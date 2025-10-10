Ключевые моменты:

Программа «єВідновлення» впервые будет распространяться и на жильё в исторических зданиях — таких, которые официально признаны памятниками архитектуры.

Это стало возможным благодаря решению правительства упростить и ускорить процедуры восстановления повреждённых объектов культурного наследия.

Ранее владельцы квартир в таких домах не могли получить компенсацию из-за бюрократических ограничений, несмотря на значительные разрушения.

Государственная помощь на восстановление квартир в памятниках архитектуры

Жители Одессы, которые живут в зданиях, признанных памятниками архитектуры, наконец-то смогут рассчитывать на поддержку государства. Впервые программа «єВідновлення», созданная для компенсации ущерба от войны, распространяется на жильё в таких домах. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Это решение особенно актуально для Одессы — города, в котором множество исторических зданий серьёзно пострадали от российских атак дронами и ракетами. Повреждены фасады, крыши, окна, несущие конструкции — а восстанавливать всё это жителям приходилось за свой счёт.

Раньше действующее законодательство не позволяло компенсировать ущерб, если квартира находилась в здании-памятнике архитектуры. Теперь ситуация изменилась: правительство Украины упростило бюрократические процедуры и дало «зелёный свет» на включение таких объектов в программу.

«Меньше документов, меньше ожидания — и быстрее начнётся реальное восстановление нашего культурного наследия», — прокомментировала решение и.о. министра культуры и стратегических коммуникаций Татьяна Бережная.

