пропал голос
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Голос нуждается в защите. Потому что современный мир несет много угроз относительно состояния человеческого голоса. Болезни, операции, стрессы, переутомление, — все это сказывается на силе и тембре голоса, может даже лишить человека способности говорить. Поэтому еще в 1999 году Бразильское общество ларингологов и голоса предложило учредить 16 апреля День голоса. А уже с 2002 года этот день стал Всемирным. Его главная цель — сохранение голосового феномена, предотвращение проблем с голосом и обучение людей профилактике голосовых осложнений.

Судьба не выбирает случайно

Выпускница Одесского медуниверситета Ирина Добронравова думала, что будет отоларингологом — врачом, к которому обращаются с проблемами уха, горла и носа. Но судьба решила несколько иначе. В поликлинике Одесской городской больницы №11 освободилось место фониатра, и ее, молодого специалиста, добровольно-принудительно, направили в Киев, на курсы фониатров и фонопедов.

Ирина откровенно говорит, что не имела четкого представления об этих профессиях. И только на курсах узнала, что фониатр — это ЛОР-врач, который занимается восстановлением голоса и улучшением его характеристик. Он выясняет, с чем связаны нарушения голосообразования, а затем назначает лечебные и реабилитационные мероприятия. А фонопед — это педагог, который занимается различными нарушениями голоса и речи. Говоря просто, он «ставит голос» и помогает восстановить его. Так фониатрия и фонопедия стали самыми интересными направлениями работы Ирины Добронравовой на протяжении более чем тридцати лет.

Ирина Добронравова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Ирина Добронравова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Под что маскируются стресс и перегрузки?

Во время войны люди существуют в условиях хронического стресса. Поскольку состояние голоса напрямую зависит от состояния центральной нервной системы, количество голосовых расстройств на фоне ухудшения психоэмоционального состояния людей значительно возросло, как и случаев полной потери голоса или исчезновения его в момент сильного волнения. В частности, такие явления стали чаще встречаться и среди педагогов, которые постоянно сталкиваются с голосовым перенапряжением.

— В понедельник педагоги приходят в школу и начинают работать, — рассказывает Ирина Добронравова, — Где-то в четверг-пятницу они уже чувствуют, что голос подсел, появилась боль в горле. Но учителя все это списывают на насморк, острые респираторные инфекции, которыми заразились во время общения с учениками. Поэтому в выходные активно лечатся: полощут горло, рассасывают леденцы от насморка, а самое главное — молчат. Состояние к понедельнику улучшается, но в середине недели все повторяется.   

К сожалению, педагогов не учат правильно говорить, не ставят им голос. Поэтому большинство и имеет существенные голосовые проблемы — форсированный голос, боль в гортани, постоянный кашель (связки не смыкаются, происходит постоянное пересыхание слизистой гортани).

— Избавиться от этих проблем самостоятельно практически невозможно. Нужно специфическое лечение — витамины, биогенные и стимулирующие препараты, комплекс упражнений, помогающий восстановить тонус голосовых связок, и формирование правильного механизма голосообразования. Самое сложное во время лечения (в течение 2-3 недель) — это соблюдение строгого голосового покоя. Потому что если этого не делать, в мозг постоянно будут идти сигналы о неправильном механизме возникновения голоса. Себе надо дать время на формирование правильного механизма голосообразования, на восстановление тонуса голосовых связок и закрепление этих новых навыков.

Зоя Зайцева, директор НРЦ «Открываем мир», попала к Добронравовой после нескольких месяцев существования проблем с голосом — было трудно говорить, доставал кашель. Что делать, женщина, которая работает в учреждении для особых детей, не знала.

Зоя Зайцева
Зоя Зайцева

— Я только начала лечение у фониатра, хотя раньше о существовании такой врачебной профессии не знала, — говорит Зоя Зайцева, — Так бывает: всю жизнь живу в Одессе, имею 44 года педстажа, а кто может помочь уставшему голосу учителя, не знала. Уже вижу положительные сдвиги — исчезает кашель, голос становится сильнее. На следующем педагогическом совете расскажу сотрудникам центра о существовании такого специалиста, потому что проблемы, аналогичные моим, имеют и другие коллеги.

