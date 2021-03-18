Кто из одесских депутатов голосовал против парка-мемориала «Воскресенский»? (список)

Депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая опубликовала в Facebook результаты голосования по вопросу создания в Приморском районе города парка-мемориала «Воскресенский».

Так, «против» парка на сессии 17 марта проголосовали двое представителей «Оппозиционной платформы — за жизнь»: Никита Авдеев и Татьяна Плаксий.

Поддержали идею всего 14 человек: от «Европейской солидарности» — Пётр Обухов, Алексей Потапский, Эдуард Стась, Вадим Терещук, Виктор Наумчак, Жанна Мандриченко; от «Партии Шария» — Илья Фрейман и Алексей Нагаткин; от «Слуги народа» — Алексей Асауленко, Дарья Рыбак, Наталья Жукова, Елена Коробкова и соответственно сама Квасницкая, инициировавшая проект.

Остальные 40 депутатов не голосовали вообще.

Напомним, на минувшей сессии Одесского горсовета народные избранники в третий раз провалили создание парка-мемориала «Воскресенский».

Фото списков: Ольга Квасницкая