Ключевые моменты:
- Программа «єВідновлення» впервые будет распространяться и на жильё в исторических зданиях — таких, которые официально признаны памятниками архитектуры.
- Это стало возможным благодаря решению правительства упростить и ускорить процедуры восстановления повреждённых объектов культурного наследия.
- Ранее владельцы квартир в таких домах не могли получить компенсацию из-за бюрократических ограничений, несмотря на значительные разрушения.
Государственная помощь на восстановление квартир в памятниках архитектуры
Жители Одессы, которые живут в зданиях, признанных памятниками архитектуры, наконец-то смогут рассчитывать на поддержку государства. Впервые программа «єВідновлення», созданная для компенсации ущерба от войны, распространяется на жильё в таких домах. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.
Это решение особенно актуально для Одессы — города, в котором множество исторических зданий серьёзно пострадали от российских атак дронами и ракетами. Повреждены фасады, крыши, окна, несущие конструкции — а восстанавливать всё это жителям приходилось за свой счёт.
Раньше действующее законодательство не позволяло компенсировать ущерб, если квартира находилась в здании-памятнике архитектуры. Теперь ситуация изменилась: правительство Украины упростило бюрократические процедуры и дало «зелёный свет» на включение таких объектов в программу.
«Меньше документов, меньше ожидания — и быстрее начнётся реальное восстановление нашего культурного наследия», — прокомментировала решение и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.
Ранее жильцы пострадавших домов в историческом центре Одессы рассказали свои истории: