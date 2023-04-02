«Инфоксводоканал» с 01 по 04 число принимает показания счетчиков воды за март

“Инфоксводоканал” напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показаний счетчиков холодной воды — с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показаний будет невозможна.
Таким образом, одесситы должны с 01 по 04 апреля предоставить водоканалу показания счетчиков воды за март. Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей советуем передавать показания:
- через личный кабинет на сайте http://infoxvod.com.ua, чат боты
- Вайбер (viber://pa?chatURI=infoxvodokanal)
- Телеграмм https://t .me/InfoxvodokanalBot,
- Автоответчик контакт-центра по номерам: 705-55-05, 068-905-55-05, 093-17-00-155, 066-905-55-05.
Ежемесячная передача показателей счетчиков воды гарантирует корректность начислений за потребленные услуги. Если потребитель не передает показатели счетчиков воды, то начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев. Полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.