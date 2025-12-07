Ключевые моменты:

Медицину в Одесской области выводит на новый уровень

Уже почти завершилась реконструкция областной психбольницы № 4 в Белгороде-Днестровском. На днях ее уже даже проинспектировали чиновники области.

Следует отметить, что в медицинском заведении обновили помещение, почти готовое к открытию реабилитационное отделение. Также уже запустили новую газовую котельную. Новое оборудование, приобретенное за счет больницы, обеспечит надежное и безопасное отопление учреждения.

В планах модернизация пищеблока с внедрением современных энергоэффективных устройств.

В общем, психушка планирует приобщиться к проекту долговременного медсестринского ухода. Напомним, что внутренне перемещенные лица в рамках этого проекта получат бесплатный доступ к услуге длительного медсестринского ухода. Кстати, услуга финансируется из государственного бюджета.

Кроме этого, в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице после капитального ремонта открылось новое отделение экстренной медицинской помощи.

