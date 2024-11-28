С какими проблемами сталкиваются ветераны ВСУ в Бессарабской громаде и как их решают

Знакомьтесь – Анна Стоянова, начальник отдела социальной защиты Бессарабского поселкового совета, и Леонид Киселар, руководитель сектора ветеранской политики поселкового совета, ветеран ВСУ.

Что ветеранам предоставляется бесплатно?

– Анна Васильевна, именно ваш отдел формировал Комплексную программу социальной поддержки населения. Что в ней предусмотрено для военнослужащих, их семей и ветеранов ВСУ?

– Весь второй раздел этой программы посвящен именно нашим защитникам. Для военных и ветеранов в нем предусмотрена единоразовая помощь на лечение и реабилитацию в размере 20 тысяч гривен, в некоторых случаях по решению сессии – больше. Бесплатное питание детей во всех учебных заведениях. Компенсация проезда по железной дороге, для чего мы заключили договор с железнодорожниками. К сожалению, пока не определились с местным автоперевозчиком, но после тендера также будем компенсировать проезд автобусом. В разделе еще предусмотрено назначение ежемесячной стипендии ветеранам в полторы тысячи гривен.

Льготы по коммунальным услугам для ветеранов ВСУ обеспечивает государство. Наша громада тесно сотрудничает с различными благотворительными фондами, через один из них в прошлом году семьи всех наших военных и ветеранов были обеспечены дровами. Надеемся, в этом году снова сделаем это доброе дело. Также в текущем году мы приобрели семь путевок для оздоровления ветеранов боевых действий в реабилитационном центре у моря.

От недоверия – к собственному жилью

– Вопрос относительно инвалида ВСУ Григория Кожокара, который остался на фронте без ноги: обращался ли он за помощью?

– Да, обращался. Сначала Григорий с недоверием к нам отнесся. Но мы рассказали, что можем для него сделать, помогли подготовить пакет документов, ведь он долго не мог получить удостоверение участника боевых действий. Сейчас удостоверение Григорий уже получил. Ему назначена ежемесячная стипендия. Также мы взяли заключение из госреестра о том, что ветеран не имеет собственного жилья и поставили его на квартирный учет. Благодаря этому Григорий до Нового года должен получить более миллиона гривен на приобретение собственного жилья.

– Это было бы хорошо, а вообще откуда ветераны могут получить информацию о льготах и другой возможной помощи для них?

– В каждом старостинском округе работают специалисты нашего отдела, которые всегда готовы предоставить информацию, рассказать, куда нужно обращаться, помочь подготовить необходимые документы. Общая цепочка выглядит так: сначала ветеран обращается в местный ТЦК, далее в ЦНАП, после соответствующей регистрации в наш отдел, где получает все предусмотренные льготы, одновременно сотрудничает с сектором ветеранской политики. Также в громаде существует благотворительный фонд, где можно получить денежную помощь, и два волонтерских центра, где возможны другие виды получения помощи, активно поддерживают военных и ветеранов местные предприниматели, аграрии. Например, почти каждое сельхозпредприятие готово предоставить бесплатно зерно, корма для домашней живности и другую свою сельхозпродукцию.

Опекаем и старика, у которого сыновья на фронте

– Были ли случаи назначения социальных работников по уходу за ветераном-инвалидом?

– Да, есть воин, который вследствие ранения прикован к постели. Он не захотел находиться в специальном медицинском учреждении, хочет быть дома. У него нет родителей. Поэтому мы назначили ему социального работника. Очень тяжелый случай, поэтому мы постоянно сопровождаем его и ищем выход, каким образом еще помочь. Есть у нас и пожилой человек, у которого два сына на фронте – им также занимается соцработник. У всех остальных ветеранов есть семьи, которые заботятся о них.

– Какие льготы предоставляются ветеранам со стороны здравоохранения?

– В громаде принята программа «Здоровье», в которой отдельной статьей предусмотрены льготы для ветеранов: бесплатные зуболечение, зубопротезирование, лекарства, клинико-диагностические исследования, слуховые аппараты, костыли, ходунки и тому подобное. Об этом лучше расскажут руководители медицинских учреждений.

