Голос нуждается в защите. Потому что современный мир несет много угроз относительно состояния человеческого голоса. Болезни, операции, стрессы, переутомление, — все это сказывается на силе и тембре голоса, может даже лишить человека способности говорить. Поэтому еще в 1999 году Бразильское общество ларингологов и голоса предложило учредить 16 апреля День голоса. А уже с 2002 года этот день стал Всемирным. Его главная цель — сохранение голосового феномена, предотвращение проблем с голосом и обучение людей профилактике голосовых осложнений.

Судьба не выбирает случайно

Выпускница Одесского медуниверситета Ирина Добронравова думала, что будет отоларингологом — врачом, к которому обращаются с проблемами уха, горла и носа. Но судьба решила несколько иначе. В поликлинике Одесской городской больницы №11 освободилось место фониатра, и ее, молодого специалиста, добровольно-принудительно, направили в Киев, на курсы фониатров и фонопедов.

Ирина откровенно говорит, что не имела четкого представления об этих профессиях. И только на курсах узнала, что фониатр — это ЛОР-врач, который занимается восстановлением голоса и улучшением его характеристик. Он выясняет, с чем связаны нарушения голосообразования, а затем назначает лечебные и реабилитационные мероприятия. А фонопед — это педагог, который занимается различными нарушениями голоса и речи. Говоря просто, он «ставит голос» и помогает восстановить его. Так фониатрия и фонопедия стали самыми интересными направлениями работы Ирины Добронравовой на протяжении более чем тридцати лет.

Ирина Добронравова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Под что маскируются стресс и перегрузки?

Во время войны люди существуют в условиях хронического стресса. Поскольку состояние голоса напрямую зависит от состояния центральной нервной системы, количество голосовых расстройств на фоне ухудшения психоэмоционального состояния людей значительно возросло, как и случаев полной потери голоса или исчезновения его в момент сильного волнения. В частности, такие явления стали чаще встречаться и среди педагогов, которые постоянно сталкиваются с голосовым перенапряжением.

— В понедельник педагоги приходят в школу и начинают работать, — рассказывает Ирина Добронравова, — Где-то в четверг-пятницу они уже чувствуют, что голос подсел, появилась боль в горле. Но учителя все это списывают на насморк, острые респираторные инфекции, которыми заразились во время общения с учениками. Поэтому в выходные активно лечатся: полощут горло, рассасывают леденцы от насморка, а самое главное — молчат. Состояние к понедельнику улучшается, но в середине недели все повторяется.

К сожалению, педагогов не учат правильно говорить, не ставят им голос. Поэтому большинство и имеет существенные голосовые проблемы — форсированный голос, боль в гортани, постоянный кашель (связки не смыкаются, происходит постоянное пересыхание слизистой гортани).

— Избавиться от этих проблем самостоятельно практически невозможно. Нужно специфическое лечение — витамины, биогенные и стимулирующие препараты, комплекс упражнений, помогающий восстановить тонус голосовых связок, и формирование правильного механизма голосообразования. Самое сложное во время лечения (в течение 2-3 недель) — это соблюдение строгого голосового покоя. Потому что если этого не делать, в мозг постоянно будут идти сигналы о неправильном механизме возникновения голоса. Себе надо дать время на формирование правильного механизма голосообразования, на восстановление тонуса голосовых связок и закрепление этих новых навыков.

Зоя Зайцева, директор НРЦ «Открываем мир», попала к Добронравовой после нескольких месяцев существования проблем с голосом — было трудно говорить, доставал кашель. Что делать, женщина, которая работает в учреждении для особых детей, не знала.

Зоя Зайцева

— Я только начала лечение у фониатра, хотя раньше о существовании такой врачебной профессии не знала, — говорит Зоя Зайцева, — Так бывает: всю жизнь живу в Одессе, имею 44 года педстажа, а кто может помочь уставшему голосу учителя, не знала. Уже вижу положительные сдвиги — исчезает кашель, голос становится сильнее. На следующем педагогическом совете расскажу сотрудникам центра о существовании такого специалиста, потому что проблемы, аналогичные моим, имеют и другие коллеги.

Главный электрик одного из медицинских учреждений Одессы Валерий Кудименко однажды привел внучку в хор Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря. Привел внучку, а петь в хоре остались вместе. Накануне Рождества много пели, и голос немного не выдержал. Пришлось господину Валерию обратиться к фониатру.

Валерий Кудименко с внучкой

— Ирина Владимировна долго делала диагностику на разных приборах, — говорит Валерий Кудименко, — потом назначила лечение, комплекс упражнений. Начал восстанавливаться, поэтому снова буду иметь возможность петь в хоре. Мы с внучкой без этого уже не можем.

Операции — это не приговор

Очень часто после удаления опухолей на голосовых связках, полного или частичного удаления щитовидной железы, удаления гортани люди страдают от потери голоса. Помочь этому способны только фонопеды и фониатры. Существуют специальные техники, которые позволяют частично или даже полностью восстановить голос. Даже при условии полного удаления гортани можно наработать пищеводный голос. И человек не превратится в инвалида, а будет способен общаться, работать и чувствовать себя достаточно уверенно.

Не является приговором также парез гортани. Специальные техники позволяют восстановить ее подвижность и вернуть человеку голос.

Так, Екатерина Сорокина в феврале перенесла операцию по установке импланта в шейный отдел позвоночника. После хирургического вмешательства потеряла голос. Нейрохирурги посоветовали обратиться к Добронравовой, и с ней Екатерина восстановила голос.

— Я педагог по специальности, — говорит Екатерина, — Нагрузки на голос большие. Голос проседал. Пользовалась импортными шипучими таблетками, которые улучшали состояние. Но теперь понимаю: проблему они не решали, а только маскировали. И только после операции на позвоночнике, когда исчез голос и я начала общаться с Ириной Владимировной, узнала, что надо учиться правильно говорить. Нас никто этому не учит. Поэтому люди голосовых профессий и имеют так много проблем с голосом.

Екатерина Сорокина

В практике Ирины Добронравовой был уникальный случай, когда удалось восстановить голос молодой женщине с двусторонним парезом гортани после операции на щитовидной железе. Одна часть гортани у нее начала двигаться еще во время пребывания в стационаре, вторая часть — вскоре после выписки, потому что дома женщина настойчиво продолжала делать необходимые упражнения и принимать назначенные лекарства.

Мутация голоса — это серьезно

Считается, что мутация голоса — это проблема исключительно мальчиков, потому что у них изменения голоса более значительные — голос может измениться на 6-7 тонов. У девочек мутационные изменения происходят где-то на 2-3 тона, не более.

— В период мутации сильно растет гортань, растут голосовые связки, обеспечение сосудов кровью недостаточно, — продолжает Ирина Добронравова, — Невозможно определить, каким будет диапазон голоса. В этот период стремительного роста нельзя заниматься вокалом. От перегрузки в связках возникают небольшие кровоизлияния, которые потом превращаются в рубцы или кисты. Они разрушают мышцы голосовых связок. И если не вести себя во время мутации правильно, потом может не быть певческого голоса, а останется только разговорный. У меня такие случаи были. До мутации люди имели хорошие голоса, продолжали выступать во время мутаций, и потом голос восстановить уже не удалось.

Профессия, которой не существует

К сожалению, в рамках реформы системы здравоохранения профессия фониатра исчезла из перечня медицинских специальностей. Решение спорное, непонятное, потому что в лечении голосовых расстройств нуждаются педагоги, певцы, телеведущие, люди, на которых негативно влияют стрессы, операции, инфекционные болезни. Кто будет помогать им в будущем? Вопрос пока остается без ответа. Потому что, как свидетельствует опыт Ирины Добронравовой, врач, который является только отоларингологом, голосовые расстройства вылечить не сможет.