Главный электрик одного из медицинских учреждений Одессы Валерий Кудименко однажды привел внучку в хор Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Привел внучку, а петь в хоре остались вместе. Накануне Рождества много пели, и голос немного не выдержал. Пришлось господину Валерию обратиться к фониатру.

Валерий Кудименко с внучкой
Валерий Кудименко с внучкой

— Ирина Владимировна долго делала диагностику на разных приборах, — говорит Валерий Кудименко, — потом назначила лечение, комплекс упражнений. Начал восстанавливаться, поэтому снова буду иметь возможность петь в хоре. Мы с внучкой без этого уже не можем.

Операции — это не приговор

Очень часто после удаления опухолей на голосовых связках, полного или частичного удаления щитовидной железы, удаления гортани люди страдают от потери голоса. Помочь этому способны только фонопеды и фониатры. Существуют специальные техники, которые позволяют частично или даже полностью восстановить голос. Даже при условии полного удаления гортани можно наработать пищеводный голос. И человек не превратится в инвалида, а будет способен общаться, работать и чувствовать себя достаточно уверенно.

Не является приговором также парез гортани. Специальные техники позволяют восстановить ее подвижность и вернуть человеку голос.

Так, Екатерина Сорокина в феврале перенесла операцию по установке импланта в шейный отдел позвоночника. После хирургического вмешательства потеряла голос. Нейрохирурги посоветовали обратиться к Добронравовой, и с ней Екатерина восстановила голос.

— Я педагог по специальности, — говорит Екатерина, — Нагрузки на голос большие. Голос проседал. Пользовалась импортными шипучими таблетками, которые улучшали состояние. Но теперь понимаю: проблему они не решали, а только маскировали. И только после операции на позвоночнике, когда исчез голос и я начала общаться с Ириной Владимировной, узнала, что надо учиться правильно говорить. Нас никто этому не учит. Поэтому люди голосовых профессий и имеют так много проблем с голосом.

Екатерина Сорокина
Екатерина Сорокина

В практике Ирины Добронравовой был уникальный случай, когда удалось восстановить голос молодой женщине с двусторонним парезом гортани после операции на щитовидной железе. Одна часть гортани у нее начала двигаться еще во время пребывания в стационаре, вторая часть — вскоре после выписки, потому что дома женщина настойчиво продолжала делать необходимые упражнения и принимать назначенные лекарства.  

Мутация голоса — это серьезно

Считается, что мутация голоса — это проблема исключительно мальчиков, потому что у них изменения голоса более значительные — голос может измениться на 6-7 тонов. У девочек мутационные изменения происходят где-то на 2-3 тона, не более.

— В период мутации сильно растет гортань, растут голосовые связки, обеспечение сосудов кровью недостаточно, — продолжает Ирина Добронравова, — Невозможно определить, каким будет диапазон голоса. В этот период стремительного роста нельзя заниматься вокалом. От перегрузки в связках возникают небольшие кровоизлияния, которые потом превращаются в рубцы или кисты. Они разрушают мышцы голосовых связок. И если не вести себя во время мутации правильно, потом может не быть певческого голоса, а останется только разговорный. У меня такие случаи были. До мутации люди имели хорошие голоса, продолжали выступать во время мутаций, и потом голос восстановить уже не удалось.

Профессия, которой не существует

К сожалению, в рамках реформы системы здравоохранения профессия фониатра исчезла из перечня медицинских специальностей. Решение спорное, непонятное, потому что в лечении голосовых расстройств нуждаются педагоги, певцы, телеведущие, люди, на которых негативно влияют стрессы, операции, инфекционные болезни. Кто будет помогать им в будущем? Вопрос пока остается без ответа. Потому что, как свидетельствует опыт Ирины Добронравовой, врач, который является только отоларингологом, голосовые расстройства вылечить не сможет.

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