– Непременно пригласим их к разговору за круглым столом. А какая в громаде ситуация с юридической и психологической помощью?

– В Бессарабской поликлинике работает мастерский психолог Светлана Чернева. Также есть возможность получить бесплатную правовую помощь от опытного юриста Светланы Недовой. Кроме этого, в громаде работает юридический отдел, который также предоставляет консультации.

– Сколько военных обратились в громаду в текущем году и на какую сумму получили помощь?

– Обратились 250 военных, их родные, в том числе и ветераны, которые получили помощь от громады на сумму четыре миллиона гривен. Чего мы сейчас не делаем – не выделяем земельные участки для ветеранов под личное подсобное хозяйство, потому что во время военного положения закон не позволяет предоставлять земельные участки. Однако, когда закончится война, ребята смогут получить то, что им положено.

Мы приглашаем ветеранов на праздники. К Дню защитников Украины был устроен концерт и предоставлена денежная помощь – по две тысячи гривен, на общую сумму 470 тысяч, также и к Дню памяти и примирения. Стараемся уделять защитникам и защитницам как можно больше внимания, потому что то, что они сделали и делают для Украины, бесценно.

В чем нуждаются ветераны?

– Леонид Федорович, вы постоянно общаетесь с ветеранами и лучше понимаете их проблемы, исходя еще и из собственного опыта. В чем нуждаются ребята, которые пришли с войны?

– С войны сейчас приходят ребята, которые получили инвалидность на фронте, следовательно им в первую очередь нужна реабилитация – как психологическая, так и физическая. Конечно, этим обеспечивает их государство: направляет в санатории, реабилитационные центры, если этого недостаточно, подключается и громада. Наш сектор сотрудничает с Бессарабским центром занятости. На сегодня для ветеранов ВСУ предусмотрены бесплатные профессиональные курсы, такие уже прошли двое ветеранов. Также есть государственные гранты на открытие и расширение собственного бизнеса, по которым ветераны могут получить 500 тысяч гривен безвозвратно. Ветераны из Бессарабского уже получили такой грант: один открыл магазин по продаже мясных продуктов, другой расширил свое фермерское хозяйство в селе. Кроме того, большинство наших военных были мобилизованы с официальной работы, где за ними сохранились рабочие места, поэтому возвращаются на обычную работу. Со временем, когда ребят вернется больше, возможно, эта проблема и встанет. Тогда будем решать ее вместе.

– Есть ли у нас общественные организации ветеранов ВСУ?

– В громаде работает общественная ветеранская организация, с которой громада подписала Меморандум о сотрудничестве. Но она требует трансформации и большего соответствия требованиям современности. Нужно именно ветеранское пространство, где будут работать психологи, профессиональные юристы, волонтеры. Думаю, что со временем такая организация обязательно появится – уже сегодня есть активные военные, которые заинтересованы в этом. Сегодня проблемами военнослужащих, их семей больше занимается наш сектор. Мы рассказываем, какие льготы они должны получить, куда нужно обращаться, делаем запросы в государственные структуры.

– Пан Леонид, обращались ли наши ветераны на горячие линии Всеукраинского объединения ветеранов?

– Насколько знаю, нет. Кстати, сейчас в поселковом совете открыта штатная единица специалиста, который будет предоставлять ветеранам социальное сопровождение. То есть, помогать решать проблемы от начала и до конца, в буквальном смысле – водить за руку по всем учреждениям, готовить документы. Сейчас много обращений от семей без вести пропавших. Это самое тяжелое, когда родные стучатся во все двери, а ответа никто дать не может.

Эта публикация подготовлена в сотрудничестве с Украинской Ассоциацией Медиа Бизнеса и при поддержке ЮНЕСКО, при финансировании народа Японии. Авторы несут ответственность за выбор и изложение фактов, содержащихся в этой публикации, а также за выраженные мнения, которые не обязательно принадлежат ЮНЕСКО и никоим образом не обязывают Организацию.

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