«Инфоксводоканал» с 01 по 04 число принимает показания счетчиков воды за март

“Инфоксводоканал” напоминает, что для удобства потребителей оптимизировали сроки передачи показаний счетчиков холодной воды — с 01 по 04 число месяца, следующего за отчетным. В другие дни передача показаний будет невозможна.

Таким образом, одесситы должны с 01 по 04 апреля предоставить водоканалу показания счетчиков воды за март. Чтобы избежать нагрузки на телефонные линии контакт-центра и очередей советуем передавать показания:

Ежемесячная передача показателей счетчиков воды гарантирует корректность начислений за потребленные услуги. Если потребитель не передает показатели счетчиков воды, то начисление производится по среднему объему потребления указанного домовладения с учетом последних 12 месяцев. Полученные счета должны быть уплачены до 20 числа, иначе возникает задолженность за услуги водопользования.