заменить обычным);

1 ч. л. ванильного экстракта;

3 яйца;

275 г муки;

50 г какао;

1 ч. л. соды;

1 ч. л. разрыхлителя;

200 мл молока.

Для крема:

75 г крахмала;

600 мл молока;

250 г коричневого сахара;

2 ст. л меда;

125 г какао;

1 ч. л. ванильного экстракта;

125 г сливочного масла.

Коржи. Разогреть духовку до 180 градусов. Взбить масло с сахаром, ввести ванильный экстракт. Добавить яйца, продолжая взбивание. Просеять сверху муку и какао, соду и разрыхлитель. Добавить молоко и перемешать до однородной массы. Переложить в форму диаметром 20,5 см, разровнять.

Выпекать один час. Дать остыть в форме. Срезать верхушку поднявшегося коржа. Разделить лепешку на три части по горизонтали.

Крем. Смешать 150 мл молока с крахмалом до однородности. В остальное молоко добавить сахар, патоку, какао. Поставить на плиту и, помешивая, довести до кипения. Перелить в молочно-крахмальную смесь, непрерывно растирая венчиком. Снова поставить на плиту и нагреть на среднем огне, взбивая до густого однородного крема. Снять с огня и добавить ваниль. Добавлять кусочки масла, осторожно смешивая до полного растворения. Накрыть крем пленкой и дать полностью остыть.

Смазать лепешки кремом. Обмазать кремом сверху и по бокам, посыпать бисквитными крошками от верхушки лепешек. Отправить в холодильник на ночь.

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По материалам газет New York Times 1972, 1982, 1991 годов