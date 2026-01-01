Ключевые моменты:

Украина продолжает сдерживать наступление РФ и наносит значительные потери.

Зеленский подчеркнул: мир возможен только через давление на Россию.

В ночь на 1 января ПВО сбила большинство вражеских дронов.

Обращение Зеленского и ситуация на фронте

В новогоднем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к компромиссу, но не к сдаче. По его словам, мирное соглашение готово на 90 процентов.

«Остается десять. И это значительно больше, чем… чем просто цифры. Это десять процентов, в которых на самом деле все. Это о десяти процентах, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы», — отметил президент.

Зеленский отметил, что Россия требует от Украины выйти из Донбасса под предлогом «окончания войны», но это очередной обман. Он подчеркнул, что Москва никогда не прекращала войны по собственной воле — только под внешним давлением, которое затем называет «жестом доброй воли».

«Это могут подтвердить все, на кого в разное время Москва шла войной. Польша, Турция, Финляндия, Сирия, Грузия, Абхазия, Осетия, Чечня – и этот список можно, можно продолжать бесконечно, потому что почти вся территория России собрана из войн. Вот с кем мы имеем дело», — отметил Зеленский.

По словам Зеленского, дальнобойные удары по территории России — это ответ, который разрушает российскую пропаганду и вынуждает Кремль оправдываться ложью. Президент также заявил, что санкции против РФ работают, но их нужно усиливать:

«Санкции кусают Россию, но сработает только мертвая хватка. Российская нефть уже дешевле, но их танкеры должны остановиться полностью, чтобы остановилась война. Российские заводы уже тормозят, но должны стоять, чтобы оккупант не двигался».

Потери армии РФ и работа ПВО

Тем временем боевые действия продолжаются. В ночь на 1 января 2026 года Россия атаковала Украину 205 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили и подавили 176 дронов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 24 БПЛА на 15 локациях.

в новогоднюю ночь российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре в Одесской и Волынской областях.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 131 боевое столкновение. Враг нанес 77 авиаударов, сбросил 182 управляемые авиабомбы, осуществил более 3,5 тысячи обстрелов и применил свыше 6 тысяч дронов-камикадзе.

Суточные потери российской армии составили около 1060 человек. Также уничтожены семь танков, четыре бронированные машины и 36 артиллерийских систем.

За весь 2025 год потери российских войск достигли сотен тысяч военных и тысяч единиц техники. Потери личого состава – 418 170 убитыми и ранеными.

В Силах обороны отмечают, что благодаря слаженной работе украинские защитники продолжают ослаблять врага и приближать справедливый мир.