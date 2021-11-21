Одесситы на субботнике заложили основу для парка-мемориала

В субботу 20 ноября на территории бывшего санатория «Красные зори» прошел субботник, на котором простые одесситы, общественные активисты и депутаты горсовета высадили деревья на месте будущего парка-мемориала «Воскресенский».

Всего высадили 41 саженец деревьев. Так участники субботника заложили основу Аллеи памяти. Каждое высаженное дерево было посвящено знаменитому одесситу, похороненному на кладбище, на место которого и стоит сейчас бывший санаторий.

Советские власти кладбище снесли. Нынешние же прилагают максимум усилий, чтобы эту землю застроить высотными жилыми домами.

Но многие одесситы, в числе которых депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая, отстаивают идею создать на этом месте парк-мемориал: место, где нынешние жители города могли бы отдыхать, а тем одесситам, кто был похоронен на снесенном кладбище – отдать должную память.

Также депутат рассказала, что цель акции не просто создать Аллею памяти, но продемонстррировать местным властям волю жителей громадны, показать, что людям нужен парк-мемориал и он должен быть создан.

Это позволит провести инвентаризацию земли, установить границы земельных участков с тем, чтобы она осталась у горожан и не была разграблена и застроена строительными компаниями.

Участница субботника Елена Цедилина на своей страничке в facebook рассказала, что это особое удовольствие — делать что-то хорошее, делать на благо общества, будущего города и всего человечества вещи, которые не разуршительны, а сознательно созидательны.

Она отметила, что очень много людей присоединились вчера к акции. Поначалу даже не хватало лопат, перчаток и мешков.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что инициативная группа неравнодушных одесситов приглашает всех желающих принять участие в создании «Аллеи Памяти» на территории будущего мемориального парка «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные Зори».

Территория бывшего санатория «Красные Зори» на 9 станции Фонтана является объектом культурного наследия «Территория бывшего кладбища Воскресенского скита Св. Архангело-Михайловского женского монастыря», занесенного в Государственный реестр недвижимых памятников культурного наследия.

Квасницкая, как депутат горсовета, уже пять раз выносила соответствующий проект решения для рассмотрения на сессии одесского горсовета, но ни разу он не находил необходимого количества голосов. Но, к сожалению, некоторые депутаты продолжают традиции советских властей по уничтожению памяти великих личностей Одессы.

Напомним, что депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая инициировала проект создания парка-мемориала «Воскресенский» на территории бывшего санатория «Красные зори» по улице Бернадацци, 4/6, на месте бывшего кладбища Воскресенского скита Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Приморском районе города.

А перед этим одесский эколог Владислав Балинский сообщал, что в парке «Юность» готовят к очередной застройке территорию санатория «Красные зори».

Фото Елены Цедилиной