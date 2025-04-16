Еще несколько лет назад в Украине начался бум на креативное украшение пасхальных куличей. Их поливали шоколадом, ставили сверху фигуры из марципана или мастики, украшали цитрусовыми чипсами, макарунами и мини-пряниками. В 2013 году в Австралии придумали крафины, которые за несколько лет с успехом прижились и у нас. Но куличи 2025 года, кажется, бьют все прошлогодние рекорды оригинальности. Давайте посмотрим, что придумали кондитеры и не только, ведь куличи теперь готовят не только они!

Дубайский теперь не только шоколад

В последние годы в магазинах и кондитерских стали появляться панеттоне и коломбы – итальянская пасхальная выпечка. Если не принимать во внимание религиозную сторону, то с сугубо кондитерской точки зрения они отличаются способом приготовления – их пекут на специальной закваске «левито мадре». Поэтому тесто получается пышным и легким. Внутрь панеттоне или коломбы (напоминающей по форме голубку) часто добавляют кремовую или шоколадную начинку. Именно оттуда эта мода на начинки перекинулась на наши куличи.

В этом году одесские кондитеры предлагают одесситам попробовать дубайскую пасху. Это фантазия на тему модного дубайского шоколада. Для этого у кулича отрезают верхнюю часть и делают выемку. Внутрь закладывают подготовленное тесто катаифи и заливают его фисташковым кремом. Все это накрывают отрезанной крышечкой и украшают. Такой кулич несложно сделать и самостоятельно из любого, который вам нравится. Тесто катаифи продается в крупных супермаркетах или его можно приготовить самостоятельно из теста фило. Подробные инструкции можно найти в интернете. Стоимость готового – от 400 до 1500 гривен в зависимости от размера и производителя.

Закусочный кулич: почему бы и нет?

Необычный кулич предложила одесский кондитер Татьяна Михальцова. Она испекла соленый кулич с копченым мясом, сыром, оливками. Сверху кулич украшен глазурью, вареным яйцом, помидорами черри. Выглядит он крайне привлекательно. На вкус мы его не пробовали, но думаем, что любители совмещать паску и колбаску будут довольны. Судя по тому, что Татьяна уже через неделю прекратила принимать заказы, желающих попробовать ее ноу-хау было немало.

Стоимость маленького куличика (300 г) – 220 гривен, вдвое большего – 400 гривен.

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Куличик из рыбы? Это Одесса!

Но не только кондитеры придумывают новые вкусы и виды куличей. Так, производители рыбной продукции специально к Пасхе решили удивить рыбным куличом. В его составе: масляная, тунец, марлин, мидия, красная рыба, верхушка – тигровая креветка. Вес изделия – от 1,2 до 1,4 килограмма. Продавец уверяет, что можно заказать и половину. Стоимость за 100 граммов – 140 гривен.

Но странные куличи предлагают не только в Одессе. Давайте посмотрим, что интересного есть в других регионах Украины.

Кулич из мороженого – для тех, кому нельзя есть муку и папушники

Куличи для тех, кому нельзя муки или яиц, придумали в Healthy Choice – сети, специализирующейся именно на безвредных сладостях. Кондитеры завернули нежное маршмеллоу с яркими малиновыми нотками в шоколад. Вес такого кулича 170 граммов, а стоимость – 680 гривен. Купить его можно во многих городах Украины, в том числе и в Одессе.

Папушник. В давние времена папушник должен был быть большим – его размеры достигали 90 сантиметров в высоту и до 40 сантиметров в толщину. Современные папушники скромнее, но выпеченные в печи, как утверждают пекари Витач из Киевской области, по рецепту двухсотлетней давности, на большом количестве яиц и масла, безусловно, порадуют тех, для кого праздничный стол – это прежде всего о сохранении традиций. Стоимость большого папушника (0,5 кг) – 650 гривен, а меньшего – 390 гривен.

Кулич из мороженого решили сделать в известном в Киеве заведении крафтового мороженого Massimo. Внешне ее не отличить от настоящей. Но, к сожалению, в Одессу она не доедет.

Но и это еще не всё!

Удивить решили и мясники с запада страны. В сети «Галицька Свіжина» продают мясной запеченный кулич. В составе: свинина, куриное филе, курага, изюм, специи и добавки, обычно используемые в колбасной продукции. Кстати, его цена одна из самых низких за любую пасхальную продукцию – 160 гривен за 650 граммов.

А что у Клопотенко?

Фирменные куличи представляют также известные украинские шефы. Например, Евгений Клопотенко представил чрезвычайно традиционный кулич на топленом молоке с чабрецом и вялеными сливами. По словам повара, этот рецепт он нашел во время одной из гастроэкспедиций. Кстати, этот кулич можно заказать в любой город Украины.

Что такое настоящий украинский кулич? Ответ эксперта

Паска – это украинский обрядовый хлеб к Пасхе. Исследовательница украинского гастрономического наследия Елена Брайченко отмечает, что «в прошлом пасками называли большие круглые хлебы, испеченные на черени из белой пшеничной муки. Украшали их выложенным из теста крестом, косичками, которые выкладывают сверху. А вот хлебы, испеченные с добавлением большого количества желтков, сахара, сдобренные шафраном, изюмом, назывались бабами».

То есть наши привычные сладкие сдобные куличи – это на самом деле бабки.

Какую традиционную выпечку готовят на Пасху в разных странах мира, мы рассказывали в статье:

Пасхальные блюда: что готовят на Пасху в разных странах мира

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