Втроем остались сиротами

Родился Дорофей Ксенофонтович Сендик в 1912 году в селе Попова Гребля на Виннитчине. На его долю выпало тяжелое детство — отец Ксенофонт погиб в бурные годы начала ХХ века.

Не выдержав тяжелой утраты, заболела мать, через два года умерла и она. Дорофей в двенадцать лет стал круглым сиротой. У него на руках остались младший брат и сестренка.

Детям пришлось скитаться по найму. А когда Дорофей стал свидетелем того, как обижают братика чужие люди, он забрал детей домой, заменив им и отца, и мать. Так, втроем, они выживали в своей сиротской жизни.

Вернулся с войны, а родных уже не было

Когда уже стал статным юношей, Дорофей встретил такую же сироту Меланью. Молодожены полюбили друг друга и вскоре поженились. Но их счастье было недолгим — началась Вторая мировая война.

Вместе с другими ровесниками Дорофей стал на защиту родной земли. Дома его осталась ждать беременная жена с дочкой.

Во время Ясско-Кишиневской операции, которая считалась стратегической наступательной операцией войск Второго украинского фронта, Дорофей Сендик получил тяжелое ранение. Три года лечения по госпиталям. Врачам удалось спасти воину жизнь. Но тогда он еще не знал, что его счастье растерзано войной. Вернувшись домой в 1948 году, мужчина не застал живыми никого из родных.

Жена умерла, рожая вторую дочь Веру. В голодные послевоенные годы умерла и старшая дочь Зина.

Воспоминания, искалеченное тело и эта вышиванка — все, что осталось у него от прошлой жизни. Раны неописуемых потерь заживали неохотно, тревожили душу и не отпускали ни во снах, ни наяву.

Все сокровища — военная форма и вышиванка

— С моей мамой отец встретился в 1958 году. Когда они съехались, папа с собой имел только военную форму и эту вышиванку. Я появилась на свет в 1959 году, и отец назвал меня в честь своей старшей дочери — Зиной. Это было данью памяти о дочери и о короткой предвоенной жизни, — размышляет женщина.

Зинаида росла в любви. Родители ладили между собой. Вместе вели хозяйство, растили дочь и всегда радовались ее успехам.

Когда Дорофей Ксенофонтович Сендик отошел в вечность, его рубашка напоминала дочери о нем. И будто сам отец смотрел на нее глубоким взглядом, с нежной улыбкой, которая всегда ей казалась немного грустной.

— Отец на моей памяти не надевал эту рубашку, она как реликвия, в которой словно кроется тайна непокоренного духа украинцев, — говорит Зинаида.

За свой победоносный военный путь Дорофей Ксенофонтович имел много наград. Среди них — Орден Отечественной войны. Все они, вместе с вышиванкой, долго хранились в семье.

— Сегодня у украинцев глубинный интерес к вышитым рубашкам, к украинскому языку, ко всему украинскому. И я постигаю, за что боролись наши предки и почему мой папа с таким благоговением брал в руки вышиванку и за что сейчас воюем мы и что должны беречь, — делится мыслями госпожа Зинаида — Пусть отныне наша семейная реликвия — отцовская вышитая рубашка — хранится в краеведческом музее «Моя Саражинка» и будет оберегом родному краю.

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