Ключевые моменты:

Атаки пришлись по энергетической и жилой инфраструктуре.

Возникли пожары, повреждены дома и автомобиль, но обошлось без пострадавших.

Атака на Одессу в новогоднюю ночь

В ночь на Новый год Одесса подверглась нескольким волнам ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Целями стали объекты энергетики и жилые кварталы. После попаданий вспыхнули масштабные пожары, повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

В Одессе зафиксировано повреждение двухэтажного жилого дома. Также беспилотник попал в квартиру на 17-м этаже многоэтажного дома — без детонации. К счастью, никто не пострадал.

Работу спасателей и коммунальных служб осложняли повторные воздушные тревоги. Несмотря на это, все очаги возгорания удалось ликвидировать. На местах продолжают работать профильные службы.

За несколько минут до наступления Нового года была атакована важная энергетическая инфраструктура Одесской области. На одном из объектов возник пожар, из-за чего зафиксированы перебои с электроснабжением критически важных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

В ночь на 31 декабря Россия вновь массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Целью врага была как энергетическая, так и гражданская инфраструктура. Зафиксировано попадание дронов в жилые дома. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

