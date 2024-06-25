«Можно ли загорать, когда у тебя «щитовидка»?» и еще 7 важных вопросов эндокринологу

Летний топ-вопрос: можно ли ходить на пляж и загорать, если есть проблемы со щитовидной железой?

Правила пребывания на солнце такие же, как для здоровых людей: допустимое умеренное влияние ультрафиолета в безопасные часы (до 10:00 и после 17:00) при использовании солнцезащитных средств и головных уборов.

Однако загар категорически противопоказан при злокачественных изменениях в тканях железы и гипертиреозе, поскольку под влиянием ультрафиолета и жары щитовидка активизируется и начинает производить избыточное количество гормонов. При наличии крупных доброкачественных узлов в железе целенаправленно загорать также не рекомендуется, особенно в южных регионах с выраженной солнечной радиацией.

Щитовидная железа: как работает, почему возникают проблемы, как ее лечить

Почему же этот маленький орган так важен и как сохранить его здоровье? Рассказывает врач-эндокринолог высшей категории Вадим Бурчак.

Какую функцию выполняет в организме щитовидная железа?

Щитовидная железа – это небольшой орган эндокринной системы, по форме напоминающий бабочку и расположенный у основания шеи. Несмотря на миниатюрный размер и вес максимум 25 г, щитовидку называют дирижером слаженной работы всего организма, потому что производимые ею тиреоидные гормоны регулируют обмен веществ и влияют на множество жизненно важных процессов: от роста и питания клеток до частоты сердцебиения и уровня холестерина в крови.

Что происходит, если щитовидка не справляется со своими обязанностями?

Если щитовидная железа оказывается неспособной обеспечить поступление в кровь необходимое количество йодсодержащих гормонов, это вызывает ощутимые, а иногда и опасные для жизни последствия. От хронической усталости и чрезмерной сухости кожи к проблемам с сердцем, зрением, кровообращением, памятью, нарушениями функции нервной, репродуктивной и иммунной систем. Сбои в работе щитовидки также повышают риск развития инсульта и инфаркта.

Какие проблемы со щитовидной железой встречаются чаще всего?

Наиболее распространенные заболевания щитовидки – это узловые образования, гипертиреоз (повышенная функция железы) и гипотиреоз (пониженная функция). Также хочу отметить, что у женщин эти патологии выявляют в несколько раз чаще, чем у мужчин.

Реже диагностируются аутоиммунный тиреоидит (хроническое воспаление железы, разрушающее структуру ее тканей), зоб (патологическое увеличение щитовидки) и рак щитовидной железы.

Как проявляются болезни щитовидной железы, можно ли заподозрить их у себя самостоятельно?

Коварство заболеваний щитовидки в том, что на начальных стадиях у них достаточно слабые и неспецифические симптомы, которые периодически может выявить у себя почти каждый.

Однако некоторые проявления можно выделить. При наличии узелков в железе возможны неприятные ощущения при глотании, поворотах или наклонах головы, иногда – осиплость голоса.

Для гипертиреоза, когда избыток гормонов щитовидной железы ускоряет все обменные процессы, характерны беспричинная нервозность и раздражительность, повышенная потливость, влажность кожи и тепла в теле, учащенное сердцебиение, тремор рук, проблемы со сном, потеря веса. Также больной может постоянно испытывать жажду и «ком в горле».

При пониженной функции щитовидки человек, напротив, мерзнет. набирает вес, чувствует сонливость, заторможенность, забывчивость, ее сердцебиение замедляется, волосы и кожа становятся сухими. Возможно также появление запоров.

В чем основная причина возникновения проблем со щитовидкой?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, но доказано, что заболевания щитовидной железы могут быть наследственными и аутоиммунными (когда клетки иммунной системы по неизвестной причине атакуют ткани собственного организма). Также к факторам риска относятся дефицит йода, хронические стрессы, влияние радиации и неблагоприятных экологических факторов, черепно-мозговые травмы, возрастные изменения, последствия инфекций и воспалений.

Как диагностировать заболевание щитовидной железы?

Профилактически проверять щитовидку следует как минимум раз в год. Причем для этого не обязательно идти к эндокринологу, достаточно попросить семейного врача при осмотре оценить состояние щитовидной железы. Опытный специалист заметит настораживающие изменения и визуально, и тактильно. Здоровая железа мягкая и почти не прощупывается. Если она увеличена, плотная, холмистая или болезненная – врач направит вас на УЗИ (для уточнения структуры и размера железы) и анализ крови на гормоны (для оценки функции щитовидки).

При наличии узловых образований диаметром более 1 см может быть назначена пункционная биопсия. Это процедура забора клеток железы с помощью тонкой иглы под контролем УЗИ для дальнейшего цитологического исследования и определения характера узла: доброкачественный или злокачественный.

Существует ли профилактика патологий щитовидки? В чем она состоит?

Для того, чтобы ваша «бабочка» работала без сбоев и исправно снабжала организм гормонами, рекомендуется в первую очередь употреблять больше йода и селена (но при гипертиреозе йод противопоказан!).

Где много йода?

йодированная соль – самый доступный способ компенсировать дефицит йода;

морепродукты;

морская рыба;

морская капуста;

клюква;

грецкие орехи;

яйца.

Где находится селен?

грибы;

говяжья печень;

чеснок;

лук;

кунжут;

семена подсолнечника;

оливки.

Также рекомендуется не злоупотреблять крепким кофе, колой, черным шоколадом, поскольку кофеин повышает уровень кортизола, что отрицательно сказывается на работе щитовидки и замедляет обмен веществ.

Кроме того, важно не нервничать, не переутомляться и высыпаться, потому что хронический стресс и дефицит сна оказывают негативное влияние на все системы организма, включая эндокринную. Для улучшения метаболизма и кровообращения требуются регулярные прогулки на свежем воздухе и физическая активность (минимум час в день). Также рекомендуется следить за тяжестью и отказаться от вредных привычек.

Влияет на здоровье щитовидки и экология, радиационный фон, поэтому, чем более загрязнен ваш регион, тем внимательнее нужно быть к изменениям самочувствия.

Мифы и правда о щитовидной железе

Единственный эффективный способ лечения щитовидки – это операция

ПРАВДА? Нет, это не так – к хирургическим методам сейчас прибегают в последнюю очередь. Современные препараты настолько эффективно корректируют работу железы, что пациенты с нарушением ее функции, регулярно принимающие гормоны в дозе, подобранной врачом, уже через несколько недель забывают о своих симптомах и ведут обычный образ жизни.

Что касается узлов в щитовидной железе, то «страшилка» о том, что их необходимо обязательно удалять, чтобы предотвратить перерождение в злокачественную опухоль, тоже не соответствует действительности. По статистике, узловые образования имеют до 80 процентов людей в возрасте 45+, при этом только 5 процентов случаев оказываются злокачественными. Поэтому при наличии узлов в щитовидке достаточно за ними наблюдать, ежегодно делая УЗИ и посещая эндокринолога. При необходимости врач назначит биопсию.

Компенсировать йододефицит можно с помощью «йодной сетки»

ПРАВДА? Нет! В чудодейственные свойства «йодной сеточки» при лечении ушибов, гематом или простуд верят многие, но официальная медицина их не подтверждает. Более того, частое нанесение йода на кожу способно вызвать раздражение и ожоги. А в случае со щитовидной железой этот народный метод вообще категорически противопоказан. Ведь при нанесении сеточки в районе шеи в кровь поступает огромное количество медицинского йода, что дает значительную нагрузку на железу и может привести к нарушению ее работы и различным осложнениям.

При проблемах со щитовидкой нельзя есть капусту

ПРАВДА? В этом утверждении есть небольшая доля истины, так как во всех видах капусты (белокочанной, брокколи, пекинской, брюссельской), а также в репе, редисах содержатся глюкозинолаты – органические вещества, затрудняющие усвоение йода клетками железы. Но чтобы серьезно повлиять на щитовидку, нужно ежедневно съедать большое количество сырой капусты (при тепловой обработке глюкозинолаты распадаются на 70 процентов). Следовательно, обычные порции готовых капустных блюд не способны навредить.